



Иван Шилов ИА REGNUM Реджеп Тайип Эрдоган

Белый дом подтвердил, что встреча президента США Джо Байдена с его турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом состоится 14 июня на полях саммита НАТО в Брюсселе. Политические пляски вокруг этой встречи в Турции продолжаются не первый день. Эрдоган рассчитывал, что ему удастся побеседовать с Байденом вскоре после того, как тот вступил в должность президента. Он был даже готов вылететь в Вашингтон. Однако его первый контакт с Байденом состоялся, да и то в режиме телефонной беседы, только в конце апреля, когда американский лидер проинформировал, что намерен признать геноцидом массовые убийства армян в Османской империи в 1915 году. После этого Эрдоган признал, что диалог с Байденом был непростым, в отличие от «очень мирной и непринужденной» телефонной дипломатии с Трампом. «Эрдоган мог делать все что хотел в течение четырех лет, потому что у него был друг в Белом доме, — говорил в беседе с Bloomberg советник по внешней политике одного из сенаторов от Демократической партии США. — Это изменится с приходом администрации, которая будет более ответственно подходить к президенту Турции».

Действительно, Байден стал выстраивать в отношении глав других стран свою «табель о рангах». Как президент лицом к лицу он встретился пока только с японским премьером Ёсихидэ Сугой, который приезжал в Вашингтон. С канадским премьером Джастином Трюдо состоялась двусторонняя встреча в виртуальном формате. Интенсивное общение по телефону с европейскими лидерами было во время учений российских войск у границ Украины, тогда же президент США поговорил и с Владимиром Зеленским, и с Владимиром Путиным. Много раз он беседовал с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху во время обострения ситуации вокруг сектора Газа. С Эрдоганом всё иначе. Он ведет заочный спор с Байденом, который никак не реагирует в ответ, и позволяет себе выпады в адрес США, которые демонстрируют охлаждение отношений с Анкарой. Более того, предлагаемый вариант встречи между Байденом и Эрдоганом — «на полях» — обозначает, что для Вашингтона это не станет главным событием, ради чего прилетает в Брюссель американский президент, а значит, речь идет о ни к чему не обязывающем формате. Скорее всего, стороны проведут переговоры о возможных переговорах, тематику которых еще только предстоит проработать. Это, в свою очередь, наводит на мысль, что команда Байдена пока не выработала базовые контуры своей турецкой политики.

Japan.kantei.go.jp Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга.

Судить о ней на основе прежних высказываний и действий Байдена, как это делают в Анкаре под руководством пресс-секретаря Эрдогана Ибрагима Калына многочисленные специально созданные аналитические центры, на наш взгляд, опрометчиво. Пока публикуемая ими информация обозначает только негативный для Турции американский внешнеполитический тренд на Ближнем Востоке. Поэтому в Брюсселе президент Турции будет пытаться выявить намерения Белого дома, чтобы понять, к чему готовиться. В этом сюжете сейчас и заключается главная интрига. Ранее Байден неоднократно поддерживал антитурецкие инициативы Конгресса США, в том числе требования о введении против Турции санкций и ограничений американо-турецкого военно-технического сотрудничества, осуждал «антидемократические шаги» Эрдогана во внутренней политике и призывал к его свержению, предлагал серьезно наказать Анкару за приобретение российских комплексов С-400, постулировал, что политика Турции в Ливии, Сирии, Восточном Средиземноморье и других регионах угрожает национальным интересам США. Поэтому Эрдоган будет пытаться разорвать обозначенный «пакет» американских требований, чтобы хотя бы частично нивелировать или минимизировать возможный ущерб от недружественных шагов новой администрации.

Владислав Осипов ИА REGNUM С-400

Отсюда вопрос: удастся ли президенту Турции выставить в центр переговоров споры по поводу С-400 и хотя бы частично перевести все проблемы в плоскость отношений с Россией? Есть признаки того, что он может предложить Байдену новую формулу: разместить С-400 под американским контролем на авиабазе Инджирлик на юге Турции без участия Москвы в их эксплуатации и обслуживании. Кстати, буквально на днях у Эрдогана появилась серьезная «козырная карта». НАТО предложило Анкаре — и та согласилась — взять под свой контроль международный аэропорт Кабула после вывода в начале сентября сил альянса из Афганистана. Аэропорт рассматривается как важный пункт доступа для международного сообщества, стремящегося сохранить дипломатическое присутствие в Афганистане. Турецкие войска дислоцируются в рамках миссии НАТО в этой стране с 2003 года, но не участвуют в боевых действиях. Это дало основание Эрдогану утверждать, что «НАТО сильно только с Турцией, а без нее альянс не имеет столько мощи». Но, по мнению турецких экспертов, намерение турецкого лидера обсудить роль Анкары в НАТО не только на его саммите, но и в личном общении с Байденом является все же запасным сценарием.

Ian Houlding Поднятие флага НАТО

Как считает турецкое издание Saвah, даже если после переговоров между Байденом и Эрдоганом «откроется новая страница, в извечной геополитике Запада в отношении Турции ничего не изменится». Основная цель Запада — оторвать Турцию от Азии и Ближнего Востока и снова поставить под контроль Атлантики. Теперь остается дождаться того, что произойдет на самом деле. Президент Турции и его советники хорошо знают Байдена, но это не обязательно плюс для них. Предстоящие несколько дней в значительной степени определят перспективы развития международных отношений на Ближнем Востоке до конца года и дальше, на 2022 год. Поэтому имеет смысл за европейским турне Байдена следить с особым вниманием.