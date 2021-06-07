В Японии комментируют высказывания президента РФ Владимира Путина по поводу японских территориальных требований к России и его согласия продолжать переговоры о заключении после 75 лет после окончания войны и 65 лет после прекращения состояния войны и восстановления в полном объеме межгосударственных отношений якобы всё еще необходимого российско-японского мирного договора.

Иван Шилов ИА REGNUM Япония

Отвечая на вопрос президента японского ведущего информационного агентства Kyodo news Тору Мидзутани во время онлайн-пресс-конференции с участием высокопоставленных должностных лиц крупных СМИ со всего мира, Путин сказал: «И Россия, и Япония разделяют стратегический интерес к заключению мирного договора. Мы готовы продолжить переговоры».

«Это было первое упоминание российского лидера о продолжении переговоров по двустороннему мирному договору с тех пор, как в июле прошлого года вступили в силу конституционные изменения, запрещающие стране уступать территорию иностранной державе», — пишет Kyodo news. И цитирует президента: «Мы должны принять во внимание поправку к Конституции, но я не думаю, что переговоры по мирному договору должны быть приостановлены».

По мнению японского агентства, «Россия хочет, чтобы Япония признала, что четыре острова, называемые южными Курилами в России и северными территориями в Японии, были законно приобретены после капитуляции Токио в 1945 году во Второй мировой войне. Япония считает захват незаконным».

Андрей Шапран ИА REGNUM Панорама Южно-Курильска и вулкан Менделеева

Что касается возможности передачи Японии всех четырех островов, Путин сказал: «Ни Россия, ни Советский Союз никогда не соглашались на это». В редакционной статье Kyodo news напоминается, что

«некоторые (?!) в России считают, что поправка к конституции запрещает Москве вести переговоры с Токио по территориальному спору».

И приводится высказывание Дмитрия Медведева, заместителя председателя Совета безопасности России и бывшего президента РФ, который заявил в феврале, что поправка к конституции сделала невозможными обсуждение с Японией территориального спора. Да и сам Путин в том же месяце заявил местным СМИ, что не будет «делать ничего, что противоречит Конституции» по вопросу островов, отмечает агентство.

Но ведь Путин не говорил о стремлении продолжать обсуждать японские территориальные притязания, что запрещено Конституцией РФ и за что предусмотрено серьезное уголовное наказание. Он до сих пор, похоже, считает возможными переговоры о заключении мирного договора, которые, как ранее предлагал президент, можно и нужно вести без предварительных условий. Другое дело, что в Токио «мирный договор» без сдачи Москвой Японии неизвестно ради чего законно принадлежащих СССР, а теперь России дальневосточных земель просто не нужен. Ибо суть и содержание такого договора в японском понимании состоит именно в непременном «возвращении всех северных территорий», под которыми на нынешнем этапе понимаются российские южнокурильские острова Кунашир, Итуруп, Шикотан и островная группа Плоские, Хабомаи по-японски.

Nasa Шикотан. Россия

Именно так в Японии восприняли слова президента Путина серьезные политики и аналитики. Они отмечают, что Путин имеет в виду не «мирный договор» в японской редакции, а новый отражающий реалии сегодняшнего дня договор о дружбе и добрососедстве, о чём неоднократно говорил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

По сути, отвергая распространяемую в нашей стране «интерпретацию» японским маргинальным политиком высказываний президента о том, что-де только Путин готов «решать территориальную проблему», источник в канцелярии японского премьер-министра в разговоре с Kyodo так прокомментировал слова российского лидера: «(Путин) продемонстрировал настрой на продолжение переговоров. Однако в правительстве (Японии) нет ни одного человека, который ожидал бы сиюминутного продвижения переговорного процесса».

А в российском народе большинство хотело бы верить обещанию президента Путина о том, что «ничего не будем делать из того, что противоречит основному закону Российской Федерации». Остается лишь сожалеть, что на сей раз не была повторена поддержанная президентом «железобетонная» позиция о незыблемости суверенитета и территориальной целостности нашего государства, исключающая различные сомнительные толкования его слов и инсинуации недобросовестных политиканов.