Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины на заседании 4 июня рассмотрел вопрос углубления интеграции страны в НАТО, заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

«Вопрос на повестке дня был о неотложных мерах по углублению интеграции Украины в Организацию Североатлантического договора… Вопрос рассматривали тайно, приняты все соответствующие решения», — отметил силовик.

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Заявление украинского политика в социальной сети Facebook обсудили на странице украинского журналиста Ростислава Сукачева, а также на странице канала «112 Украина». Комментирующие отметили, что в ближайшей перспективе Украина не станет членом НАТО, так, как НАТО не нужна война с Россией.

«Даже у кастрюли есть дно, а у СНБО оно отсутствует…» — написала Юлия Е.

«У Зеленского дар стучатся лбом в закрытые двери. А если серьёзно, то РФ никогда не позволит Украине вступить в НАТО. На западе это как раз-таки понимают и, пытаясь избежать войнушки, дают понять Украине что входа не будет», — добавил Eldar A.

President.gov.ua Президент Украины Владимир Зеленский

«Рассмотрели неотложные меры по интеграции Украины в НАТО» после того, как Украину не пригласили на ближайший саммит НАТО даже в качестве гостя?!? Блин, сколько же можно унижаться! Они реально потерялись…» — отметил Олег Валентинович.

«Судя по тому, кого назначают министрами в Украине, им запрещено иметь IQ выше 50!!!» — иронизирует Маргарита П.

«Им же ясно сказали, не время, надо созреть не только материально, но и умственно», — пишет Юрий М.

«Жаль НАТО не в курсе, что в него интегрируются», — добавил Алан В.

«Вам оружие в руки Германия отказалась давать. На то оно и НАТО», — отметил Вадим В.

«И сколько уже было этих дорожных карт??? И чем они закончились???» — спросила Lana P.

«Сколько можно зомбировать людей???» — возмутился Петр Н.

President.gov.ua На заседании СНБО 4 июня 2021г

«Решили вступить в НАТО решением СНБО, подписанным Зеленским? Как мигранты… Если войти в ЕС, то сразу становишься беженцем…» — пишет Сергей Петрович К.

«Мы итак всю грязную работу выполняем бесплатно для НАТО. Они нас используют, как дураков и за нас не отвечают. Им выгодно», — добавила Светлана С.

«Совет национальной безопасности и обороны Украины на заседании в пятницу в тайном режиме рассматривал вопрос углубления интеграции Украины в НАТО. Вероятно, чтобы в НАТО об этом не узнали…» — подытожил на своей странице в социальной сети Facebook Ростислав Сукачев.

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