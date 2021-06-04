Президент США Джо Байден не станет формировать специальную комиссию по расследованию погрома в здании американского Капитолия, который произошел 6 января этого года, заявили 3 июня в Белом доме. По словам пресс-секретаря администрации Джен Псаки, наилучшим местом для проведения такого расследования стал бы конгресс, так как у него «есть уникальная роль и возможности для проведения этого расследования».

(сс) Tyler Merbler Толпа протестующих возле Капитолия США, 6 января 2021 года

Ранее республиканцы в Сенате заблокировали создание комиссии для установления фактов, связанных с беспорядками 6 января, потому что предположили, что комиссия будет использоваться демократами как политическая дубина, чтобы избить их, а не служить аполитичным контрольным органом.

Американские пользователи социальных сетей бурно обсудили данную новость.

«Демократы не хотят реальных решений, иначе они согласились бы на компромисс. Но они требуют огромных денег, одностороннего федерального контроля за голосованием и расследования 6 января, которое будет длиться долгое время, вычеркивая нападения демократов на правительственные здания. Им нужен еще больший раскол, а не решения», — считает пользователь kanj8.

«6 января — это историческое событие. Притворяясь, что ничего не произошло, вы только вызываете подозрения. Чем больше вы упираетесь, блокируя расследование, тем больше кажется, что вы виноваты. Расследование — это плохо, но еще хуже будете выглядеть вы, если откажетесь от него. Выберите свой яд и живите с ним», — советует indepedent1111.

«Почему вам жалко денег на расследование нападения на правительственное здание нашей страны, и не жалко на расследование нападения на правительственное здание в Ливии? Хммм», — интересуется southerstrategy817.

«6 января протестующие ворвались в Капитолий… Не более того. Байден найдет и другие способы свалить вину на республиканцев и отвлечь внимание от своего неудачного президентства», — пишет vietnamvet65.66.

(сс) Tyler Merbler Протестующие у Капитолия 6 января

«Демократы могут проводить свои собственные расследования, но пусть дадут на это свои собственные деньги», — предлагает murica566.

«Пелози и друзья хотят затянуть эту тему, чтобы отвлечь внимание от того, что происходит на самом деле», — пишет ConservativeView.

«Иронично, что демократов не волнует вандализм движений «Антифа» и BLM», — отмечает PMOpinion.

«Протесты не случились сами по себе, он были спланированы левыми для того, чтобы объявить импичмент Трампу. Расследование показало бы, кто на самом деле распространял слухи для штурма Капитолия», — заявил nc_tarheel и получил ответ от julieplsekbrown: «Тогда почему республиканцы против комиссии, которая могла бы это раскрыть? Они прячутся. Должно быть, у них есть что-то, что заставляет их так бояться расследования. Если бы их руки были чисты, они бы сами добивались этого, чтобы найти виновных».

«Эта группа вышла из-под контроля, потому что демократы обманули половину нации. Дело закрыто… Мы все еще собираемся провести аудит выборов 2020 года и предъявить обвинения тем, кто виновен в обмане страны», — добавил пользователь murica566.

(сс) Tyler Merbler Протестующие у Капитолия 6 января

Напомним, ранее экс-президент США Дональд Трамп призвал республиканцев в конгрессе проголосовать против создания комиссии 6 января.

По словам бывшего главы Белого дома, создание такой комиссии, за основу которой взята комиссия по расследованию терактов 11 сентября 2001 года, продемонстрировало в еще большей степени «партийную предвзятость» демократов.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 января сторонники президента США Дональда Трампа ворвались в Капитолий в Вашингтоне, где обе палаты Конгресса США утверждали итоги выборов президента Соединенных Штатов. Заседание пришлось прервать, а протестующих из Капитолия долгое время вытесняли американские силовики.