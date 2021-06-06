«Он везде!» — «Никто не знает, где Путин появится завтра» — Порошенко
Украине нужно выполнить свою «домашнюю работу» и провести реформы, необходимые для достижения критериев членства в НАТО. Об этом написал на своей странице в социальной сети 5 июня Facebook бывший президент Украины Пётр Порошенко.
«Никто не знает, где Путин появится завтра. Семь лет назад против Украины началась «крайняя волна российской агрессии». В 2008 году это было в Грузии, затем в Нагорном Карабахе и до этого в Приднестровье, Сирии и Абхазии. Он «является причиной» продолжающихся военных конфликтов. В течение семи лет в его политике не было никаких изменений», — написал Порошенко.
Новость в социальных сетях Facebook и «В Контакте» прокомментировали читатели издания «Шарий.net». Для многих слова Петра Порошенко стали поводом для иронии.
«Зачем он из Путина делает суперчеловека? Такое впечатление, что он с Путиным ложиться и встаёт», — написала Natalia N.
«Могу сказать, в России будет завтра», — отреагировал Александр К.
«А как же украинская разведка? Лучшая служба в мире, которая ловит шпионов с фотоаппаратами выпуска 70-х годов прошлого века? Разве они тоже бессильны? Ай да «Темнейший!» — пишет Валерий Р.
«С*ыкливая элита. За бабки переживает! Вдруг Путин «нападёт», и вы станете никто!!!» — отметила Liliya B.
«Жаль Петра, совсем ещё не старый, а мания преследования Путиным уже у него развилась», — иронизирует Светлана Ф.
«Как там твой курс на Европу поживает? Сидя у закрытых ворот и разглядывая железные замки. Даже номерок не выдают», — написала Oxana B.
«Чего не привидится в алкогольном бреду…» — шутит Светлана П.
«Стало страшно жить до жути, он везде — Владимир Путин», — смеется Lobsang R.
«Ну Путин-то такое, спорное, а вот где Петров и Боширов… Бойся, Петя, бойся», — иронизирует Вера Р.
«Кто нибудь скажите ему, что приднестровский и абхазский конфликты были при Ельцине, а Карабах начался ещё при Горбачеве. А так Путин «будет виноват» в Гражданской войне и Русско-японской», — написал Mikhail T.
«Опять воду мутит сладкоежка запойный», — отреагировал Илья Ф.
«Comedy Club, видимо, посмотрел, болезный… Там МиГ с Путиным за секунду из Москвы до Вашингтона долетает…» — добавил Олег П.
«Все думали, что [он] гетман, а он-то Конфуций, оказывается!» — шутит Евгений К.
«А че сразу Путин? Он один в России, что ли? Мы все только и ждем приказа, чтобы пойти и сеять разумное, доброе и вечное среди укронацистов и общечеловеков! А то что-то подзабыли, кто в мире хозяин!» — подытожил Вадим К.
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Напомним, ранее действующий президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готовится к различным «военным угрозам» со стороны Российской Федерации.
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