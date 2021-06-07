Инцидент в Ленинградской области, где местные волонтёры обнаружили во дворе частного дома шесть очень истощённых собак в возрасте от десяти месяцев до шести лет с замотанными скотчем мордами, вызвал шквал возмущение среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение по этому поводу 7 июня в социальной сети Facebook.

Пауль Поттер. Цепная собака. 1650-1652

«Хозяйка — полный неадекват! Такая и ребенку скотчем голову замотает и будет доказывать, что она права. Давно пора наказывать за жестокое обращение с животными тюремным сроком, тогда порядка будет больше! Но, похоже, правительство в этом не заинтересовано, а жаль, неадекватность в обществе прогрессирует с угрожающей скоростью», — считает Лана Л.

Многие пользователи оказались в настоящем шоке от того, во что превратила своих собак хозяйка. Люди считают, что у женщины явно прослеживаются проблемы с психикой, потому что такое взаимодействие животными называется живодёрством.

«Таких людей надо у психиатров проверять. Надеюсь, она хоть не работает с детьми или стариками, а то иногда попадаются жуткие истории, и выясняется, что все начиналось с жестокого обращения с животными. Очень жаль, что это не фиксируется, много проблем можно было бы предотвратить», — поделилась своим мнением Эллина В.

Некоторые комментаторы не понимают, почему российское законодательство спустя рукава относится к защите животных. Граждане уверены, что действия хозяйки собак должны привести её в тюремную камеру.

Дарья Драй ИА REGNUM Поправки к Конституции РФ

«И где же поправки к Конституции о защите животных? Помните ролик с Броневицкой, где она жалобно вещала про животных. Или работает только одна нужная поправка?» — задаётся вопросом Alexey N.

Часть людей, которые не видят никакого иного исхода, желают самолично расправиться с мучителем собак. Люди убеждены, что раз государство самоустраняется от проблемы и не хочет защищать животных, то дело в свои руки должны взять простые неравнодушные люди.

«Скажите, никому не захотелось замотать этой хозяйке морду скотчем? И лишить её воды, хотя бы на несколько дней? Самое страшное, что она считает нормальным свое отношение к несчастным животным. Ужас!» — пишет Ирина К.

Нашлись и те, кто напомнил, что без волонтёров эти собаки спасены не были бы. Люди выражают слова благодарности этим гражданам за их внимательность и широкую душу.

vicart26 Собака на цепи

«Спасибо волонтёрам, которые спасают животных из рук таких живодеров!» — написала Елена А.

Напомним, 6 июня волонтеры в Ленинградской области обнаружили во дворе частного дома шесть очень истощённых собак в возрасте от десяти месяцев до шести лет с замотанными скотчем мордами.