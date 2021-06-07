Заявление главы комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова о том, что некоторые льготы, включая материнский капитал, следует отменить для граждан России с годовым доходом выше пяти миллионов рублей, спровоцировало жаркую дискуссию среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё отношение 6 июня в социальной сети «ВКонтакте».

Альберт Анкер. Юная мать у постели спящего ребенка. 1875

"Им, конечно с, доходом свыше 5 миллионов материнский капитал и нафиг не нужен от государства. Но разделять людей таким способом — не лучший вариант», — считает Natalia M.

Многие пользователи пришли к выводу, что идея выглядит слишком радикальной и ненужной. Люди считают, что даже тем, кто не бедствует, лишние деньги никогда не помешают.

«Ну, вообще-то, 450 тысяч рублей лишними не бывают, если уж пошла такая пьянка. У меня как раз около 5 млн рублей в год выходит, и я бы не сказал, что шикую», — написал Олег Е.

Некоторые комментаторы отметили, что согласились на такие ограничения, но только при условии, что сэкономленные средства будут также использованы на эту материальную помощь.

«Я поддерживаю такое решение при условии, что высвободившиеся деньги направить на увеличение материнского капитала», — указал Papier S.

Дмитрий Новиков ИА Красная Весна Сертификат на материнский капитал

Часть людей указали, что введение ограничений для тех, кто достойно зарабатывает, может стать очень несправедливым и демотивирующим решением со стороны правительства.

«Немного непонятно. То есть основанием для лишения льгот является просто больший доход? Ни нарушение закона, ни преступное происхождение состояния, а просто больший заработок, даже легальный? То есть те, кто легально больше зарабатывают и больше налогов платят, получаются как бы хуже и меньше достойны помощи? Такая интересная альтернатива борьбе с коррупцией?» — задаётся вопросом Олег В.

Ряд пользователей считают, что пока данная идея может стать вредной, если учитывать в доходах операции по продаже квартир или автомобилей. Люди уверены, что чиновники не упустят шанс использовать такую лазейку, чтобы лишить граждан материнского капитала.

«А если кто-то продал квартиру, чтобы купить новую, то, что, всё? На капитал можно уже не рассчитывать?» — задаётся вопросом Александр А.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Мать с ребенком

Нашлись и те, кто напомнил, что людям в первую очередь хочется ощущать стабильность и ясный взгляд в будущее. Только таким образом граждане России будут безбоязненно стремиться завести как можно больше детей.

«Не в материнском капитале дело. Без него даже в голодную Войну рожали и размножались. Уверенность в завтрашнем дне дайте, справедливость верните», — пишет Денис П.

Напомним, 5 июня глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил изданию URA.RU, что некоторые льготы, включая материнский капитал, следует отменить для граждан России с годовым доходом выше пяти миллионов рублей.