Американская компания Facebook должна объявить в пятницу, 4 мая, что отныне не будет оставлять на страницах своей социальной сети посты политиков, если их речь не соответствует правилам, сообщает The New York Times со ссылкой на источники. Ранее компания позволяла политическим фигурам оставаться нетронутыми в онлайн-пространстве.

Jennifer Moo Свобода слова

Нововведение, которое напомнило о решении Facebook заблокировать экс-президента США Дональда Трампа, делает шаг в сторону от предыдущей политики компании, согласно которой речь политиков рассматривалась как особенно ценная и не должна была политизироваться.

Согласно новым изменениям, отныне посты политиков не будут считаться ценными. Политики будут обязаны следовать правилам компании, которая запрещает запугивания, дискриминацию и другие формы дискриминации.

Издание отмечает, новость шокирует по той причине, что ранее руководство Facebook обещало не вмешиваться в политический дискурс. Марк Цукерберг, руководитель компании, в 2019 году сказал, что Facebook не намерен быть арбитром в обсуждениях, так как «вверит, что мы должны отстаивать свободу выражения». Также отмечалось, что речь политиков «должна априори быть известна и услышана» в социальной сети.

Пользователи Twitter бурно обсудили данную новость под соответствующей публикацией.

«Новые правила Facebook напоминают коммунизм, а их программное обеспечение теперь отмечает МНОЖЕСТВО обычных постов как «противоречащие стандартам», даже если это не так. Люди сваливают толпами», — негодует Lisa Balthaser.

momo Facebook

«Наконец-то. Я долго наблюдал за спорами, разжигаемыми в социальных сетях. Склонных к насилию людей провоцируют политики и роботы», — считает codibear.

«Вот в чем дело. Они продолжают менять правила. Они создают размытые правила, чтобы у них была возможность рационализировать что угодно», — отмечает Red Poster.

«Меня блокировали в Marketplace (платформа для продаж в Facebook), если я использовал «22» в описании. Система считает, что «22», это калибр оружия… А это даже не оружие… Мое объявление прошло, когда я указал на это… Но их «сетевая няня» должна сама понимать разницу», — рассказывает Happiness Today.

«Факты чрезвычайно важны!!! Позволять людям публиковать ложь в качестве новостей крайне опасно. Так что — да! Давайте перестанем позволять вещателям выдавать личное мнение и пропагандистскую ложь за «новости», — пишет Lacey Kirstein.

«Круто, Facebook не место для политики. Это социальная штука», — считает Cat.

«Было бы здорово, если бы в Facebook запретили любую политику. Просто вырвать с корнем. Стране было бы лучше. Это избавило бы народ от глупых размышлений», — пишет пользователь под псевдонимом @HerbBarber3.

«Заблокируйте Facebook. Все равно от него никому нет пользы, кроме рекламщиков», — указывает Tutty Baker.

«Что происходит со свободой самовыражения?» — спрашивает Larry Ray Spencer II.

«Да, конечно. Они постоянно лгут, и НИКТО не удаляет их вранье (но все сразу накидываются на Трампа)», — жалуется BKactual.

Max Goldberg Дональд Трамп

«Когда Facebook или Twitter цензурируют чью-нибудь политическую мысль, они становятся просто еще одним отвратительным медиасайтом», — считает Jastina Moore.

«Свобода слова — просто шутка для Америки», — указывает GD ISIS.

«Глупое решение, выгодное международным организациям. Продолжайте в том же духе», — осуждает Manik pal.

Напомним, около 190 учетных записей в социальной сети Facebook, связанных с организациями, пропагандирующими превосходства белой расы, были заблокированы по решению администрации сервиса. Об этом 5 июня сообщило Associated Press со ссылкой на представителей компании.

Отмечается, что на удалённых страницах содержался призыв поддержать проходящие в США демонстрации, которые начались после убийства темнокожего мужчины в Миннеаполисе (штат Миннесота).