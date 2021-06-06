Украине нужно выполнить свою «домашнюю работу» и провести реформы, необходимые для достижения критериев членства в НАТО. Об этом написал на своей странице в социальной сети 5 июня Facebook бывший президент Украины Пётр Порошенко.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Пётр Порошенко

«Никто не знает, где Путин появится завтра. Семь лет назад против Украины началась «крайняя волна российской агрессии». В 2008 году это было в Грузии, затем в Нагорном Карабахе и до этого в Приднестровье, Сирии и Абхазии. Он «является причиной» продолжающихся военных конфликтов. В течение семи лет в его политике не было никаких изменений», — написал Порошенко.

Новость в социальных сетях Facebook и «В Контакте» прокомментировали читатели издания «Шарий.net». Для многих слова Петра Порошенко стали поводом для иронии.

«Зачем он из Путина делает суперчеловека? Такое впечатление, что он с Путиным ложиться и встаёт», — написала Natalia N.

«Могу сказать, в России будет завтра», — отреагировал Александр К.

«А как же украинская разведка? Лучшая служба в мире, которая ловит шпионов с фотоаппаратами выпуска 70-х годов прошлого века? Разве они тоже бессильны? Ай да «Темнейший!» — пишет Валерий Р.

«С*ыкливая элита. За бабки переживает! Вдруг Путин «нападёт», и вы станете никто!!!» — отметила Liliya B.

«Жаль Петра, совсем ещё не старый, а мания преследования Путиным уже у него развилась», — иронизирует Светлана Ф.

«Как там твой курс на Европу поживает? Сидя у закрытых ворот и разглядывая железные замки. Даже номерок не выдают», — написала Oxana B.

«Чего не привидится в алкогольном бреду…» — шутит Светлана П.

«Стало страшно жить до жути, он везде — Владимир Путин», — смеется Lobsang R.

Kremlin.ru Владимир Путин

«Ну Путин-то такое, спорное, а вот где Петров и Боширов… Бойся, Петя, бойся», — иронизирует Вера Р.

«Кто нибудь скажите ему, что приднестровский и абхазский конфликты были при Ельцине, а Карабах начался ещё при Горбачеве. А так Путин «будет виноват» в Гражданской войне и Русско-японской», — написал Mikhail T.

«Опять воду мутит сладкоежка запойный», — отреагировал Илья Ф.

«Comedy Club, видимо, посмотрел, болезный… Там МиГ с Путиным за секунду из Москвы до Вашингтона долетает…» — добавил Олег П.

«Все думали, что [он] гетман, а он-то Конфуций, оказывается!» — шутит Евгений К.

«А че сразу Путин? Он один в России, что ли? Мы все только и ждем приказа, чтобы пойти и сеять разумное, доброе и вечное среди укронацистов и общечеловеков! А то что-то подзабыли, кто в мире хозяин!» — подытожил Вадим К.

Александр Горбаруков ИА REGNUM На Украине

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Напомним, ранее действующий президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готовится к различным «военным угрозам» со стороны Российской Федерации.

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