Фразу о том, что наука есть способ удовлетворить своё любопытство за государственный счет, приписывают Ландау, хотя её автор академик Арцимович. Теперь это не важно. Примечательно, что не только наука является такой сферой и таким способом, но и высшее депутатство. Потому что участие в депутатском собрании меньшего уровня, региона или муниципалитета, является безвозмездным. Как правило. Оплачивается лишь депутатство в Госдуме и сенатство в Совете Федерации. При этом — по расценкам министра Российской Федерации. Чем не лафа, спрашивается, притом что значительную часть времени своих пленарных заседаний Совет Федерации тратит на функции, которые не предусмотрены ни в Конституции Российской Федерации, ни в законодательстве о парламенте.

Иван Шилов ИА REGNUM Совет Федерации

В регламенте прописано, что палата вправе пригласить на заседание «для выступления по актуальным вопросам известных государственных, политических, общественных деятелей, деятелей науки, культуры, искусства», и названо это «временем эксперта». Кому нужна эта запись про права Совета Федерации в его собственном распорядке внутренней жизни? Кто вообще извне может в официальном порядке предъявить палате претензии в отношении приглашения кого бы то ни было, даже если это и не предусмотрено в ее регламенте? В официальном порядке — никто. Нет такого закона. Закон не писан. Другой вопрос, есть ли польза для страны и сенатского законотворчества от «времени эксперта» по существу? Сенаторы не для этого предназначаются.

Одним из последних экспертов, который выступал на пленарном заседании, был генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра радиологии Минздрава России, главный внештатный онколог Минздрава России, доктор медицинских наук, академик Российской академии наук А. Каприн. К его выступлению претензий нет, хотя мог бы и задуматься: в чем был предмет его экспертизы для Совета Федерации. Что он экспертировал и кого тестировал? Проблем законодательства в сфере его деятельности он не касался. Соответствующий раздел национального проекта и ход его исполнения, достаточность/недостаточность бюджетных средств тоже не анализировал. Его пригласили заполнить предполагаемый знаниевый вакуум у сенаторов, но без проверки полученных ими знаний, без проверочных работ, как говорят в школе. Уровень знаний в этой или другой области у сенаторов вообще никто не проверял, не проверяет и не будет проверять. Поэтому в словосочетании «время эксперта» надо бы поменять второе слово на «экскурсии в неведомое». Приятное времяпрепровождение — так точнее.

Rosminzdrav.ru Андрей Каприн

Ранее перед сенаторами выступал президент Высшей школы методологии, руководитель лаборатории нейронаук и поведения человека Сбербанка России А. Курпатов по теме «трансформация человека в цифровую эпоху». Перед А. Каприным трибуну предоставили генеральному директору Государственного академического Большого театра России, заслуженному деятелю искусств Российской Федерации В. Урину. С тем же итогом. Главный внештатный специалист, эпидемиолог министерства здравоохранения России, академик РАН, доктор медицинских наук Н. Брико сообщил о современных эпидемиологических угрозах человечеству. Директор Института Африки Российской академии наук И. Абрамова выступила в Совете Федерации с докладом-экскурсией на тему «Итоги саммита и экономического форума Россия — Африка и актуальные задачи российско-африканских отношений». Президент публичного акционерного общества «Лукойл» В. Алекперов доложил тему: «Трансформация мировых энергетических рынков. Сценарии и возможности для России». Сенатор, Герой труда Российской Федерации Николай Рыжков выступил на 466-м заседании на тему «Жизнь во времени». Были и другие выступления, но проблема трансформации знаний, получаемых сенаторами, в законодательство страны так и осталась невыясненной.

council.gov.ru Цитата из видео «Трансформация человека в цифровую эпоху» доклад Андрея Курпатова в Совете Федерации

Если в регламенте Совета Федерации что-то записано, то вовсе не обязательно, чтобы так это и было. Не всякая запись в регламенте палаты обязывает сенатскую практику, хотя и прописана как обязывающая. Специальный комитет по регламенту никому не докладывает, насколько строго в палате следуют регламенту. Более того, в любую минуту этот регламент может быть изменен или не применяться по решению самой палаты. Например, статьей 95 предусмотрено проведение в субъектах Российской Федерации Дней Совета Федерации. Порядок их проведения должен устанавливаться председателем по согласованию с Советом палаты и законодательным (представительным) и исполнительным органами государственной власти субъекта Российской Федерации. Очень полезная норма. Ведь встречи сенаторов с населением в трудовых и учебных коллективах, в органах управления позволяли бы получить достоверную информацию о положении дел в регионе и действенности законодательных актов применительно ко всем сферам народного хозяйства. Однако таких «дней» нет. Наоборот. Так же, как и в случае с временем эксперта, вместо дней СФ в субъекте РФ появились дни субъекта РФ в палате. Не Магомет, а гора пришла сама в виде Дней субъекта Российской Федерации в Совет Федерации. Пандемия на время прервала этот приход, но он недавно продолжился. Например, в виде Дней Курской области в Совете Федерации. Губернатор области так рассказал в соцсетях об этом событии:

Дарья Антонова ИА REGNUM Совет Федерации

«В Москве я с командой региона презентовал инвестиционные и экономические возможности нашего края. Я поднял проблемные вопросы, в решении которых могут помочь сенаторы: обеспечение жильём детей-сирот, модернизация первичного звена здравоохранения, строительство и реконструкция образовательных и культурных учреждений, развитие промышленного потенциала области, реконструкция очистных сооружений Курска. Благодаря Совфеду мы продолжим реализовывать строительство областной детской больницы, модернизировать старые лифты в многоквартирных домах. Также в планах возвести театр кукол, картинную галерею и мемориальный комплекс «Северный фас Курской дуги». Я рассчитываю привлечь на решение проблемных вопросов и воплощение в жизнь важных объектов более 10 млрд рублей из федерального бюджета».

