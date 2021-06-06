«Иностранные компьютерные преступники с небольшим страхом перед репрессиями парализовали американские школы и больницы, слили конфиденциальные полицейские документы, спровоцировали нехватку топлива и совсем недавно поставили под угрозу глобальные цепочки поставки продукции», — пишет Associated Press.

Цитата из х∕ф «Матрица». Реж. братья Вачовски. 1999. США В цифровом мире

2 июня приостановили работу мясокомбинаты компании JBS S.A. по переработке говядины в США из-за кибератаки. В мае 2021 года хакеры парализовали работу трубопровода Colonial Pipeline, что привело к сбою в поставках топлива в 18 штатах. В атаках обвиняют хакеров из России.

В связи с нарастающим хаосом, наводимым группами компьютерных вымогателей, издание подняло очевидный вопрос: почему Соединенные Штаты, которые, как считалось, обладают лучшими в мире кибервозможностями, выглядят так бессильно в попытке защитить своих граждан от преступников, действующих почти безнаказанно за пределами России и союзных государств?

Как сообщает АР, до недавнего времени это не было наивысшим приоритетом для США.

Ряд пользователей предположили, что хакерам помогает кто-то в Америке, может быть, даже в администрации президента США, потому что самостоятельно организовать две атаки практически в один месяц очень сложно.

«Потому что хакерам помогают изнутри. Они пришли на сигнал, исходящий изнутри дома (Белого дома — прим. Д.С.)», — считает @CassiePerrone.

Иван Шилов ИА REGNUM Хакер

Некоторые пользователи видят в качестве причины отсутствие единого регулирования систем компьютерной безопасности, как и в большинстве сфер США, поэтому каждый делает, что хочет, это и делает систему уязвимой.

«Потому что IT очень ограничены. Сеть каждой компании — снежинка. Нет федерального регулирования, так что у каждого сайта есть огромное множество систем безопасности, гарантий, восстановления, резервного копирования. Нарушения настолько распространенные, что кажется, будто ни одна организация не может быть взломана», — написал @MondeBoeuf.

В качестве ещё одной причины назвали несоответствие возраста правительства развивающемуся обществу. Сенаторы и члены палаты представителей настолько старые, что они вообще не разбираются в информационно-коммуникационных технологиях, соответственно они не могут решить проблему на законодательном уровне.

Читайте подробнее: «Сенаторам США пора на пенсию» — американцы «хотят новой крови»

«Потому что наше правительство возглавляют семидесятилетние старики, которые едва понимают, как работают компьютеры и интернет», — отметил @NestorMakhno19D.

Некоторые пользователи отказываются верить в участие России в кибератаках, потому что они ни разу не видели четких доказательств. Обвинения назвали антироссийской пропагандой.

«Я всё читаю «Россия», но в мире зашифрованных сообщений, даркнета и поддельных IP-адресов мне не удается прочитать о том, как удалось установить окончательное доказательство российского происхождения атак, мне хочется верить, что доказательства существуют, что это не только тыкание пальцами в целях политической выгоды. Примите по внимание: Соединенные Штаты не могут остановить даже подделку телефонных номеров», — прокомментировал @ChuziChips.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Российские хакеры

Ряд комментаторов считают, что атаки были произведены не на США, а на конкретные компании, и эти организации сами виноваты в том, что они не смогли достаточно обеспечить свою безопасность.

«Потому что частные компании расценивают траты на защиту от нападений как обузу, а не как необходимость», — отметил @KenMathis.

Многие пользователи не поняли, почему издание пишет о том, что США — лидер в области компьютерных технологий, они считают, что это далеко не правда.

«Почему считается, что у США лучшие в мире кибервозможности?» — спрашивает @Edelruth2.

«Наши законодатели всё ещё считают, что «широкополосная передача данных» (англ. broadband) — это название улицы. Может, стоит приглушить свою похвалу нашим киберпространством», — написал @RollXd6.

«Может, потому что США — не лидер в киберспособностях, как и не лидер во многих других сферах. Америка не исключение, как люди могут подумать», — прокомментировал @jamesfiorelli59.

«Считается» не значит, что это правда. Америка «считает», что она лучшая во всём. Всё в интернете уязвимо, нет такой вещи, как «кибербезопасность». Когда это уже поймут?» — написал @meltingsphere.

Некоторые пользователи указали на то, что ещё бывший президент Дональд Трамп открыл американцам глаза на правду — они не такие умные, как им кажется, поэтому они и не могут остановить хакерские атаки.

Как считают комментаторы, причиной кибератак может быть высокая цена на оборудование, которое действительно обеспечит безопасность.

«Пропустили ключевой момент, защита, хорошая защита не такая уж дешевая и простая. Американцы хотят легкого доступа к работе, личным и совместно используемым сервисам, дешёвого и легкого. Расходы на безопасность вредят прибыли, а работники лишь раздражаются в процессе. Сознание должно поменяться», — написал @EugeneDebbsJ.