Новая форма для сборной Украины по футболу с изображением контура страны вместе с российским Крымом вызвала споры среди пользователей интернета. Граждане оставили свои комментарии 6 июня в социальной сети «ВКонтакте».

Цитата из м/ф «Футбольные звезды». Реж. Борис Дежкин. 1974. СССР Гол!

"Ну, эти футболки — полная безвкусица. Контур карты выглядит, словно это какое-то пятно засохло», — пишет Владимир Ч.

Многие пользователи оказались по-настоящему возмущены тем, что Украина использует спортивную форму в своих политических целях. Другие не увидели в этом поступке ничего, что могло бы угрожать России.

«Если так и оставят, тогда Россия пусть утвердит форму российской сборной с изображением Крыма. В чём проблема?» — задаётся вопросом Артур И.

Некоторые комментаторы уверены, если украинская форма будет утверждена спортивным комитетом, то это станет прецедентом. Множество других конфликтующих стран начнут использовать футбол в своей внешней политике и политической пропаганде.

«Если УЕФА не отреагирует, то сборная Российской Федерации может поставить на форму силуэт Донбасса, Сербия — силуэт Косово, Кипр — силуэт целого острова, включая Северный Кипр, Молдавия — силуэт Приднестровья и т.д. Это же ящик Пандоры!» — написал Игорь К.

Скриншот Facebook Андрея Павелко Форма сбороной Украины

Часть людей убеждены, что наша страна должна быть выше такого низкого поступка. Люди указали на то, что в России достаточно проблем внутри страны, которые необходимо решать сейчас.

«Предлагаю запретить Госдуме реагировать и комментировать поступки различных идиотов, и перенаправить их внимание на решение проблем граждан Российской Федерации», — написал Мэнсон М.

Ряд пользователей отметили, что изображение Крыма на спортивной форме не вернёт Украине полуостров. Крым вновь соединился с Россией и это теперь уже навсегда, считают люди.

«Чтобы украинцы не изобразили на своей форме, Донбасс или Крым, ситуация не изменится. Война не остановится в ЛДНР, а полуостров не станет опять украинским», — отметил Семён И.

Скриншот Facebook Андрея Павелко Форма сбороной Украины

Нашлись и те, кто отметил, что подобные провокации только лишь унижают достоинство такой страны, как Украина. Поэтому возмущаться по этому поводу не надо, можно только посочувствовать.

«Ну, если украинцам ничего не остаётся, как на тряпочках рисовать Крым, то и ладно. Ну и пусть. Великие державы должны быть спокойны и выше этого. Чего истерику-то опять закатывать?» — задаётся вопросом пользователь под псевдонимом «МосквА Russian Federation».

Напомним, 6 июня член Исполнительного комитета УЕФА от Украины Андрей Павелко выложил в Facebook демонстрационные материалы, где была представлена новая форма для украинской сборной по футболу с изображением контура страны вместе с российским Крымом.