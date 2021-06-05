«Идиот на ответственном посту — опасней диверсанта» — заявление МИД Украины
Украина будет реагировать, если в Белоруссию прибудут представители правоохранительных органов ЛНР для допроса оппозиционера Романа Протасевича. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире телеканала «1+1».
Дипломат отметил, что Киев не хочет политической или экономической войны с Белоруссией, но в данном случае будет вынужден «действовать взвешенно».
Читайте также: В Киеве пообещали сделать Минску больно в случае приема представителей ЛНР
Заявление главы внешнеполитического ведомства Украины обсудили в социальных сетях Facebook и «ВКонтакте» читатели издания «Шарий.net». Многие раскритиковали дипломата, указав на то, что его слова не соответствуют его статусу.
«Это и называется — достигнув дна, начать закапываться», — написал Олег С.
«Совсем дурак… Идиот на ответственном посту — опасней диверсанта…» — отметил Игорь Ф.
«А разве ЛНР принадлежит бандеровскими нацистам?» — спросил Виктор Ш.
«Вот этого дурака точно спросят», — пишет Татьяна А.
«Беларусь без вас продержится, а вот вы кому нужны, Европе уж точно не нужны», — написал Стас К.
«В клоповнике засуетились, после задержания Ромки. Чуют, что время безнаказанности и неприкосновенности закончилось! Советовал бы всяким «кулебам» и «тихановским» теперь маршруты и страны для отдыха и путешествий выбирать осмотрительней!» — пишет Shaman Bad.
Читайте также: «А когда в Донбассе с нацистами в местных стрелял, он тоже плакал?»
«Каждый такой жлоб сидит и искренне считает, что представляет из себя что-то серьёзное. Хотя, по сути, Табаки — и не более. Они никогда и не для кого не будут иметь какой-либо вес», — добавил Андрей Б.
«А що, соляра ещё не закончилась? Битум понятно, что вам не нужен, нахрен вам дороги», — отреагировал Александр Х.
«Как сказала «королева Марго» из комедии «Лёгкая жизнь»: какой умный вид у этого болвана!» — написал Сергей И.
«В этом государстве с 2013 года министры иностранных дел — один дебильнее другого. Дещица, Климкин, Кулеба. Батька, если РФ поддержит, на самом деле может сделать больно», — отметил Ильшат С.
«Кулёма перепутал… не Лукашенко будет больно, а Зеленскому», — добавил Эдвард С.
«Если наши приедут к Протасевичу, он много расскажет об «Азове» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). А вы думаете неспроста появились баннеры в Киеве с мордами пропавших азовцев (организация, деятельность которой запрещена в РФ)? ИБилецкий теперь просит расследовать их внезапное исчезновение? А раньше что-то не просил», — подытожил Назар Р.
Читайте также: «Испугался змагар, как и бандеровцы, когда их в плен брали»