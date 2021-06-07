Материал онлайн-издания «Страна.ua» о том, что в Болгарии раскрыли схему продажи органов украинских мигрантов богатым иностранцам, вызвал бурное обсуждение среди пользователей интернета. Граждане оставили свои комментарии 6 июня в социальной сети «ВКонтакте».

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"В плохие тёмные советские времена Украина поставляла говядину, свинину. В светлые нацистские годы поставляет человечину», — издевается Илья М.

Многие пользователи считают, что выявленные суммы за подобные операции вызывают лишь недоумение. Люди отметили, что за такие деньги глупо отдавать свой орган.

«Блин, ну те же 15 000 баксов сейчас — это вообще ни о чём. Даже нормальную машину не купишь, но зато на всю жизнь калека», — отметил Валерий Ф.

Некоторые комментаторы считают, что социально-экономический кризис на Украине перешёл все разумные границы и теперь населению не остаётся ничего иного, как отправляться за границу, чтобы найти себе хоть какой-то заработок. Но случается так, что в странах Европы своего счастья они не находят.

«Промышленность развалили, землю продали, теперь до органов добрались. Осталось только людьми на невольничьем рынке торговать. Главное, не забывать скакать», — указал Дмитрий С.

Часть людей выразили своё абсолютное хладнокровие к подобным фактам. Граждане считают, что Украина могла избежать подобные изуродованные формы существования среди населения, но люди в стране выбрали именно это кровавую дорожку.

«Ну и что? Возможно, они за это и скакали на Майдане», — считает Виктор С.

Ряд пользователей уверен, что Украина стала огромной территорией для экспериментов над людьми. Ничего другого данным пользователям не приходит в голову, когда они пытаются объяснить происходящее.

«Это страшная картина. Украина превратилась просто в один большой эксперимент над обществом. Тут тебе целая россыпь различных сект, нацисты, гражданские войны, государственные перевороты, продажа органов. И это, конечно, далеко неполный список. Кто-то проверяет, в какой момент украинский народ скажет нет, но он всё сильнее и сильнее прогибается», — написал Иван Е.

(сс) Ivan Bandura Майдан на Украине

Нашлись и те, кто напомнил, что и за Российской Федерацией есть подобный грех. Люди считают, что украинцам нужно посочувствовать и помочь, но не издеваться из-за печального положения в стране.

«А мы суррогатных детей много лет продавали. Бревна в своих глазах надо убрать», — поделилась своим мнением Мариана Г.

Напомним, 6 июня онлайн-издание «Страна.ua» опубликовало материал о том, что в Болгарии раскрыли схему продажи органов украинских мигрантов богатым иностранцам. Речь идёт об около полутора десятках операций зафиксированных властями за два года.