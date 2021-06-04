В штате Аризона (США) предпринимают шаги к использованию синильной кислоты — смертельно опасного газа, который использовался нацистами в Аушвице и других концентрационных лагерях.

(сс) Jason M Ramos Газовая камера в Освенциме

По заданию должностных лиц исправительной системы была переделана газовая камера, которая не использовалась на протяжении более 20 лет, а также приобретены ингредиенты для летального газа. Счета показывают, что штат закупил цианистый калий, гидроксид натрия и серную кислоту. По данным доклада, штат предпринимает усилия, чтобы сделать газовую камеру во Флоренции (Аризона) «оперативно готовой».

Большинство пользователей против восстановления газовой камеры на территории штата, а тем более против использования этого газа.

«Газ, который использовали нацисты, имеет жуткое побочное действие перед смертью. Цианид действует быстро и относительно безболезненно, но даже его прекратили использовать вследствие бесчеловечности. Учитывая, как легко переборщить с успокоительными, почему мы не используем барбитураты, если нам вообще надо убивать людей?» — отметила @SophiaK25856240.

В комментариях есть мнение, что это «нововведение» обусловлено лишь экономической выгодой для республиканцев, потому что они не заботятся о человеческих жизнях, что они сами подтвердили 6 января (беспорядки на Капитолийском холме — прим. Д.С.).

«У этого газа эффективная цена, а республиканцы не любят выбрасывать деньги на убийство преступников. Нет проблем с тем, что на детей, которых отбирают у родителей, тратятся миллиарды в месяц. Видимо, те, у кого есть деньги, хотят тратить их на этот контроль», — считает @DonDon15516330.

Пользователи считают, что некогда великие США деградируют — давно пора было отказаться от смертной казни, а они всё жаждут крови.

«Мы стали жестокой, кровожадной нацией, у которой отсутствуют чувства сопереживания и сострадания. Весь остальной мир это уже понял. Обладание большим количеством бомб и пуль не делает страну великой. Упадок нации, которая когда-то была маяком надежды и свободы», — написал @ChattJazz.

Ряд пользователей отметили, что использование газа нарушает восьмую поправку к Конституции США и многие международные конвенции, защищающие права человека.

«Это разве не нарушает восьмую поправку (восьмая поправка к Конституции США запрещает жестокие и необычные наказания — прим. Д.С.)? Это медленно и больно. В добавок к этому иногда газ не работает правильно, так что требуется около часа, чтобы наступила смерть жертвы», — прокомментировал @WonderDalek.

Цитата из кф «Зеленая миля». Реж. Фрэнк Дарабонт. 1999. США Смертная казнь в США

Пользователи несколько раз написали, что после этого решения Аризона стала худшим республиканским штатом во всей Америке, потому что это уже перебор.

«Эй, Аризона, я знаю, что вы, ребята, сейчас переживаете личностный кризис, потому что некоторые душевнобольные ищут обугленные останки испепеленных цыплят, которые съели ваши бюллетени, но, я думаю, превращение в нацистскую Германию, включая газовые камеры, — это слишком крайний ответ», — написал @pukeuprainbows.

«Ещё раз, почему я здесь живу? По непонятной мне причине Аризона решила побороться с Флоридой и Техасом за звание худшего штата», — отметила @lanellebarber.

Среди комментаторов много тех, кто не поддерживает смертную казнь и не понимает, почему она всё ещё применяется. Единственный вопрос, который их интересует: «Зачем убивать людей, которые убивают людей, чтобы показать, что убивать людей плохо?»

Некоторые комментаторы неоднократно назвали республиканцев и всех, кто поддерживает восстановление практики смертной казни с помощью газовой камеры, варварами, сумасшедшими людьми.

«Это самая варварская, нечеловечная и жестокая вещь на планете. Я вижу, что мы действительно движемся назад! Как можно допустить такое, чтобы штат рассматривал это как правильную вещь?» — спрашивает @zebby813.

«Если вы поместите человека в запечатанную комнату, а он будет вдыхать инертный газ, он умрёт быстро и без боли. Если вы должны вести себя как варвары, хотя бы убивайте без ужасов», — написал @HymieHop.

«А потом они идут в церковь и молятся Богу. Это нездоровый тип «людей», — считает @WachtlerManfred.

Wars Капитолий штата Аризона

Пользователи интересуются, как долго у штата в распоряжении есть смертоносный газ, где ещё его планируют использовать. Некоторые предположили, что это не единственное неадекватное решение, которое будет принято в ближайшее время.

«Почему у республиканцев в Аризоне вообще есть такой газ. На ком они ещё хотят его использовать и как долго он у них был?» — интересуется @DARDYER.

«Я уже ничем не удивлён из того, что делают Соединённые Штаты. Я предсказываю, что скоро разрешат устанавливать противопехотное мины на своей собственности (для защиты) и носить с собой гранаты…» — отметил @sha_shaggy.