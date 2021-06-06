Про крошку-сына, спрашивающего у отца, «что такое хорошо, а что такое плохо», помните? Вчера, 5 июня 2021 года, в качестве такой крошки выступила одна известная журналистка. Имени не называю, дабы избежать ненужных вопросов и обвинений. По большому счету это не столь важно. Важно другое — тенденция ряда СМИ словить хайп на популярной теме. А тема эта уже полтора года с нами — коронавирус.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцина

Несмотря на усилия ученых, разработанные по всему миру вакцины, конференции и доклады, публикации в Scopus и т. п., ясности в вопросе COVID-19 пока нет.

Откуда взялся вирус? Почему постоянно мутирует? Когда закончится пандемия? Ждать ли новых волн инфекции? Какая вакцина лучше? Это не весь перечень загадок. Они не разгаданы и, думается мне, вряд ли будут разгаданы в ближайшее время. Не столько по причине неясной природы вируса, сколько в силу политических и иных факторов, далеких от медицины, но определяющих эту самую «Vita nostra», которая «Brevis est». То есть коротка и может еще больше укоротиться из-за назойливой болячки.

«Вирусолог, профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Анатолий Альтштейн высказал сомнения насчет эффективности вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона», произведенной центром «Вектор» в городе Новосибирске», — читаем в многочисленных перепостах различных СМИ. В данном случае версия «Аргументов и фактов».

Facebook.com/anatoly.altstein Анатолий Альтштейн

Материал датирован началом мая. А в марте 2021 года тему комментировала вице-премьерТатьяна Голикова.

«Она («ЭпиВакКорона» — ред.), — сообщила ГоликоваRT, — сделана по новой технологии, можно сказать, синтетическая вакцина… Она, может быть, не имеет еще такого распространения, и поэтому о ней так, может быть, осторожно говорят».

Но и это не все: в декабре 2020 года тема «ЭпиВакКороны» уже муссировалась. И все та же Голикова давала пояснения, разъясняя отличия вакцин «Спутник V» и «ЭпиВакКорона»: «Вакцина «Спутник V» — векторная на основе аденовируса, а «ЭпиВакКорона» создана из трех составных частей генома коронавируса».

Желание людей разобраться и сделать правильный выбор абсолютно понятно и законно. Более того, я уже высказывала свои предположения на основе анализа некоторых данных, что вакцины эти рассчитаны на разные группы людей. Пожилым больше подходит одна, молодым — другая. И это важно, так как никому не хочется испытывать тяжелую «побочку». Но в случае с вирусологом и подхватившей его знамя журналисткой — история другая. Здесь речь не идет ни об истине, ни о науке. Речь о корпоративных и иных — не будем обвинять без доказательств — факторах, которые заставляют хвалить Модерну, Астразенеку и Спутник, пребольно лягнув при этом Эпивак.

Заявление вирусолога я комментировать не буду, поскольку он из конкурирующей фирмы, так сказать, — Института Гамалеи, разработавшего вакцину «Спутник V», — а, как известно, каждый кулик свое болото хвалит. А вот мимо эскапады журналистки не пройду. Почему? «Да потому, что мы пилоты» и первым делом для нас должны быть самолеты, то есть тщательный анализ различных мнений и данных, прежде чем делать выводы и громкие заявления. Что же здесь? Никаких ссылок на ученых. Только на чат, где какие-то люди направили куда-то образцы плазмы вакцинированных ЭпиВакКороной и переболевших, а позже обнародовали эти данные — мол, нет антител у вакцинированных.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцинация против коронавируса

Мамма мiа! Это все ваши доказательства?! Вы провели полное информативное исследование? Нет. Прошел год с момента вакцинации, когда можно делать какие-то выводы об эффективности той или иной вакцины? Опять нет! Но заявление есть. Причем цветистое, такое типично публицистическое — c множеством метафор и сравнений, например, с двумя полицейскими. Мол, ЭпиВакКорона — это не армия, танки и пушки против ковида, а два жалких полисмена, которые, как Чип энд Дейл спешат на помощь, а какая может быть помощь от двух человек в войне с таким сильным врагом???

Это одно сравнение журналистки, читай — доказательство. А второе — кампания «Вектор» — это персонажи из сказки «Волшебник Изумрудного города», они утверждают, что только их тесты показывают наличие антител, а все другие не показывают, поскольку лишь у них есть те самые чудесные очки, посмотрев через которые, можно убедиться, что город Изумрудный.

После таких аргументов хочется лишь перекреститься. Свят, свят, сказать! Ведь воспринимать всерьез слова неспециалиста о том, что белковые вакцины уступают РНК-овым по эффективности — это не аксиома, уважаемая дама-журналист. Это ваше непрофессиональное суждение, ибо, как Вы сами признались — спасибо за это, — Вы не являетесь ни медиком, ни специалистом в вирусологии. Так откуда тогда такая уверенность суждений и такой апломб?

«Какие Ваши доказательства», как сказал персонаж Шварценеггера в «Красной жаре». Тот самый полицейский, образы которых Вы столь хлестко применили в своем сюжете про якобы неэффективность вакцины «ЭпиВакКорона».

(сс) Olgamatveeva Вакцина ЭпиВакКорона

Но и это еще не все. В сюжете было настоящее обвинение чуть ли не в коррумпированности создателей вакцины — мол, сын разработчика владеет фирмой, которая занимается производством вакцины, получил за разработку не то два, не то три с половиной миллиарда рублей! А Минздрав, как явствует из того же одиозного комментария, похоже, в доле? Если нет, то почему утвердил такую ненадежную вакцину, которая не что иное, как «Святая вода».

Я-то думаю, что эффективность реальной «Святой воды» пока тоже никто не может объяснить. Так что сравнение это как бы в пользу бедных. Но и это не имеет значения. Как говорится, собака лает — ветер носит. Мало ли какой журналист что напишет. Однако в данном случае, во-первых, можно усмотреть заинтересованность автора. Отчего это журналистка так хвалит Модерну? Или «Спутник»? Почему спустя полтора месяца после заявления вирусолога Альтштейна из Института Гамалеи «проснулась» и солидаризировалась с оным? Вопросы, вопросы, вопросы…

Ответы мы не получим. Разве только очередную порцию цветистых сравнений и аналогий, возможно, с Древним Римом, к которым так любит прибегать к месту и не к месту эта отрицательница вакцины «ЭпиВакКорона».

Но и это не столь важно. Зачем нам эти ответы? Важно вот что, как сказал в небезызвестном романе профессор Преображенский. Важно, чтобы не наступила разруха в головах. А именно это возможно после подобных бездоказательных заявлений известных людей. Ведь армия антипрививочников получает таким образом бесценный подарок или оружие. Не нужно ничего самим доказывать. Достаточно просто сказать — видите, у них там разброд и шатание, никто ничего толком не знает — то ли есть антитела, то ли нет. А зачем тогда на себе эксперименты ставить? Зачем вообще вакцинироваться? Ведь звонить ученым и разбираться по-настоящему никто не будет. Просто услышат звон и поверят. Вот в чем зло и вред подобных сюжетов. Это провокация. А провокаторы были и будут всегда. Слушать только их не надо. Ведь если задаваться вопросом, что такое хорошо, а что такое плохо, то вирус — это не хорошо, а любая вакцина — не плохо.