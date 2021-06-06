Фотография, на которой изображено, как две несовершеннолетние девочки гуляют по Твери с батонами на ногах, вызвала возмущение среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение по этому поводу 5 июня в социальной сети Facebook.

Цитата из соцсети vk.com/tverlive

«Уму непостижимо! Как вообще можно до такого додуматься? Хлеб использовать вместо обуви! С детства родители учили, что хлеб всему голова. Говорили, что даже грех хлеб выбрасывать. Из чёрствого хлеба сухарики делали, а тут такое!» — возмущается Светлана Ш.

Многие пользователи оказались шокированы столь кощунственным отношением к хлебу. Люди считают, что девочки поступили так, потому что не знают историю своей страны и не понимают, как это выглядит для окружающих.

«По-видимому, эти барышни в школе историю не изучали. Совсем. И не слышали о голоде в Поволжье, о блокаде Ленинграда, о послевоенном голоде. Когда каждую крошку берегли. Это полный провал всей системы образования и воспитания в постсоветской России. Растёт поколение манкуртов. Иванов, родства не помнящих. Да и родители явно упустили что-то очень важное в воспитании своих чад», — считает Ирина Щ.

Некоторые комментаторы уверены, что хлеб для граждан России имеет сакральное значение, которое связано с очень трагическими событиями в истории страны. Вместо знаний об этих фактах современным детям рассказывают уже совсем другие «истории».

Карточка на хлеб. Блокадный Ленинград

"А что удивляться. У нас ведь сейчас главные герои времени — всякие Малаховы и похотливые актёришки. Спасибо СМИ, результат очевиден. Про хлеборобов никто не рассказывает, какой это тяжкий и уважаемый труд. Плакатов «Хлеб всему голова» уже не встретишь, к сожалению», — пишет Елена Г.

Часть людей считают, что подобное поведение детей является показателем изуродованного современного детства. Поэтому, убеждены граждане, в российских школах прослеживается всплеск насилия среди несовершеннолетних.

«Такие шалости влекут за собой то, о чём мы читаем ежедневно о подростках: стрельба, издевательства и т.д. Нужно вводить действенные меры. К примеру, наказать родителей и этих, так сказать, детей, чтобы другим неповадно было! Слишком много им дали прав и защиты, и никакой ответственности!» — отметила Ирина С.

Другие уверены, что граждане перегибают палку по отношению к этим девочкам. Люди указали, что дети не хотели сделать ничего плохого, им просто показалось забавным надеть на ноги батоны.

«Откуда столько морализаторства вдруг возникло? Это просто дети, и они играют с едой. Если грудничок свою кашу-малашу на пол будет сплёвывать, ему тоже надо напомнить об истории с голодом в России? Сейчас есть куда более важные вещи, а голод был в прошлом. И, слава богу!» — написал Евгений Ч.

Хлебные карточки. 1941

Нашлись и те, кто напомнил, что, помимо девочек, есть и государственные службы, которые тоннами утилизируют продукты питания.

«Когда правительство тракторами тонны продуктов уничтожает, почему это так никого не возмущает? Почему никто про блокаду не вспоминает?» — задаётся вопросом Александр Б.

Напомним, 3 июня в сообществе «Подслушано в Твери» социальной сети «ВКонтакте» появилась фотография, на которой изображено, как две несовершеннолетние девочки гуляют по городу с батонами на ногах.