И дальше — пишет губернатор: «Вы можете задать вопрос: «Зачем выстраивать коммуникацию с сенаторами, если они напрямую не распоряжаются государственными деньгами?». Однако инициативы, внесённые верхней палатой парламента, внимательно рассматриваются правительством и министерствами».

Несмотря на многочисленные стратегии и концепции, нацпроекты и планы их исполнения, трехлетние федеральные бюджеты и другие плановые документы, деятельность Счетной палаты и других контролирующих органов, в системе управления хорошо понимают, что нет такого плана, который нельзя было бы изменить в нужную сторону. Потому что — ручное управление. И при общем курсе на выравнивание бюджетной обеспеченности регионов очередь выстраивается и в Совет Федерации. Не за ласковыми словами, а потому что знают: в Российской Федерации самый эффективный лоббист — спикер второй палаты.

Делается это и напрямую, и через постановление Совета Федерации, которое направляется в правительство. Направляется не для усмотрения и рассмотрения, а с предложением проинформировать через некоторое время о выполнении. Вещь не обязательная к исполнению, но никто не пробовал не исполнять. Поэтому в соответствии с постановлением Совета Федерации по итогам дней области правительство со временем создаст в Курской области особую экономическую зону промышленно-производственного типа, если администрация области представит необходимую документацию. Начнется строительство областной детской больницы, будет выделен межбюджетный трансферт из федерального бюджета на погашение кредитов, взятых курскими больницами. Стартует строительство областного краеведческого музея. В состав оргкомитета по подготовке к 1000-летию Курска введут госкорпорацию развития «ВЭБ.РФ», «в том числе в целях обеспечения софинансирования указанных мероприятий». Минздрав РФ выделит деньги на возмещение затрат по строительству инфекционного корпуса областной клинической больницы. Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации выделит деньги на завершение реконструкции системы биологической очистки на городских очистных сооружениях и на проведение капремонта многоквартирных домов (замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений). Минкульт поучаствует в строительстве мемориального комплекса «Северный фас Курской дуги», в строительстве театра кукол. Минспорта — в строительстве футбольного стадиона в городе Рыльске, замене на искусственные покрытия травяных покрытий футбольных полей стадионов «Трудовые резервы», «Меркурий», футбольного поля по улицам Заводская — Ольшанского в городе Курске.

Дарья Антонова ИА REGNUM Совет Федерации

В этом году прошли дни Челябинской области, Дагестана, Амурской области. Впечатляют решения, которые приняты по итогам дней Астраханской области. Стоимость включенных в раздел здравоохранения будущих решений составила около 12 млрд рублей. На строительство лечебно-диагностического корпуса для оказания высокотехнологичной медицинской помощи пациентам с онкологическими заболеваниями на базе учреждения здравоохранения Астраханской области «Областной онкологический диспансер» — 1,5 млрд руб. Новый семиэтажный хирургический корпус на 290 коек областной детской клинической больницы имени Н. Н. Силищевой обойдется бюджету в 3,8 млрд руб. Строительство нового хирургического корпуса городской клинической больницы №3 им. С. М. Кирова — 4,7 млрд руб. Кроме этого, будет создан научно-образовательный медицинский центр высоких технологий, перинатальный центр на территории Александро-Мариинской клинической больницы. Погашен почти миллиардный кредит медицинских организаций и др.

В Совете Федерации введена еще одна новация — Дни госкорпораций в Совете Федерации. Лоббистские дни. Чистой воды. Первая госкорпорация — ВЭБ.РФ. В первый день госкорпораций обсудили вопрос «О роли государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» в реформе институтов развития» (ВЭБ.РФ — это банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк) — А.М.). Докладчик — И. Шувалов. Просьбы с мест — от сенаторов, которым дали слово. Поручения в корректной форме пожеланий — от спикера В. Матвиенко. Всё в интересах страны. О чем? О необходимости модернизации трамвайного движения в Таганроге за два года, а следом — в Волгограде, потом «потянутся другие регионы и бизнес для реализации таких комплексных транспортных проектов». О том, что в Оренбурге — три важнейших сельскохозяйственных, промышленных проекта, профинансированных ВЭБ, с уровнем готовности от 70 до 95 процентов стоят недостроенными, разрушаются. О моногородах. Все надо либо завершить, либо выставить на торги, чтобы большие вложенные деньги не остались просто выброшенными на ветер. Спасибо за газохимический комплекс в Ленинградской области, терминал аэропорта в Хабаровске и обеспечение новыми, современными автобусами города Твери и так далее.

На пользу ли всё то, что в мыслях Совета Федерации? Конечно. Проблема только в том, что по федеральному закону «О государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» от 17.05.2007 N 82-ФЗ «Органы государственной власти Российской Федерации, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления не вправе вмешиваться в деятельность ВЭБ. РФ…». Эти функции принадлежат исключительно правительству Российской Федерации. Но разве это когда-нибудь кого-нибудь останавливало?

В Совете Федерации работают опытные люди, умеющие чувствовать грань и применять лучший опыт организации дел времен СССР. Но лучше, чтобы не забывали: в те времена были и не лучшие традиции, которые привели к тому, что Советский Союз остался лишь в нашей памяти. Всё вышенаписанное — вынужденная аналитика, так как в Совете Федерации не принято сосредотачиваться на оценке эффективности свое деятельности, о состоянии, к примеру, законодательства в нашей стране. Раньше существовала практика докладов Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации о состоянии законодательства в Российской Федерации. Ей были посвящены статьи 952−953 регламента палаты. Теперь они исключены. Почему?