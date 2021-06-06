Торговля наркотиками в Турции превращается в легальный бизнес

Иван Шилов ИА REGNUM

Как передает TR724, в отчете Международного комитета по контролю над наркотиками ООН за 2020 год, представленном 25 марта 2021 года проректором Ускюдарского университета, членом и экс-председателем Международного комитета по контролю над наркотиками ООН в период с 2005 по 2010 и с 2015 по 2022 годы Севилем Атасоем, отмечается, что Турция занимает третье место в мире (после Ирана и Афганистана) среди стран с наибольшим объемом изъятий героина, что контрабанда наркотиков в Турции осуществляется под видом легальной торговли и что Балканский маршрут из Афганистана в Европу, пролегающий через территорию Турции, продолжал функционировать и в период пандемии.

Раскрыты источники поставки оружия в Сирию

Как сообщает газета Cumhuriyet, по словам главного редактора этого издания Джана Дюндара, приговоренного к 27,5 года лишения свободы за публикацию материала под заголовком «Вот это оружие», прокуроры и судьи поплатились за задержание фур турецкой разведки. Восьмое видео лидера мафиозной группировки Седата Пекера, в котором он раскрывает информацию о поставке оружия в Сирию, стало основанием для проведения расследования. «Видео Седата Пекера, в котором он не случайно употребил выражение «все тайное рано или поздно становится явным», подтверждает информацию, обнародованную мной много лет назад, которая и послужила причиной того, что довелось пережить мне, моей газете, моим коллегам, моей семье и моим друзьям за последние шесть лет. Это оружие везли не туркменам, как утверждала турецкая разведка, а боевикам в Сирии. Все, что тогда было сказано, ложь. Они говорили, что это оружие предназначается нашим туркменским братьям. Сейчас же Седат Пекер говорит, что частная военная консалтинговая фирма «SADAT» добавила свои фуры с оружием к фурам, которые он отправил туркменам. Они везли оружие боевикам террористической организации Джебхат ан-Нусра (организация, деятельность которой запрещена в РФ)», — сказал Дюндар.

Offspring 18 87 Оружие

В Киргизии разыскивают Орхана Инанды

Как передает американский веб-сайт EurasiaNet, освещающий события, происходящие в странах Средней Азии, Кавказского региона и России, похитили гражданина Киргизии турецкого происхождения Орхана Инанды, который занимался просветительской деятельностью в Киргизии. По имеющимся данным, бывшие ученики сети школ «Сапат», созданной Инанды, начали вести наблюдение за зданием посольства Турции, международным аэропортом «Манас» и некоторыми правительственными зданиями. По поручению президента Киргизии Садыра Жапарова Государственный комитет национальной безопасности и министерство внутренних дел провели интенсивную работу по поиску Инанды. В Бишкеке проходят митинги с требованием установить местонахождение Инанды. Секретарь Совета безопасности Киргизии провел оперативное совещание с руководителями правоохранительных органов, в ходе которого представители МВД и ГКНБ представили информацию о ходе следственно-оперативных мероприятий по поиску Орхана Инанды. Комитет Жогорку Кенеша по международным делам, обороне и безопасности также потребовал найти Орхана Инанды.

Bishkek.emb.mfa.gov.tr Здание турецкого посольства в Киргизии

Конец «независимости» генеральной прокуратуры

Как сообщает газета Sözcü, после обращения Седата Пекера, который в последнее время часто обнародует различные признания и обвинения со словами: «Прокуроры, займитесь делом!», были внесены поправки в ряд законодательных актов и упразднена генеральная прокуратура Турции. Пункт, добавленный к предложению о внесении поправок в закон «О реализации штрафных и исполнительных мер» и некоторые другие законы, внесенному депутатами правящей Партии справедливости и развития (ПСР) в повестку дня парламента, не остался незамеченным. Данное предложение адвокат Тургут Казан прокомментировал следующим образом: «Они положили конец генеральной прокуратуре Турции. Генеральный прокурор фактически получил полный контроль».

Эрдоган назначил дату начала строительства канала «Стамбул»

Как передает TR724, на церемонии открытия башни «Чамлыджа» президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в конце июня будет заложена капсула под строительство канала «Стамбул». Эрдоган проигнорировал все возражения общественности, выступающей против строительства канала. «В конце июня мы заложим капсулу под строительство канала «Стамбул», который принесет городу огромную пользу. Есть и будут те, кто выступает против его строительства. Пусть будут. Когда мы построим его, они будут им гордиться, потому что он в разы приумножит красоту Стамбула», — сказал Эрдоган.

Tccb.gov.tr Реджеп Тайип Эрдоган

Соглашение между Афинами и Анкарой

Как сообщает FOX TV, в рамках своего визита в Афины глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу встретился с премьер-министром Кириакосом Мицотакисом и министром иностранных дел Греции Никосом Дендиасом. По итогам встречи главы внешнеполитических ведомств Турции и Греции провели совместную пресс-конференцию, на которой первым выступил Никос Дендиас. Он сообщил, что достигнута договоренность о нормализации двусторонних отношений между Анкарой и Афинами, взаимном признании сертификатов о вакцинации от коронавирусной инфекции, а граждане Турции и Греции могут беспрепятственно въезжать на территорию друг друга при наличии прививки и отрицательного ПЦР-теста. В рамках визита Чавушоглу также встретился с представителями турецкой общины, проживающей в Западной Фракии.

