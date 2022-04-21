



Иван Шилов ИА REGNUM Маршал Дустум

США покидают Афганистан, оставляя за собой, как пишет германское издание ARD, «не процветающую страну, а проблемную территорию, пороховую бочку с зажженным фитилем, которая может взорваться в любую минуту». В целом ситуация в чем-то напоминает ту, которая стала складываться в 1989 году перед выводом ограниченного контингента советских войск: военные базы демонтируют, часть боевой техники вывозят на самолетах, утилизируют или передают афганским вооруженным силам. Одновременно идут серьезные брожения среди разнородных политических и этнических сил страны, которая возникла 270 лет назад из союза кочевых племен и лишь в начале ХХ века стала обретать какие-то атрибуты государственности.

И, как бывало раньше, при определенных серьезных геополитических катаклизмах, Афганистан, сшитый «на живую нитку» из лоскутков, начинает распадаться, когда рушатся унитарные режимы управления и развития. Первая «кризисная ласточка» дала о себе знать на севере, где большую часть населения составляют национальные меньшинства тюрко-таджикского происхождения (узбеки, туркмены, таджики и другие). Их численность, пишет профессор кафедры всеобщей истории Алтайского государственного педагогического университета Владимир Бойко, «возросла в результате обострения ситуации в соседних республиках Средней Азии в 1990-е — 2000-е годы (гражданской войны в Таджикистане, выдавливания исламистских группировок из Узбекистана и прочее), сказались также иные —относительно благоприятные — факторы (удаленность от основных очагов внутриафганского конфликта, возможности экономической активности, помощь соседей в сфере энергетики и прочее)». По его словам, «десятилетия автономности способствовали формированию региональных и национальных элит и даже зарождению федералистских идей и практик, хотя они не принимались в основных центрах политической власти и влияния, прежде всего в кабульских коридорах власти».

Defense.gov Афганистан

Но исторический опыт афганского регионализма демонстрирует свою жизнеспособность в условиях критического ослабления центра, когда в связи с уходом войск международной коалиции из Афганистана и возможности прорыва к власти в Кабуле движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) предпринимаются попытки за счет местных инициатив и ресурсов избегать крайностей вероятной гражданской войны. С такой многогранной ситуацией советское руководство сталкивалось не раз. Сейчас — американцы. Именно эти мысли приходят в связи с сообщениями о «бунте» маршала Достума на севере страны в провинции Фарьяб. Его сторонники (кстати, автору приходилось с маршалом неоднократно встречаться в Мазари-Шарифе) протестуют против назначения нового губернатора Дауду Лагмани, которому даже не дали приземлиться в аэропорту Маймене. Тысячи местных жителей, включая вооруженных бойцов партии Народного исламского движения Афганистана, которую возглавляет Дустум, заблокировали авиагавань и несколько государственных учреждений. Назначенному президентом страны губернатору удалось «десантироваться» лишь на территории военной базы министерства обороны, и там же получить рабочий кабинет, практически «на осадном положении».

(сс) Todd Huffman Афганистан

Действия маршала содержат признаки военного мятежа и свидетельствует о растущих противоречиях в Кабуле, обозначают фактор системной проблемы. Представитель Дустума заявил, что «если афганское правительство не выполнит законные требования жителей Фарьяба, то возможно, протесты станут шире, а демонстрации начнутся еще в шести провинциях на севере и северо-востоке Афганистана. Кстати, протестующие в этом регионе вышли с требованием создать новое правительство. Наблюдатели уверены, что заявления отвечают запросам и самого маршала, хотя официально он пока что ничего подобного не говорил. Тем не менее сепаратистские настроения в стране усиливаются. Эксперты не исключают, что при определенных условиях события на севере Афганистана могут тиражироваться и на другие регионы Афганистана. Тут все хорошо известно еще с советских времен. Большая часть страны (всё, расположенное южнее хребтов Гиндукуша) с преимущественно пуштунским населением (52% афганцев), стоящим на стороне талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), может быть передана Пакистану, если тот гарантирует наведение полного порядка и даст четкие обязательства, что Афганистан никогда больше не будет базой для терроризма. Ираноязычные народы Герата и высокогорных районов центрального Афганистана могут достаться Ирану. Что же касается северо-восточной части, то она способна оказаться в Таджикистане и Узбекистане.

Masoud Akbari Кабул

Рассматривают ли такой сценарий США, пока неизвестно. Афганистан — удивительная страна. И в советское время на Старой площади некоторым представлялось, что дописываются последние главы истории самостоятельного афганского государства. Так кажется сейчас и многим американским экспертам, анализирующим возможности его расчленения. Но все понимают, что попытки насильственного раздела вызовут лишь новое ожесточение конфликта. Кто готов к этому и будет ли Вашингтон создавать условия, когда ликвидируется «субъект-объект», чтобы не осталось ни победителя, ни побежденного?