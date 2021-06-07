Заявление президента США Джозефа Байдена о том, что Китай не должен участвовать в разработке правил мировой торговли и технологий, вызвало бурное обсуждение в интернет-сообществе. Граждане выразили своё мнение по этому поводу 7 июня в социальной сети Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM Доллар/Юань

«Страну с почти первой экономикой мира отстранить от разработки правил мировой торговли? Байден очень болен, если действительно на это рассчитывает», — пишет Nadejda G.

Многие пользователи считают, что подобные заявления говорят о том, что администрация американского президента уже не отражает реальность, а пытается всё ещё верить в то, что США лидируют во всём мире по всем позициям.

«Синдром 50% доли в мировой экономике. Когда так было, тогда да, США сами всё всем диктовали, но сейчас уже совершенно другие времена», — считает Дмитрий Д.

Некоторые комментаторы указали на то, что Китай развивается космическими темпами. Он располагает множеством денег, которые использует для скупки всего и вся, что ставит США в крайне невыгодное положение.

«Китай уже не остановить. Через «прокладки» и напрямую скупит, наверное, полмира. Если уже не скупил», — отметил Олег С.

(сс) The White House Президент США Джо Байден

Часть людей уверены, что Китай уже обогнал США и теперь, чувствуя угрозу, Вашингтон пытается всеми правдами и неправдами убедить весь мир встать против Пекина. Комментаторы убеждены, что ничего у Штатов не получится и мировой рынок будет слушаться воли Китая.

«Китай уже давно впереди всех по рынку и торговле. Весь мир покупает у Китая. Смешны такие заявления. Даже удивительно, что президент серьёзной страны такие слова произносит. Они на другой планете живут? Китай — это не Белоруссия. Их так просто не исключишь», — указала Daria K.

Отдельные пользователи предположили, что вероятный исход событий может оказаться обратным и сами США потеряют возможность диктовать миру экономические законы.

«Всё идёт к тому, что скоро англосаксов не допустят до написания Законов международной торговли, выкинув на помойку истории. Как их правила, так и их самих», — пишет Борис А.

Андрей Грук ИА Красная Весна Врата Небесного Спокойствия (Тяньаньмэнь). Пекин, Китай

Нашлись и те, кто отметил, что Байден хотя бы пытается восстановить внутреннее производство на территории североамериканского континента, а вот руководство России почему-то не стремится идти в том же направлении.

«Байден поступает правильно. Он защищает внутреннее производство в Америке. Не то что у нас, в России. Сидим только на импорте», — напомнил Shakhmar S.

Напомним, 6 июня президент США Джозеф Байден заявил в статье в газете The Washington Post, что Китай не должен участвовать в разработке правил мировой торговли и технологий.