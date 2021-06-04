На ПМЭФ-21 Владимир Путин анонсировал новые меры поддержки. Например, для семей с детьми и для малого и среднего бизнеса. Льготная ипотека будет продлена. Как пишет РБК, доступ к ипотечной программе продлится до 1 июля 2022 года. Ипотечная ставка, что было предсказуемо на фоне повышения ЦБ РФ ключевой ставки, вырастет на 1%, то есть с сегодняшних 6% до 7%, а предельная сумма кредита теперь выровняется для всех регионов и составит 3 млн руб, что также было предсказуемо на фоне развернувшихся экономических последствий, о которых всё последнее время говорили эксперты и чиновники профильных ведомств. Напомним, говорили они и о риске образования ипотечного пузыря, в частности, такая риторика звучала из уст главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной, и о росте цен на недвижимость за счет образования высокого спроса на недвижимость в результате роста популярности льготной ипотечной программы и одновременной неспособности строительного рынка удовлетворить этот повышенный спрос. В итоге мнения разделились: одни предлагали вовсе покончить с программой, другие выступали за ее продление с коренными изменениями. Судя по предельной сумме, продлеваемая программа смещается в сторону регионов. Но это еще не все. Есть еще, как говорится, «бинго», повышающее градус расстройства главы Минфина Антона Силуанова. Но о градусе расстройства речь пойдет чуть ниже. Пока же отметим, что семейная льготная ипотека со ставкой 6% распространится на семьи с одним ребенком! И вот эта программа уже охватит семьи с ребенком, родившимся после 1 января 2018 года. Для таких семей максимальная сумма льготного кредита в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях составит 12 млн руб., в остальных регионах — 6 млн руб.

Иван Шилов ИА REGNUM Министр финансов РФ Антон Силуанов

Что касается сектора МСП, то, как уточняет РБК, глава российского государства предложил такие инструменты поддержки, как зонтичное поручительство для малых и средних предприятий (МСП), которое предполагает выдачу корпорациями МСП поручительств по кредитам банков-партнеров, что позволит снять с бизнеса часть рисков. Кроме того, речь идет и об освобождении предприятий общепита от уплаты НДС при выручке до 2 млрд руб. в год. При этом пониженная ставка страховых взносов в 15% сохранится даже при увеличении численности персонала до 1,5 тыс. человек. Еще одна из мер — это возмещение представителям МСП комиссии, уплаченной ими за использование системы быстрых платежей ЦБ, которая, как предполагается, будет действовать до конца года. Предприятия с выручкой до 800 млн руб. в год могут быть выведены из-под антимонопольного контроля, а также смогут не согласовывать с ФАС слияния и поглощения. Кроме того, крупнейшие компании и государственные заказчики должны увеличить долю закупок товаров и услуг МСП до 25%.

Очевидно, что эти меры в той или иной степени могут потребовать роста расходов бюджета. Также очевидно, что Минфин не готов к подобным «телодвижениям». Впрочем, как и всегда! Эту очевидность ярко подтверждает риторика главы ведомства Антона Силуанова. На том же самом форуме — ПМЭФ-2021 — Антон Германович заявил о появлении признаков перегрева экономики. Но каких конкретно — кроме темпов инфляции, не назвал, отметив, что процессы перегрева набирают оборот.

«Если мы будем продолжать повышенный объем расходов, мы к чему придем? К перегреву. Элементы перегрева уже видим. Высокая инфляция. У нас инфляция сейчас около 5,9%, если мы берем год к году, выше, чем таргет наш (4%)», — цитирует слова министра финансов издание «Коммерсантъ».

Дарья Драй ИА REGNUM Министр финансов РФ Антон Силуанов

По мнению Антона Силуанова, инфляция может привести к обесценению расходов, денег, социальных выплат, зарплат. Возникает вопрос, желание получения сверхприбылей отдельными корпорациями, потянувшимися к мировому рынку и автоматически потащившими за собой рост цен внутри России, что неминуемо влечет инфляцию, говорит о росте экономики и, соответственно, необходимости не расширения мер поддержки, а их сворачивания? Более того, если говорить о росте экономики или том же росте инфляции, то и здесь требуется уточнение как минимум базовых, то есть исходных показателей. Но здесь более красноречиво об этом скажет уже риторика Владимира Путина. В ходе Петербургского международного экономического форума глава государства говорил, что рост мировой экономики в 2021 году после сильного спада из-за пандемии коронавируса может стать самым масштабным с 70-х годов XX века.

«Несмотря на глубину прошлогоднего спада, который, по мнению экспертов, оказался самым большим со времен Второй мировой войны, уже можно с уверенностью говорить, что мировая экономика возвращается к нормальной жизни», — цитирует РБК слова президента России.

То есть мировая экономика возвращается к нормальной (!) жизни, а не к сверхросту, о чем мог бы говорить такой показатель, как рост инфляции. Что касается российской экономики, то, по словам Владимира Путина, она тоже выходит из кризиса, вызванного пандемией коронавируса, о чем президент говорил во время церемонии подписания инвестиционных соглашений, проходившей в рамках ПМЭФ. Глава государства также отмечал, что он не сомневается в том, что удастся не только выйти из сложившейся сложной ситуации, но и выйти на новые рубежи.

Kremlin.ru Президент РФ Владимир Путин в ходе пленарного заседания Петербургского международного экономического форума 2021

О сверхтрепетном отношении Антона Силуанова к бюджету, дополнительные расходы которого бьют по нервной системе министра, можно уже слагать легенды. К слову, на прошедшем на днях совещании с членами правительства, обращаясь к вице-премьеру Татьяне Голиковой и главе Минпромторга Денису Мантурову, напоминая им о необходимости осуществления поставок в регионы страны полноценных мобильных медицинских комплексов, Владимир Путин сказал, что поставка простых мобильных комплексов для вакцинации, чем сейчас активно занимаются профильные чиновники, приведет к излишним расходам бюджета и будет нервировать Антона Германовича. Но здесь-то всё понятно — когда можно поставить в регион полноценный мобильный комплекс, оснащенный необходимой медтехникой, где одновременно можно проводить и вакцинацию, то, соответственно, лишний раз можно избежать расходов бюджета. Ну, а перегрев экономики в силу инфляции — принять сложно.