Жаль, что наш глава государства мыслит в категориях сравнения США с Советским Союзом. Ничего общего тут нет и быть не может.

Да здравствует СССР — социалистическое государство рабочих и крестьян. 1938

СССР не был ни «типичной империей» с их «типичными проблемами», ни империей вообще. Это была новаторская политическая и социальная общность.

В считанные годы — не в десятилетия, как США, а в годы — Советский Союз поднял огромную часть русских и особенно подданных Российской Империи других национальностей из полных низов до вершин социальной лестницы страны эпохи модерна. Люди это помнили и ценили. Поэтому разрушение СССР шло не от простых людей, не от тружеников, а от культурно коррумпированной Западом элиты. Более того, оно шло не с окраин, а из России.

Путь к звёздам прокладывают коммунисты. Марка СССР. 1964

Обсуждать, почему Советский Союз прекратил своё существование, конечно, надо, но не в связи с происходящим в США, которые активнейшим образом разваливали Советский Союз. Мы это должны обсуждать сами, внутри себя, очень деликатно и, главное, с уважением к своей родной стране.

В ситуации «этих купим, этих напугаем, а с этими договоримся» уже долгие годы находится сама Россия. Потому что противоположность этой ситуации — это положение, когда мы несем миру не деньги и политиканство, а свои идеи. Но идеологии у нас нет, поэтому мы несём миру так называемый «прагматизм», а это и есть «с этими договоримся, а этим дадим бусы».

Не нам заботиться о том, чтобы США не пошли «по пути Советского Союза». США столько навредили нашей стране, что сейчас пусть вредят себе сколько угодно.