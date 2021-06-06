Государственный департамент США профинансирует программу стоимостью $700 тыс. по «борьбе с дезинформацией и враждебными нарративами через социальные сети и СМИ» на Украине. Об этом 5 июня сообщила «Газета.Ru», ознакомившись с текстом гранта, опубликованного МИД США.

Иван Шилов ИА REGNUM Госдепартамент США

«Посольство США в Киеве объявляет конкурс заявок на гранты для неправительственных организаций для борьбы с дезинформацией и враждебными нарративами, которые распространяются через социальные сети и СМИ на Украине… [Одна из целей программы — О. П.] — ведение информационно-разъяснительной работы с целевыми украинскими аудиториями, чтобы уменьшить их уязвимость перед дезинформацией, ошибочной информацией и враждебными нарративами», — говорится в документе.

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Новость обсудили читатели телеграм-каналов «Бородатая Бабушка» и «Запрещённая Украина». Также новость в социальной сети Facebook обсудили читатели издания «Шарий.net». Многие отметили, что сумма небольшая, а основной поток дезинформации исходит, по мнению комментирующих, от США.

«С каждым годом платят всё меньше и меньше, заметили? Скоро будут сотку на пивас кидать», — иронизирует читатель под псевдонимом I U.

«Только одобренные Госдепом нарративы будут кошерными», — добавил YuP.

«Главное, с какими серьёзными рожами нам будут затирать со всех утюгов. На медицину лучше б выделили», — отметил Viktor C.

«Жалких 700 штук!!! Сжечь демонов!!!» — отреагировал kuka duka.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллары

«Давайте денег критикующим, чтобы они (мы) ничего не писали. А не ботам», — с иронией добавил Владимир.

«А зачем нам вообще эти деньги? Мы и бесплатно одним росчерком пера можем СМИ закрывать без суда и следствия. Где правда, а где дезинформация — пальцем показываем без расследований. На что они пойдут? На типографию, новые методички напечатать?» — спросила Елена Д.

«Это случайно не те 700 штук, что вчера изъяли у таможенника?» — поинтересовался Oleksandr S.

«Вчера задержали таможенника с черной кассой в 700к$. Думаю, это мы можем давать бабло Штатам, если не будут все… [воровать]» — добавил Georgiy S.

«Шото слабеет Госдеп. 700 тыс. — ни о чём. Грантоеды проглотят, не заметят», — написал Agent_Smit_from the Crimea.

«Через полгода дадут 70 к., а потом 700 долларов», — отметил Александр С.

«Бандерлогам всё равно, лишь бы не Россия. Угробят страну окончательно при поддержке власти…» — пишет Александр.

«США — главный дезинформатор, вот и боритесь с собой», — отреагировал Esma A-y.

«Купят кляпы, чтобы всем рты закрыть?» — спросила Ольга Ж.

Sajmon~commonswiki Киев. Украина

«Давайте, их тут распилят как трухлое полено!!!» — пишет Анатолий Щ.

«Сумма не внушительная, нужно побольше подоить долларовую корову, тем более что их накрыла инфляция», — отреагировал Vladimir K.

«Лучше бы на такие средства прислали запасные ниппели к надувному флоту», — написал Виктор Г.

«Миссия невыполнима. Хотя бывает такое, что собачонка взбесится и за собственным хвостом ожесточенно гоняется. Пожелаем удачи в этом нелегком занятии», — добавил Петр М.

«Ну, это же сущие копейки, опять пожадничали. И снова потратят по статье «нецелевые расходы», — отметила Светлана Ф.

«Эт чё значит, закроют украинские телеканалы?» — спросил Vladimir B.

«Дезинформации в Украине будет на $700 тыс. больше», — подытожил Александр С.

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