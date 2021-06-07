Заявление бывшего президента США Дональда Трампа о том, что Китай должен заплатить другим странам репарации за пандемию коронавируса минимум в $10 трлн, вызвало реакцию в интернет-сообществе. Граждане выразили своё мнение по этому поводу 7 июня в социальной сети Facebook.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Дональд Трамп

«Ух ты! В Америке всё просто так, кроме денег! Смерти, успехи и неудачи, достижения и трагедии непременно должны иметь перевод в финансовый эквивалент. Печально», — поделился своим мнением Игорь М.

Некоторые пользователи согласились с мнением американского экс-президента. Люди считают, что если вина Китая будет доказана, то ему бы стоило покрыть издержки других стран из-за начавшейся пандемии.

«И правильно. Если вирус пошёл от них — значит, виноваты они. Почему все должны страдать из-за них и притом ничего от них не требовать?» — задаётся вопросом Kristina C.

Часть людей отметила, что вина Китая ещё не доказана, а требовать с него денег — является откровенным хамством. Люди убеждены, что у самих Соединённых Штатов рыльце в пушку.

«А Трампа не напрягает, что к тому времени, как Китай начал бороться с коронавирусом, в США уже четверть американцев болели и умирали. В мире пусть лучше задумаются, откуда он пришёл в тот же Китай. Россия граничит с Китаем, но столько больных не было. А китайские лаборатории вместе с американскими как раз работали над коронавирусом. Значит, уже неспроста. Только ушлые американцы внаглую хотят сорвать очередной куш и свалить всю ответственность на других», — считает Галина Л.

Сотрудники Национальной гвардии США берут анализ на коронавирус

Ряд граждан считают, что Китай может провести в ответ своё расследование, где виновными окажутся, наоборот, Штаты. Поэтому, советуют пользователи, лучше бы Америке не открывать ящик Пандоры.

«Я читала, что все страны, в которых есть лаборатории, подписались на допуск «проверок» из других стран. Но только кроме Америки! А когда обнаружили вирус, то американцы «закрыли» одну из своих лабораторий. Вот и «думайте», кто же виноват», — написала Tania K.

Отдельные комментаторы считают, что Трамп уже потерял свой важный пост и больше не является авторитетом, к словам которого следует прислушиваться.

«А Трамп — это кто, чтобы требовать? Это он по инерции? Его ещё не отпустило, штырит по сей день. Папироска с табачком под названием «президент», — пишет Намор Я.

Нашлись и те, кто уверен, что слова Трампа в первую очередь предназначены для того, чтобы зарядить слушателя внутри Америки. Дело до буквального воплощения данного плана, вероятно, не дойдёт, предполагают пользователи.

Дональд Трамп в маске

«Трамп насмешил Китай. Так любая страна может потребовать и не получить ничего. Но Трампу надо доказать американцам, как он о них заботится. Смешной», — отметила Мария К.

Напомним, 6 июня бывший президент США Дональд Трамп заявил на съезде республиканцев Северной Каролины, что Китай должен заплатить другим странам репарации за пандемию коронавируса минимум в $10 трлн.