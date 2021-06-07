Материал издания National Interest о том, что новая военная стратегия американских Военно-морских сил не исключает «ограниченного» применения Россией ядерного оружия, на который США не решатся ответить, вызвал обсуждение среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё отношение 6 июня в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Ядерный гриб

"Если бы была вероятность войны, то наши люди из власти не уезжали бы туда с семьями жить. Все обеспеченные люди туда уехали. Они же не глупые. Хватит вешать лапшу и пугать!» — написала Ирина К.

Многие пользователи не поверили в то, что Российская Федерация планирует осуществить ядерный удар по территории Америки. Граждане отметили, что у многих российских чиновников и представителей бизнеса в США живут родственники.

«У наших чинуш там семьи с детьми живут. И что, они по своим ракеты разве запустят?» — задаётся вопросом Юрий П.

Некоторые комментаторы убеждены, что статья призвана выставить американское военное командование очень гуманным, в отличие от России. Люди считают, что это крайне обманчивый вид вооружённых сил Соединённых Штатов.

«Забавно. В следующий раз они напишут, что это СССР в 45-м нанёс ядерные удары по Японии. Какие кроткие военные в Америке — боятся, что не смогут отважиться на ответный удар. Это так мило и так лживо», — отметил Марсель З.

Ядерный гриб над Хиросимой

Часть людей отметили, что Штаты оказались заложниками страха, который сами и породили. Граждане убеждены, не начни США угрожать всему миру своим ядерным оружием, они бы не встретили ответную реакцию.

«Помнится, концепцию ограниченной ядерной войны/ударов выдумали именно в США ещё много лет назад. А теперь они боятся своих же задумок, но в исполнении России. То есть, по сути, боятся самих себя», — заметил Финист Я.

Ряд граждан считают, что без восстановленной обороноспособности Россия бы не смогла нагонять страх на Америку. Пользователи указали, что невозможность ответить является главным сдерживающим страхом для США.

«Штаты мыслят по пословице: «И хочется и колется». Поэтому, пока у Российской Федерации существует реальный ядерный щит, планета может спать спокойно. Глобальной войны не будет», — уверен Владимир Н.

Цитата из к/ф «Система безопасности». Реж. Сидни Люмет. 1964. США Американцы планируют ядерный удар по СССР

Нашлись и те, кто убеждён, что там, на верху, глобальной войны боятся больше, чем простые люди. Поэтому не стоит поддаваться страху перед вероятным началом ядерного конфликта.

«Случись война, в первую очередь «наложат» в штаны все те, кто высокого мнения о себе. Пандемия это доказала в прошлом году. Все испугались и ушли в онлайн. На передовой позиции остались врачи, полицейские, пожарники, а также труженики села и просто рабочий класс!» — напомнил Коля Н.

Напомним, 6 июня издание National Interest опубликовало материал, согласно которому новая военная стратегия американских Военно-морских сил не исключает «ограниченного» применения Россией ядерного оружия, на которое США не решатся ответить.