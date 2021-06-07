Заявление вице-премьера Украины Алексея Резникова о том, что поддержка европейской и евроатлантической интеграции на Украине за последние два года уменьшилась на пять процентов, вызвало обсуждение среди пользователей интернета. Граждане выразили свою точку зрения 7 июня в социальной сети Facebook.

spoilt.exile Майдан 2014 года

«Шёл 21-й год. Страна трезвела. От войны и от разрухи. От клоуна на кресле президента, от правосеков и гейропейских ценностей. От церковного раскола. От нищей армии, от газовых проблем. Всё стало ясно тем пяти процентам, но не всем», — пишет Wadim W.

Многие пользователи связали падение числа сторонников ЕС на Украине с тем, что прошло уже слишком много времени, а реальных позитивных изменений и вступления государства в Евросоюз не произошло.

«Украинцы вообще, конечно, любят морковку, но не настолько, чтобы грызть её 7 лет. Уж и зубы не выдерживают! Пора поумнеть!» — считает Давид О.

Некоторые комментаторы убеждены, что граждане Украины уже по горло сыты обещаниями властей о скором приходе Европы на украинскую землю. Люди просто разочаровываются.

«А с чего она будет у вас увеличиваться? Вот если непредвзято об этом говорить, то вы ведь уже семь лет своему народу обещаете кофе с круассанами в Париже, да в бельё кружевное всех одеть. А что на самом деле? Люди клубнику на полях Польши собирают да санитарками и слесарями работают, потому что дома вообще никакой работы нет. Так что удивляться, что падает доверие к власти и к ЕС?» — задаётся вопросом Себе Х.

(сс) Ivan Bandura Майдан на Украине. 2014

Часть людей отметила, что многие оказались просто не готовы к тем требованиям, которые предъявляет Европейский союз к кандидатам на вступление. Граждане считают, что в ЕС так просто воровать и ничего не делать у украинцев больше не получится.

«Жить по правилам Евросоюза — это платить налоги и штрафы за каждый чих, любимую уличную торговлю прикроют, сало только в упаковке, таксистов заставят в кредит покупать мерседесы, все парковки платные, и т.д. и т.п. Нравится? Вперёд и с песней! Да, и зарплату просто так платить не будут, работать придётся», — отметил Олег К.

Отдельные комментаторы уверены, что украинцы поездили по разным странам и просто сравнили жизнь на Украине, жизнь в ЕС и жизнь в России. Благодаря этому многие открыли для себя то, что европейская жизнь слишком далека от той, которой хочется просто украинскому народу.

«А всё потому, что люди теперь могут сравнивать свою жизнь, посещая ЕС и Россию. Жизнь везде не сахар, но, в отличие от ЕС, в России к украинцам всё-таки ещё братское отношение», — заметил Oleg B.

(сс) Ivan Bandura Майдан на Украине. 2014

Нашлись и те, кто связал окончательно разочарование в политике по евроинтеграции Украины с приходом к власти действующего президента страны.

«Падение числа сторонников НАТО и ЕС в Украине по совершенно случайному стечению обстоятельств связано с приходом к власти В. А. Зеленского в 2019 году», — заметил Fried E.

Напомним, 6 июня вице-премьер Украины Алексей Резников заявил на онлайн-конференции European Policy Centre, что поддержка европейской и евроатлантической интеграции на Украине за последние два года уменьшилась на пять процентов.