С наступлением тёплого времени года в крупных городах России обострилась проблема с электросамокатами. Пользователи этого вида транспорта нередко гоняют по тротуарам со скоростью автомобиля и нередко наезжают на людей. Очередным поводом обсудить её в соцсетях стали обыски в сервисах кикшеринга в Петербурге. Они проводились в рамках расследований очередных случаев наезда электросамокатчиков на детей. четырёхлетний мальчик получил травму головы, в тяжёлом состоянии после ДТП оказалась и пятилетняя девочка.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Прокат самокатов

В Челябинске тоже не обошлось без аварий с участием электросамокатов. Один из них 8 мая сбил пятилетнего мальчика. Ребёнка пришлось оперировать. И это, надо полагать, лишь один из многих случаев травматизма. После народного возмущения два сервиса кикшеринга, представленные в городе, ограничили скорость своих самокатов. Но проблема продолжает тревожить умы и сердца горожан, что и видно по обсуждениям в соцсетях и на форумах.

На портале 74.ru пользователь под ником Здравый смысл считает, что эту технику нужно полностью запретить. Впрочем, его мнение разделили далеко не все. Некий Олег написал ему ответ, что машины тоже запретить, они ещё более опасны. Но некая Энтропия ответила Олегу, что для машин как раз созданы все условия, законы и инфраструктура.

Один из анонимных пользователей считает, что в первую очередь необходимы другие меры. «Запрет на идиотов нужен. Но их почему-то не запрещают. А самокат — это всего лишь самокат», — считает гражданин.

Другой аноним уверен: «Прокатный самокат — зло. Потому что доступен любому идиоту». Но это не убедило его оппонента. Он считает, что и автомобили «тоже доступны любому идиоту».

"Но злом не считаются и не запрещаются. Статистику посмотрите, сколько людей было насмерть сбито на машинах и сколько на самокатах», — написал форумчанин.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Самокаты напрокат

Кстати, многие пользователи интернета недоумевают из-за шумихи вокруг электросамокатов. Некий Джон К. в соцсети «ВКонтакте» иронизирует:

«Значит, автомобили, из-за которых город нужно переименовать в парковку, под которыми люди умирают штабелями, а водителей сажают, — это норм, а самокаты помешали, ну ок, видимо, всё правильно делают, не могут же они ошибаться», — считает комментатор.

Пользователь Усталый Циник в ответ ему считает, что дело, скорее всего, не в автомобилях и не в самокатах. «Дело в безответственных людях. Немало пешеходов, которые создают аварийные ситуации на дороге. Да и на тротуарах хватает конфликтов из-за дураков. А тут ещё и самокатчики на приличной скорости», — говорит гражданин.

А Артур А. ответил Джону, что ребёнка по дороге не водит, а тротуар считает безопасной зоной.

«Считаю неприемлемым сбивать/травмировать ребёнка на тротуаре. Где безопасно теперь? Дома сидеть, что ли?» — спрашивает челябинец.

Вторит ему и Иван Б. Он напоминает, что самокатчики по ночам катаются толпами пьяные. «Порой вдвоëм-втроëм на одном самокате», — отмечает гражданин.

Отметились в комментариях и сами пользователи самокатов. Один из них, Alex S., написал, что брал его напрокат в одном из сервисов кикшеринга. «Не работают толком тормоза, как таким управлять хламом?!» — оценил он предоставленное ему транспортное средство.

Также гражданин выразил негодование по поводу земляков, которые массово нарушают Правила дорожного движения. «Поймите, идиоты, вы не в видеоигре, в которой можно с сохранённого места начать, последствия вашего идиотизма навлекут страшные последствия, касаемо жизни и здоровья невиновных людей…» — напоминает челябинец.

Другой гражданин самокритично ответил ему, что, так или иначе, правила нарушают все. «Да, все мы такие. Просто свои косяки реже замечаем. А со стороны они, косяки наши, очень видны», — написал гражданин.

Роман Д. в свою очередь признаёт, что проблема есть. Для её решения он предлагает развивать инфраструктуру и регулировать вопросы «в правовом поле, близком к велосипедам». А кого-то тема электросамокатов и вовсе уже достала.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Катающиеся на самокатах

«Надоели, чесслово, со своими самокатами. Уже не интересно)», — заявляет Юлия А.

Тимур Г. со своей стороны считает, что для самокатчиков нужны не ограничения, а условия. «Где велодорожки и велополосы на наших огромных проспектах? Велосипеды и самокаты — это транспорт, а не просто развлечения!» — напоминает челябинец.

Рядовым гражданам к проблеме самокатов можно относиться по-разному — что граждане и делают. А вот чиновникам игнорировать её нельзя. В разных регионах России местные власти пытаются её решить. Кстати, уже есть случаи наказания водителей самокатов. В Челябинске не так давно арестовали одного из них за езду в пьяном виде. А в Калининграде под арест угодил самокатчик без водительских прав. Суд назначил ему трое суток заключения. А осенью 2020 года в Казани впервые в России суд лишил самокатчика водительского удостоверения. Таким образом его наказали за езду в пьяном виде.