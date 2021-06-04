В Дании апелляционный совет по вопросам окружающей среды и пищевых продуктов не подтвердил разрешение, выданное управлением по охране окружающей среды на строительство газопровода Baltic Pipe. Проект газопровода Baltic Pipe власти Польши использовали для противодействия реализации российско-германского проекта газопровода «Северный поток — 2». Планировалось, что газ по Baltic Pipe будет поставляться в Польшу из Норвегии через Данию. Однако теперь будущее этого проекта туманно.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Дания

Главный редактор ИА REGNUM Модест Колеров подчеркивает, что остановка реализации проекта Baltic Pipe — это очень серьезное стратегическое поражение Польши:

До самого последнего дня, до самой последней секунды перед объявлением властей Дании об отзыве своего согласия на газопровод Baltic Pipe политическая Польша на полном серьезе и настойчиво говорила об этой альтернативной поставке газа в Польшу как об ответе сразу на два российских газовых проекта. Первое — на «Северный поток — 2», второе — на поставку российского газа в Польшу и Германию через Белоруссию (газопровод «Ямал — Европа»), а также как ответ на третью важную газопроводную проблему, а именно — ГТС Украины, которую делают крайне нежелательной для России её ненадежность и ветхость, политическая уязвимость со стороны Киева и многодесятилетний шантаж со стороны украинских властей.

Nord Stream 2 Aксель Шмидт Строительство газопровода Северный поток — 2

Ясно, что Германия отдает себе отчет в уязвимости ГТС Украины. Поэтому она особо оговаривает, что «Северный поток» в Германию не только не противоречит понятию ГТС Украины, но и требует сохранения ГТС Украины как канала поставки российского газа. Все понимают, что это вежливость, потому что украинские власти не ремонтировали и не ремонтируют ГТС Украины, потому что украинские власти лицемерят в тяжелой форме, требуя транзита газа через ГТС Украины из России и одновременно называя Россию «агрессором».

В этой ситуации польские клятвы о том, что через воды Дании из Норвегии пойдет альтернативный маршрут поставки газа, убивали сразу несколько зайцев: «Северный поток — 2», газопровод «Ямал — Европа» через Белоруссию и «спасало» ГТС Украины от превращения в груду ржавого металлолома.

Gazprom.ru Украинский транзит газа

Так вот, теперь Польша получила страшный пропагандистский и стратегический удар в спину от тех, от кого она не ожидала удара. Это значит, надежды Польши на то, что она, Польша, поведет Норвегию, Данию, Украину, Германию, США, — всех своих партнеров по газовому вопросу за кольцо в носу как рабочий скот — не оправдались. Это значит, что транзитный шантаж Польши и Украины дезавуирован самими западными партнерами Польши и Украины. Это значит, что этим партнерам глубоко наплевать на этот шантаж, что этот шантаж — чистая самодеятельность Польши и Украины. Дания дала пощечину транзитному шантажу Польши и Украины.