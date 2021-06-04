Вице-премьер России Марат Хуснуллин сегодня, 4 июня, на сессии «Качественный рост: развитие агломераций в ответ на глобальные вызовы» Петербургского международного экономического форума неожиданно заявил, что наряду с агломерациями в каждом регионе страны нужно развивать по 15−20 «опорных пунктов», в которых бы качество жизни, обеспечение медицинскими, культурными, образовательными услугами было бы выше.

ИА REGNUM Модест Колеров

При этом Хуснуллин признал, что поддержание всех населенных пунктов страны на одном качественном социально-экономическом уровне невозможно — средств не хватит. Дополнительные средства нужно направлять на развитие мегаполисов, агломераций и тех самых «опорных пунктов».

Главный редактор ИА REGNUMМодест Колеров отмечает, что в своем заявлении об «опорных пунктах» вице-премьер Хуснуллин отходит от своих прежних заявлений о том, что в стране надо сосредоточиться на развитии только агломераций. Вместе с тем Колеров считает, что идея Хуснуллина об «опорных пунктах» без развития страны в целом несколько утопична:

Хуснуллин, конечно, опытный и эффективный чиновник. Но сфера его компетенции такова, что волей-неволей заставляет смотреть на задачи государственного управления прежде всего с точки зрения строительной отрасли. А государственное развитие территорий, как известно, включает в себя очень много других факторов и задач. Поэтому уважаемый Хуснуллин в своей инициативе о создании опорных пунктов в регионах делает одну революцию и целый ряд умолчаний.

Революция (тем более сенсационная, что она прямо противостоит инициативе бывшего начальника Хуснуллина в мэрии Москвы Собянина о новой концентрации населения России в нескольких агломерациях) состоит в том, что нынешний Хуснуллин отвергает теорию агломераций и пытается развивать всю территорию России в целом, как это и положено.

Government.ru Марат Хуснуллин проверяет ход строительства крупных инфраструктурных объектов Севастополя

Раньше от авантюристической идеи агломераций уже отказался ещё один её апологет — товарищ Кудрин. Теперь вопрос правильно ставится о развитии всей территории страны.

Однако названные 15−20 точек по субъектам Федерации противоречат элементарным данным о состоянии современных субъектов Федерации, а именно: в каждом регионе России сейчас нет и быть не может не то чтобы 15−20 дополнительных к региональному центру точек развития, их там в лучшем случае три. Например, в Самарской области — Тольятти, в Тульской области — Новомосковск и так далее. Это связано с тем, что опорные пункты нельзя создать из воздуха — они возникают только и исключительно вокруг рабочих мест, государственных или негосударственных крупных проектов, которые дают людям работу прежде всего.

Вышеупомянутые Тольятти и Новомосковск сегодня теряют свое население, их население сокращается. Это связано с тем, что рядом с ними есть более привлекательные места для приложения труда и комфорта. Для Новомосковска — это Тула и Москва, для Тольятти — это Самара как минимум. Поэтому уважаемый чиновник Хуснуллин может сколько угодно планировать 15−20 опорных точек в каждом регионе, но этого желания совершенно недостаточно для того, чтобы они появились на деле: все государство в целом, а не только строительные отрасли, сверху до низу, должно создавать эти опорные центры как генераторы рабочих мест, коммуникаций, жилья. Одного лишь строительного желания зарабатывать, осваивать деньги на строительстве жилья недостаточно. Идея «опорных точек» хороша, но это утопия без развития страны в целом.