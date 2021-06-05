Скандал на борту самолёта, летевшего из Москвы в Симферополь, который возник из-за ребёнка, бившего ногами по спинке расположенного впереди сиденья, на котором сидела женщина, спровоцировал жаркую дискуссию среди пользователей интернета. Граждане выразили своё отношение 5 июня в социальной сети «ВКонтакте».

Сойфертис Леонид Владимирович. Молодые родители. 1960-е

"Господи, что за идиотизм оправдывать родителей, которые не занимаются воспитанием своих детей? Таблетки пить надо им и их детям, раз не знают, как себя вести! Женщина полностью права, терпела, сделала замечание. А раз это не помогло и ударила сумкой, то и пусть, правильно сделала!» — поделился своим мнением Sergie G.

Многие пользователи вступились за разъярённую женщину. По их видению, её гнев можно объяснить, ведь зачастую нерадивые родители действительно не следят за своим ребёнком и не пытаются оградить окружающих от его шалостей.

«Ну, можно понять. Сейчас время мамаш, которым пофиг вообще, чем их детёныш там занимается и по кому стучит. Сидят в своих телефонах, пока ребёнок там шкодит по углам всем. В моём бы детстве родители уже уши оттянули за такое, если бы я просто шумел на людях даже», — отметил Артём И.

(сс) IRONHIDE Самолет авиакомпании «Алроса».

Некоторые комментаторы пришли к выводу, что реакция женщины была чересчур эмоциональной. Люди уверены, что подобное поведение говорит скорее о нестабильном психическом состоянии женщины.

«Драться и скандалить в этой ситуации было незачем. Нужно было общаться и договариваться. Она 2 часа терпела, потом взорвалась. Как насчёт других пассажиров? Они имеют право на комфорт? Почему они должны стрессовать из-за истерички? Может им стоило тогда всем вместе её затоптать и закидать своими сумками?» — задаётся вопросом Владислав Н.

Часть людей пришла к выводу, что поведение женщины является логическим результатом бездействия родителей и иных способов вразумить людей попросту не найти.

«Была на ее месте несколько раз. Как правило, просьбы не помогают. Дети как пинали кресло, так и пинают. Родителям пофиг. Одна мамаша в «Победе» мне сказала: «Летите бизнесом, если что-то не устраивает»! Якобы в лоукостере пинать кресло — это норма, должны знать, на что шли! Это вообще дно! И такие моменты нужно сразу сообщать стюардессам, а не ждать два часа. Если у родителей нет ни мозгов, ни воспитания, нужно это выносить на всеобщее обозрение, потому что у них в голове вообще ничего не сдвинется. Выросло поколение уродов моральных! Теперь их только жёстко ставить на место надо, раз сами не понимают, что в обществе живут!» — написала Наталья Ж.

Ряд пользователей уверен, что в данном конфликте нет однозначно положительных персонажей. Наоборот, каждый из участников внёс свою лепту в разгорающийся скандал.

Петр Данилов ИА Красная Весна Пассажиры в самолете

«Виноваты все! Одна орёт, как невменяемая, другая не следит за своим ребёнком! Да всё общество, кажется мне, уже окончательно озверело, готовы поубивать друг друга», — пишет Сергей С.

Нашлись и те, кто призвал людей вести себя более спокойно и решать конфликты по-взрослому, не скатываясь в истерики.

«Надо быть добрее, когда находишься в стесненных условиях. А ненависть к детям проявлять — самое худшее. Карма-то быстро настигнет», — заявила Елена Г.

Напомним, 4 июня женщина устроила скандал в самолёте, летевшем из Москвы в Симферополь, потому что ребёнок во время полета бил ногами по спинке расположенного впереди сиденья, на котором она сидела.