Арбитражный суд Рязанской области 4 июня признал незаконным отказ администрации Рязани включить в план передачи Рязанской епархии здание школы №6. В РПЦ настаивают на том, что особняк XIX века был изначально построен под церковные нужды.

Перов Василий Григорьевич. Чаепитие в Мытищах, близ Москвы. 1862

«У епархии существует острая необходимость в этом здании, а также юридические основания просить о возвращении здания, незаконно отобранного у церкви, — сообщали рязанскому порталу Ya62.ru в 2020 году в Рязанской епархии. — В здании планируется разместить рязанскую семинарию, которая находится в крайне стеснённых условиях. В феврале 2020 года администрация Рязани выразила готовность передать взамен этого здания два других. Однако предложенные варианты были абсолютно не равнозначны».

Епархия обратилась с иском в суд. Разбирательства длились почти год — слушания откладывались, переносились, изучались архивные документы. В итоге арбитраж решил, что мэрия незаконно отказывает в передаче здания, и попросил освободить помещения.

«И слов-то без мата не осталось, чтоб комментарий написать про этот беспредел», — выразил своё мнение IvaN6.

«Разве нормальные верующие могут оправдать такой поступок. Ведь сейчас для строительства храмов выделяется земля, которая раньше церкви не принадлежала. Нет, надо у детей отжать здание», — сожалеет Роман К.

«Тогда нужно обложить налогами на имущество, чтоб со своих пожертвований платили налоги, и забрать у них всю землю, которое выделило государство! Обнаглевшие, школу у детей забрали!» — возмущается Дарья П.

Ecole6.my1.ru Здание школы №6. Рязань

«В здании школы когда-то располагалось общежитие для учащихся духовной семинарии. А сама семинария находилась в здании, где ныне расположен музей истории ВДВ. После этого решения суда, полагаю, десантникам стоит подыскивать другое место для музея», — предполагает Стас К.

«Мир сошёл с ума! Церковь отбирает школу у детей! Нет ничего святого», — не стесняется Иван И.

«Церковь не отбирает школу у детей. Церковь пользуется законным правом забрать своё здание. И то, что при советской власти (которая сотнями и тысячами расстреливала священников и верующих, взрывала храмы, в том числе памятники архитектуры и искусства) это здание отдали под школу — это не проблема епархии. Закон есть закон! Положено передать — значит, передадут, это всего лишь вопрос времени», — встал на защиту епархии Иван Л.

«А дети где учиться будут? Пусть РПЦ строит им новое здание, а это как историческую ценность содержат», — предлагает Марина М.

«В удивительное время живём, товарищи! Церковь отсудила (по их словам, вернула) себе здание нашей школы, 6-й школы. На бумагах судились они с городом, но на деле-то с детьми, учителями, родителями… Что же делать нам?! Кто ответит на этот вопрос? К 6-й школе относятся очень многие улицы, несколько районов. На 2020−2021 учебный год было набрано три первых класса, дети учатся в три смены (есть подсменок) и по субботам. Всё это говорит о том, что школа переполнена и желающих учиться в ней много. Куда ж деваться всем нам? В новых микрорайонах строят новые большие школы, в старых же, особенно в центре города, даже не обещают… Моральную сторону вопроса даже затрагивать страшно. Мне, как родителю ученика этой школы, хотелось бы, чтоб мой ребёнок сам ходил в школу, а не возить его до 11-го класса в другие отдалённые районы из соображений безопасности. Школа должна быть рядом с домом!» — пишет Ольга Л.

Дарья Антонова ИА REGNUM Ученики в классе

Некоторые предвидят, что на восстановление здания начнут собирать добровольные пожертвования.

«Когда Церковь отнимает школу у детей, разве это не преступление? Сколько учеников разведут по школам? Сколько друзей и пар разлучат? Разве это не моральная травма для детей? Сотням учеников придется вливаться в чужие коллективы, родителям хлопотать об устройстве в новые школы, слаженный преподавательский состав окажется в поисках новых мест. А способны ли принять школы в округе учеников и учителей и обеспечить им продолжение профильного обучения, священников не интересует. Так же их не интересуют предстоящие бюджетные траты. Неужели церковь боится только открытого противостояния, как в Екатеринбурге?» — Александр Р.

«Есть какая-нибудь петиция о сохранении школы?» — спрашивает Галина Ж.

Глава городской администрации Елена Сорокина заверила, что мэрия подаст апелляцию на решение суда.

«При самом плохом для нас сценарии (если решение останется без изменений) здание школы №6 будет включено в план передачи, который предусматривает временной промежуток в шесть лет с момента поступления заявления. Сейчас в школе работает летний лагерь. По его окончании начнется подготовка к 1 сентября. 1 сентября школа продолжит работать. Здание должно служить школе и образованию детей», — написала мэр на своей странице в социальной сети.