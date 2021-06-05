Украинский бизнесмен Игорь Коломойский привык, что его называют олигархом, но не хотел бы оказаться единственным, кого на Украине считают таковым. Коломойский отметил, что не видит ничего страшного в законопроекте президента Украины Владимира Зеленского «об олигархах». В случае принятия данного закона Коломойский пообещал его соблюдать.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

«Какая уже разница? Теперь ещё и официально в реестр внесут. Костюм сошью и нашью на него звезду «Олигарх», — пошутил он.

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Отметим, в пресс-службе украинского бизнесмена Рината Ахметова в свою очередь заявили, что он не олигарх, а инвестор. И избавляться от своих активов не планирует, потому что все они «приобретены законным путем и работают прозрачно».

«Ринат Леонидович олигархом себя не считает и был бы удивлен, если бы его признали таковым. Ринат Ахметов — крупнейший украинский инвестор…» — заявили в пресс-службе Ахметова.

Заявления украинских бизнесменов обсудили на странице канала «112 Украина» в социальной сети Facebook. Некоторые удивились тому, что Ахметов считает себя инвестором, но другие отметили, что всё «так и есть». Были те, кто считает, что так называемый закон об олигархах был принят для поднятия рейтинга Зеленского и никто из тех, кого на Украине принято называть олигархами, не понесет никакой ответственности, а ее понесут те, кто неугоден нынешней украинской власти.

PrivatBank Dnepropetrovsk Игорь Коломойский

«Ахметов не является инвестором. Инвестор вкладывает деньги в экономику, а Ахметов, через «зеленый тариф», вымывает деньги напрямую из бюджета. Т. е. правительство вместо поднятия пенсий отдает деньги этому «инвестору» за «зеленую генерацию», которая Украине совсем не нужна, но нужна Ахметову для получения денег из бюджета. Не скажу про другие страны, но в Украине олигархи — это глисты, высасывающие жизненные силы из экономики», — написал Auguste P.

«Ахметов и его SCM действительно крупнейший инвестор страны, правду сказал в принципе. Аесли говорить про закон, то он политикой не занимается и, следовательно, не может быть официально назван олигархом», — считает Богдан Н.

«Инвестор! Это сейчас так называется», — смеется Эльвира Э.

«Бандиты они, а не инвесторы и олигархи, притом бандиты с большой дороги, они грабят свой народ, и прощения им не должно быть!!!» — написал Володимир Б.

Twentyyearsafter.su Заброшенный велозавод. Харьков. Украина

«Короче, все они честно, тяжким трудом заработали, а не воспользовались моментом во времена дикой приватизации в 90-е. Благодетели наши, радетели исключительно о благе народном. «Инвесторы», «защитники родины», на налоги которых мы, нахлебники, и живём. Это не нас, миллионы олухов доверчивых, облапошили. А их, бессребреников, лишить законно приобретенного «майна» (имущества. — М. Р.) и доходов с него хотят. Взрыв мозга…» — отметила Татьяна С.

«Будут и дальше жить спокойно, знают, что закон писался ради Медведчука», — добавил Олег С.

«Деолигархизация — это не просто отвод глаз от насущных и реальных проблем, это попытка переделить капиталы между старой элитой и новыми властями», — отметил Алексей К.

«Он [Коломойский] потом прокомментирует этот закон, как в свое время про «три паспорта», и скажет: «А где здесь фамилия Коломойский? Нету? Значит, я «не олигарх». Ахметов вообще вон говорит, что он не олигарх, а «инвестор», — пишет Майский Барин.

«Посмотрим, как Зеленский будет воевать против своего главного спонсора, который привел его к власти, вот увидите, в итоге Коломойскому ничего не будет», — считает Владимир О.

«Вместо реальных проблем в государстве Зеленский устроил показательное шоу для поднятия своего рейтинга и избрания на второй срок, так держать», — добавил Станислав З.

Twentyyearsafter.su Запустевшая птицефабрика в Одессе. Украина

«Они бедные мальчики, что вы придумали…» — иронизирует Людмила С.

«Олигархами по закону должны быть те, кто занимается политикой, Ахметова в ней не видно уже больше пяти лет…» — написал Назар К.

«Наверняка для борьбы с олигархами поднимут налоги или еще что-то в таком духе, и будем платить за рейтинг господина Зеленского из своих карманов…» — считает Витя С.

«Такими дурацкими законами Зеленский окончательно похоронит свой рейтинг вместо того, чтоб поднять его», — отметил Андрей Я.

«Ау, инвестор, вернуть не хочешь советские заводы народу?» — спросила Зина М.

«Блин, их послушать, так у нас и олигархов в Украине нет, никто из них не любит деньги, а просто их коллекционируют», — подытожила Вера В.

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