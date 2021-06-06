



Иван Шилов ИА REGNUM Светлана Тихановская

Белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская спровоцировала политический скандал в Польше. После того как стало известно о ее намерении принять участие в работе «Кампуса Польши будущего», организованного президентом Варшавы Рафалом Тшасковским, который находится в оппозиции правящей польской коалиции во главе с партией «Право и Справедливость» (PiS), последовала критическая реакция со стороны политиков PiS.

Тон задал вице-спикер Сейма Польши и глава парламентского клуба «Права и Справедливости» Рышард Терлецкий. Он заявил, что «если Тихановская хочет рекламировать антидемократическую оппозицию в Польше и выступить на митинге Тшасковского, то пусть обратится за помощью в Москву, а мы давайте поддержим белорусскую оппозицию, которая не на стороне наших противников». Терлецкий также подчеркнул неприемлемость появления белорусской оппозиционерки на мероприятии, где будет присутствовать мэр Будапешта Гергей Карачонь, «лидер оппозиции правительству Виктора Орбана», а с последним PiS поддерживает стратегические союзнические отношения. Реакция вице-спикера Сейма вызвала бурные протесты со стороны польской оппозиции и ответную мобилизационную реакцию сторонников правящей партии. Как пишет проправительственный портал wPolityce, «белорусская оппозиция должна ответить на вопрос, видит ли она Польшу второй Белоруссией, как считают многие представители нашей оппозиции, или же она не разделяет этот тезис. Она также должна ответить на вопрос, хочет ли свергнуть власть в Минске или также в какой-то степени заинтересована в свержении власти в Польше».

Jarosław Kruk (Jrkruk) Глава парламентского клуба «Права и Справедливости» Рышард Терлецкий

Многие польские политики и политологи призвали представителей «Права и Справедливости» не смешивать суп и компот, то есть отделять партийные интересы от государственных. Кстати, ситуацию попробовал смягчить избранный при поддержке PiS на пост президента Польши Анджей Дуда. Он выразил убежденность в том, что «Тихановская прекрасно знает, что все серьезные польские политики и группы стоят на стороне свободной и демократической Белоруссии, наши внутренние споры ее мало интересуют, и в ее ситуации это, наверное, рациональное поведение». Стоит напомнить, что в сентябре прошлого года, во время встречи с белорусской оппозиционеркой, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий подчеркивал, что (цитируем по правительственному порталу) «Польша имеет давние традиции борьбы за независимость, и поблагодарил за то, что поддержка Белоруссии выходит за рамки политических разногласий». Теперь, как выясняется, это было опрометчивое заявление, а партийность имеет значение. Но что произошло за последующие месяцы и почему сейчас вице-спикер Сената Польши от «Права и Справедливости» Мария Коц уверена, что президент Варшавы использует Тихановскую во «внутриполитических играх»?

Kancelaria Premiera Матеуш Моравецкий

Дело в том, что не всякая заграничная оппозиция полезна для правящей польской партии. На днях правительственный телеканал TVP опубликовал статью публициста Филиппа Мемчеса, уроженца Ленинграда, который представил логику PiS по этому вопросу на примере отношения к «российской демократической оппозиции». Он отмечает, что «негативная оценка режима Путина и его союзников создает соблазн некритически подходить к силам, которые им противостоят», однако нужно внимательно проанализировать, какая мотивация стоит за действиями «оппозиционеров в странах бывшего СССР». Что касается Польши, то, по мнению публициста, «монополия» на «оппонентов, противостоявших Путину, Александру Лукашенко и Виктору Януковичу, перешла к таким престижным центрам, как Gazeta Wyborcza или Фонд Стефана Батория», то есть «леволиберальным» польским деятелям, которые «предлагают своим ученикам с Востока светлое будущее — видение глобального «открытого общества», в котором царит универсальная толерантность и все различия устраняются», и «они также предостерегают их от реализации польского или венгерского сценария: «фундаментализма», который сосредоточен на семье как союзе женщины и мужчины, нации, традициях, религии, государственном суверенитете».

Olaf1541 Варшава. Польша

Суждение Мемчеса объясняет, почему со стороны правящей партии последовала критическая реакция на контакты Тихановской с Тшасковским как представителем «леволиберальной» польской оппозиции. Однако почему Терлецкий в этом контексте упомянул Москву, подразумевая тем самым российские власти? Возможно, он хотел провести аналогии с операцией «Трест», которую советская разведка разыграла в 1920-х годах, благодаря чему, как замечает польский историк Кшиштоф Рак, «Советы проникли, среди прочего, в нашу разведку, так называемую «Двойку». Представители «Права и Справедливости» могут воспринимать Тихановскую и ее деятельность на польской политической сцене как своего рода операцию «Трест — 2». Только вряд ли стоит приписывать все России. С таким же, если не большим, успехом это могли задумать и реализовать в Минске, учитывая белорусское происхождение Тихановской. Или на каком-то этапе ее перехватили «специалисты» в Германии, чье отношение к PiS хорошо известно. Хотя не будем исключать и самого простого варианта: неопытная белорусская оппозиционерка допустила примитивную ошибку, а Терлецкий слишком эмоционально на это отреагировал. Однако поверят ли в такое объяснение в Польше? Если и да, то немногие.