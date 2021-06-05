«Мирные переговоры» на условиях Японии бессмысленны и антиконституционны
Президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителями мировых информационных агентств заявил, что поправка к Конституции РФ о запрете на отчуждение территорий не означает, что переговоры по мирному договору с Японией должны быть приостановлены.
В Японии же считают, что позиция Токио в отношении «северных территорий» не менялась. Упоминание президентом того, что на каком-то этапе «речь шла о двух островах», не подтверждается официальными заявлениями или документами. Если речь идет о так называемых сингапурских договоренностях 2018 года, в результате которых тогдашний японский премьер-министр Синдзо Абэ якобы согласился вести переговоры о заключении мирного договора на основе передачи только островов Шикотан и группы островов Плоские, Хабомаи по-японски, то сам Абэ и члены его кабинета неоднократно опровергали это, заявляя в парламенте, что они продолжают придерживаться «базовой позиции» о принадлежности Японии всех четырех южнокурильских островов — Кунашира, Итурупа, Шикотана и Хабомаи.
Вот как прокомментировала вчерашние высказывания российского лидера японская газета «Санкэй симбун»:
«Президент Путин считает, что конституционная поправка о запрещении передачи территории (России) другой стране не создает препятствий переговорам о заключении мирного договора с Японией. Тем самым он выразил готовность продолжать переговоры с Японией. При этом продемонстрирована позиция России о том, что следует, отложив разрешение проблемы северных территорий, заключить мирный договор в виде договора о добрососедстве и дружбе. Положение таково, что заключение «мирного договора», как его понимает российская сторона, не связано с гарантиями разрешения проблемы северных территорий. Считается, что принятие новой поправки в Конституцию России о запрете передачи территории оказывает негативное влияние на переговоры о японо-российском мирном договоре, сутью которого является вопрос о принадлежности северных территорий. Россия в последние годы утверждает, что «южнокурильские острова (российское название северных территорий) являются территорией России по результатам Второй мировой войны». Фактически (Россия) усиливает позицию отрицания существования в японо-российских отношениях территориальной проблемы».
«Санкэй симбун» сообщает также о выраженной президентом Путиным озабоченности по поводу размещения на территории Японии американских ракет. И приходит к заключению:
«Тем самым Путин вновь продемонстрировал свое понимание того, что японо-американский (военный) договор становится препятствием для заключения (японо-российского) мирного договора».
От себя заметим, что подтверждение японской стороной того факта, что сутью и основным содержанием навязываемого Москве «мирного договора» является удовлетворение территориальных требований «в полном объеме», делает переговоры бессмысленными и противоречащими Конституции России. Это подтверждают и слова Путина о том, что ни СССР, ни современная Россия такие требования Японии не признавали.