Заявление доцента кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ имени Г. В. Плеханова Ивана Денисова о том, что теперь за пособием на ребёнка в возрасте от трёх до семи лет в России не может обращаться семья, где родители не работают без уважительной причины, вызвало обсуждение в интернет-сообществе. Граждане оставили свои комментарии 5 июня в социальной сети «ВКонтакте».

Александр Дейнека. Безработные в Берлине. 1932

"Недолго музыка играла, недолго фраер танцевал», — шутит Владимир К.

Многие пользователи оказались раздосадованы данной новостью. Люди считают, что государственная машина будет пытаться выискать разного рода лазейки, чтобы лишить выплат тех людей, кому они действительно пришлись бы к месту.

«Если есть жилье, то значит, можно продать его, переехать в землянку и дальше получать пособие. Легко и просто», — издевается Ильнар З.

«В таком случае пусть потом не ноют, что демографическая ситуация в России идёт на убыль», — пишет пользователь под псевдонимом «Опоссум Виргинский».

Давид Тенирс Младший. Аллегория жадности. XVII век

Некоторые комментаторы, наоборот, оказались согласны с подобным решением. Люди уверены, что маргиналы не должны поощряться за своё тщетное существование, а те, кто работает и стремится обеспечить свою семью, но не имеет для этого достаточных условий, должны получить поддержку от государства.

«Справедливо только то, что не будут платить тем, кто не работает без уважительной причины. Я вообще считаю, пособие положено тем, кто зарабатывает 15−30 тысяч рублей на душу. Это работающие люди, которым нужны деньги. А выплаты самым нищим, чаще всего, это спонсирование тунеядства и алкоголизма», — считает Александр М.

Часть людей уверена, что подобные корректировки назрели уже давно и странно, что правительство столь долгое время обходило данный вопрос стороной.

«Это давно нужно было сделать. Сколько таких имеющих по три квартиры и три машины, всеми правдами и неправдами кучу пособий получают», — написал Виталий Т.

Ряд пользователей убеждён, что за время, когда выплаты назначались вообще всем, бюджетные деньги успели прибрать к рукам даже те, кто в деньгах особо не нуждался.

«Запоздалое, но разумное решение. Иначе пособия на детей нужно выплачивать, например, безработному Роману Абрамовичу», — отметил Финист Я.

Нашлись и те, кто поделился своими наблюдениями за людьми, которые могли бы попасть под социальные выплаты, не имея при этом уважительной причины отсутствия работы.

Цитата из м∕ф «Вовка в тридевятом царстве». Реж. Борис Степанцев. 1965. СССР «Но крашу, крашу я заборы — чтоб тунеядцем не прослыть»

«У подъезда сидят две пьянчужки местные. У одной трое детей, у другой двое. Не работают. Несколько раз видела, как они по двору бегали, «стреляли» на пиво. Смешная картина, когда они из одного конца двора в другой орут «К… подожди» и бегут туда. И вот, сидят такие и в таком праведном гневе обсуждают, как с них посмели какую-то справку потребовать. Вот она должна была объяснить, спросить у начальства. Только вот так и хочется спросить у этих «мамаш». А вы ничего никому не должны? Даже своим детям?» — задаётся вопросом Татьяна Е.

Напомним, 4 июня доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ имени Г. В. Плеханова Иван Денисов заявил агентству «Прайм», что изменились условия ежемесячной денежной выплаты на ребёнка в возрасте от трёх до семи лет, адресованной малообеспеченным семьям. Теперь, к примеру, за пособием не может обращаться семья, где родители не работают без уважительной причины.