ЕСПЧ потребовал защитить прокуроров

Как передает Aktif Haber, ЕСПЧ выступил в поддержку четырех прокуроров, на протяжении шести лет находящихся в тюремном заключении по причине того, что они задержали фуры турецкой разведки, груженные оружием, которые после заявлений Седата Пекера вновь стали предметом бурных обсуждений. Европейский суд по правам человека включил в повестку дня заявления бывшего генерального прокурора Аданы Сюлеймана Багрыяныка, экс-заместителя генерального прокурора Аданы Ахмета Караджы, экс-прокуроров Азиза Такчы и Озджана Шишмана, арестованных 8 мая 2015 года за задержание фур турецкой разведки. ЕСПЧ обратился к правительству Турции с требованием защитить прокуроров, которые были арестованы и приговорены к суровой мере наказания за остановку фур турецкой разведки и приведение в исполнение ордера на обыск. ЕСПЧ также отметил, что прокуроры были арестованы в нарушение процессуальных гарантий, предусмотренных национальным законодательством в отношении прокуроров и судей, содержались под стражей без каких-либо подозрений в совершении преступления и без соответствующих и достаточных на то оснований. Согласно заявлениям, прокуроры были задержаны за осуществление своей профессиональной деятельности. В двух заявлениях прокуроров также содержатся жалобы на то, что Конституционный суд долгое время не рассматривал личные обращения.

Цитата из к/ф «Полуночный экспресс». Реж. Алан Паркер. 1978. США В турецком суде

В Турции участились случаи похищения людей

Как сообщает Shaber со ссылкой на BBC, предметом дискуссий в Турции стали новости о похищении людей. Напомним, что политический кризис разразился после ареста шести граждан Турции в Косово в 2018 году, в результате чего министр внутренних дел и глава разведки Косово были уволены. За границей, в основном в Африке и на Балканах, задержаны десятки граждан Турции, обвиняемых в принадлежности к движению «Хизмет» и оппозиции. Согласно материалам, обнародованным BBC, племянник Фетхуллаха Гюлена похищен и доставлен в Турцию. После похищения турецкого педагога Орхана Инанды в Киргизии, которое произошло на прошлой неделе, киргизские учителя, ученики и их родители организовали митинги перед зданием посольства Турции и домом правительства с плакатами на русском и киргизском языках: «Где Орхан-бей?».

Все Мраморное море покрыто слизью!

Как передает FOX TV, преподаватель и директор Института морских наук Ближневосточного технического университета Барыш Салихоглу относительно результатов первых исследований, проведенных морским судном «Bilim-2» по проблеме образования слизи в Мраморном море, сказал следующее: «Ситуация, которую мы сейчас наблюдаем, действительно опасна, слизь очень сильно распространилась. Гелеобразная структура наблюдается не только на поверхности моря, но и в толще морской воды. Мы никогда не сталкивались с такой ситуацией». Команда из 25 человек, в том числе 15 ученых, работающая на исследовательском судне Ближневосточного технического университета «Bilim-2» над проблемой образования морской слизи в Мраморном море, представит полученные данные министерству окружающей среды и урбанизации Турции.

NASA Мраморное море. Фото из космоса

Интерпол отклонил требование Анкары

Согласно сообщению журналиста Milliyet Ондера Йылмаза, Интерпол отклонил требование членов правящей Партии справедливости и развития включить в «красный бюллетень» 773 человека под предлогом проведения в отношении них расследования. Комитет по иностранным делам Великого национального собрания Турции обсудил законопроект о проведении 89-го Общего собрания членов Интерпола в Стамбуле. Заместитель министра иностранных дел Турции Явуз Селим Кыран заявил, что в этом году общее собрание Интерпола пройдет в Турции. По его словам, с марта 2020 года в Турцию были экстрадированы 93 человека, в отношении которых был выдан ордер на арест, и в настоящее время в «красном бюллетене» находятся еще 2212 человек. Согласно заявлению Селима Кырана, в соответствии со статьей 3 Интерпола: «Организации категорически запрещается осуществлять какое-либо вмешательство или деятельность политического, военного, религиозного или расового характера». Интерпол отклонил требование Анкары включить в «красный бюллетень» 773 человека, причастных к движению Гюлена.

Вопрос с С-400 для нас закрыт

Как передает турецкая редакция Deutsche Welle, глава комитета по иностранным делам Великого национального собрания Турции Акиф Чагатай Кылыч заявил, что вопрос о С-400 для Турции закрыт и что отношения с Россией не являются альтернативой США или НАТО. Позиция Турции в отношении данных ракет неоднократно разъяснялась. Вопрос относительно С-400 для Турции теперь закрыт. Мы сделали этот шаг, но это не означает, что мы не выполнили свои обязательства перед НАТО», — сказал Кылыч. Он пояснил, что Анкара приняла это решение не за один день, и добавил: «Мы были вынуждены принять такое решение и пойти по своему пути из-за позиции союзника или наших союзников по НАТО, которые нас не поддержали. Почему мы это сделали? Ради нашей собственной безопасности. Мы не нарушили ни одно международное соглашение».

Владислав Осипов ИА REGNUM ЗРК С-400

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

Азербайджан отклонил школьный проект, который Партия националистического движения хотела реализовать в Шуше.

По данным турецкой редакции BBC, иностранные экономисты спрогнозировали, что к концу года курс лиры к доллару будет составлять 9,5 лиры.

Несмотря на рост числа вакцинированных от COVİD-19 и попытки, предпринятые Турцией для нормализации эпидемиологической ситуации в стране, ЕС приняло решение о продлении запрета на выдачу виз гражданам Турции до 30 сентября.

По требованию турецкой жандармерии 6-й мировой суд Анкары заблокировал доступ к видео и некоторым твитам лидера мафиозной группировки Седата Пекера по причине «нарушения личных прав».

Великобритания приняла решение продолжить реализацию мер безопасности в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции в виде десятидневного карантина для пассажиров, прибывающих из Турции.

Вследствие войны в Сирии, по состоянию на май 2021 года количество сирийцев, находящихся под защитой Турции, достигло 3 670 342 человек.