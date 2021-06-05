Вопрос о статусе олигархов, возможно, будет вынесен на всеукраинский референдум, заявил 4 июня президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

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Заявление Владимира Зеленского обсудили в социальной сети Facebook на страницах украинского журналиста Владимира Полуева, бывшего министра юстиции Украины Елены Лукаш, а также на странице канала «Первый независимый». Многие отметили, что это не столь важный вопрос, для того, чтоб выносить его на референдум. Есть вопросы более важные.

«С олигархами неглупый ход. Народ проголосует. А он борец с олигархатом», — написал депутат Рады Николай Скорик.

«Предлагаю провести референдум по определению вопросов для первого референдума», — иронизирует Кристина М.

«Все это — отвлечение от продажи земли и от резкого пике падающей экономики Украины, как по мне. В одном из первых выступлений господин президент говорил о референдуме, о народовластии, если я верно помню», — пишет Людмила П.

President.gov.ua Обращение к гражданам Украины. 4 июня 2021г

«Ой, да у нас уже был всеукраинский соцопрос по легализации марихуаны. Разве сложно подобную имитацию еще раз организовать?» — спросило Алексей Б.

«А подтянуть население хоть чуть-чуть на уровень олигархов по ходу не судьба. А ну да, те сразу тоже олигархами станут. А всем нельзя», — добавил Александр Ч.

«А какой прок людям и Украине от этого закона? Галимая показуха как говорят, лишь бы людям лапши на уши навещать», — отметил Сергей С.

«Видимо с точки зрения власти, это самый животрепещущий вопрос. ЖКХ и тарифы, медицина, земля то всё такое, а вот олигархи, то да, их нужно однозначно обсудить», — написала Ирина Б.

«А себя он не хочет внести в референдум, нужен ли он нам или нет?» — спросил Валерий Р.

«Про землю у народа спросил?..» — поинтересовалась Josephine A.

President.gov.ua На заседании СНБО 4 июня 2021г

«После каждого похода на избирательные участки что-то всё больше пропадает желание туда ходить. Какой смысл обозначать какое-то движение и ждать чего-то большего, чем есть? Если всё заранее расписано на бездарность и некомпетентность как на эталон высшей мудрости…» — отметил Александр А.

«20 мая Зеленский анонсирует первый референдум по вопросу Донбасса. 4 июня Зеленский обещает первый референдум по олигархам. Какой первый референдум нам пообещают ещё через 2 недели?» — задался вопросом журналист Владимир Полуев.

«Зеленский пообещал вынести закон об олигархах на референдум. Перевожу на русский язык: не будет никакого закона об олигархах. Концепция поменялась, они обос**лись», — написал в своей телегрм-канале главный редактор одесского издания «Таймер» Юрий Ткачев.

«Извините, что не вовремя, но у президента нет полномочий выносить на референдум законы об олигархах. Единственная теоретическая возможность инициировать какой-то подобный вопрос — это только народная инициатива и строго после сбора трёх миллионов подписей в не менее, чем двух третях областей. Но на фоне постановляемых указами приговоров — в принципе ничего страшного, какая уже разница», — подытожил в своем телеграм-канале украинский юрист Андрей Портнов.

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Напомним, 4 июня секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов заявил, что на Украине начинают выселять с государственных дач высокопоставленных чиновников и членов правительства времен президентства Виктора Януковича.