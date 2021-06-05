Украина будет реагировать, если в Белоруссию прибудут представители правоохранительных органов ЛНР для допроса оппозиционера Романа Протасевича. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире телеканала «1+1».

Иван Шилов ИА REGNUM Белоруссия

Дипломат отметил, что Киев не хочет политической или экономической войны с Белоруссией, но в данном случае будет вынужден «действовать взвешенно».

«Будет больно [президенту Белоруссии] Александру Лукашенко. У нас есть достаточно инструментов, чтобы сделать людям и странам, которые не уважают территориальную целостность Украины, больно», — сказал он.

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Заявление главы внешнеполитического ведомства Украины обсудили в социальных сетях Facebook и «ВКонтакте» читатели издания «Шарий.net». Многие раскритиковали дипломата, указав на то, что его слова не соответствуют его статусу.

«Это и называется — достигнув дна, начать закапываться», — написал Олег С.

«Совсем дурак… Идиот на ответственном посту — опасней диверсанта…» — отметил Игорь Ф.

«А разве ЛНР принадлежит бандеровскими нацистам?» — спросил Виктор Ш.

«Вот этого дурака точно спросят», — пишет Татьяна А.

«Беларусь без вас продержится, а вот вы кому нужны, Европе уж точно не нужны», — написал Стас К.

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«В клоповнике засуетились, после задержания Ромки. Чуют, что время безнаказанности и неприкосновенности закончилось! Советовал бы всяким «кулебам» и «тихановским» теперь маршруты и страны для отдыха и путешествий выбирать осмотрительней!» — пишет Shaman Bad.

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«Каждый такой жлоб сидит и искренне считает, что представляет из себя что-то серьёзное. Хотя, по сути, Табаки — и не более. Они никогда и не для кого не будут иметь какой-либо вес», — добавил Андрей Б.

«А що, соляра ещё не закончилась? Битум понятно, что вам не нужен, нахрен вам дороги», — отреагировал Александр Х.

«Как сказала «королева Марго» из комедии «Лёгкая жизнь»: какой умный вид у этого болвана!» — написал Сергей И.

«В этом государстве с 2013 года министры иностранных дел — один дебильнее другого. Дещица, Климкин, Кулеба. Батька, если РФ поддержит, на самом деле может сделать больно», — отметил Ильшат С.

Mfa.gov.ua Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

«Кулёма перепутал… не Лукашенко будет больно, а Зеленскому», — добавил Эдвард С.

«Если наши приедут к Протасевичу, он много расскажет об «Азове» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). А вы думаете неспроста появились баннеры в Киеве с мордами пропавших азовцев (организация, деятельность которой запрещена в РФ)? ИБилецкий теперь просит расследовать их внезапное исчезновение? А раньше что-то не просил», — подытожил Назар Р.

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