Задержанный в Белоруссии бывший редактор телеграм-канала Nexta Роман Протасевич пообещал больше никогда «не лезть в политику». Соответствующее заявление он сделал в ходе интервью, опубликованного 3 июня белорусским гостелеканалом ОНТ.

Николай Касаткин. Осиротели. 1891

«Я просто хочу надеяться, что смогу всё исправить и жить просто обычной спокойной жизнью, завести семью и детей, перестать бежать от чего-то. Простите», — сказал он, заплакав.

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Заявление Протасевича обсудили в сообществе канала «Страна.ua» в видеохостинге YouTube. Многие напомнили об участии Протасевича в войне в Донбассе в одном из неонацистских батальонов. Также были те, кто отметил, что не верит искренности слез задержанного.

«Ходорковский тоже к больным родителям просился, в семью, а как только помиловали, тут же крутым оппозиционером заделался и «борцом с режимом», — написал читатель под псевдонимом Анель.

«Такого «героя» надо в президенты Украины, пробить дно после Зели нелегко», — добавил читатель под псевдонимом Одесса.

«Слёзы Иуды…» — отреагировал Гера Горыныч.

«Да-с, измельчал нынешний революционер… Совсем никудышный. Куда вам, барышням, к настоящим революционерам равняться. Смех один, ну и слезы, как оказалось», — отметил Вадим К.

«Я как Станиславский: «Не верю»! Посиди лет 12, покажи делом, что раскаялся», — пишет Inko Ze.

«Та шо вы говорите… А стрелять в людей было прикольно? А денюшку получать приятно?..» — поинтересовалась Лариса К.

«Неонацисты, они такие! Смелые, когда по мирняку или через интернет», — добавил читатель под псевдонимом Мыс Фиолент.

«Противно! Даже смотреть не буду! А на свободе, и ещё за границей, ну такие смелые! Никто же их не заставлял! А на Донбассе когда в местных стрелял, тоже плакал? С нацистами в одном ряду! Тьфу! Нечисть!» — отреагировал Serg K.

Цитата из видео «Протасевич о своих кураторах, самолете Ryanair, Лукашенко, Тихановской, санкциях и голодных бунтах» пользователя Телеканал ОНТ. youtube.com Роман Протасевич во время интервью

«Вот так вот летят мухи на обманчивый польский (США) свет и евро (долл). Потом плачут», — добавила Оксана Юрьевна.

«Это он ещё не встречался с родителями детей, чьи судьбы он искалечил», — отметил читатель Нас Ва.

«Все они так говорят, а потом время проходит, и снова дерзкие заявления, как будто ничего и не было», — написал Ivan S.

«Типичный оппозиционер, когда прижмут. Ещё Тихановскую бы так послушать», — добавил MatatoaMan.

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"Есть у меня подозрения, что ему наглядно показали и рассказали, как, кто и зачем его слил/продолжает сливать… И это только по эпизодам касательно белорусского «майдана». Все что им остается — запустить фейк о мучительной смерти Протасевича в застенках КГБ и пока все будут разбираться что и к чему, опять попробовать шатнуть Лукашенко», — написал ОлегЪ.

«Месяца два про Навального выли. И что? Все забыли уже. Сидит и сидит. Тоже в политику полез. Вот и Ромка подоспел с солидным сроком. Через месяц забудут», — отметил Игорь Е.

«Господи, почему у нас так не поступили?! Можно было избежать смерти невинных людей и бесконечной череды клоунов…» — отреагировала Клавдия Ш.

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«Отакое! Нюни-слюни! Как подстрекать людей на верную гибель или разрушение государства, так он бравый огурец! А как отвечать, так обписавшийся мальчик. Крокодиловы слезы! Тьфу! Баба! Если идейный, то хотя бы за идею стой до конца. А нет! Так че лез? Лёгких денег захотел? Жених по переписке, блин! Противно!» — написала Наталья В.

«Когда тюрьма засветила, разнюнялся. А когда подбивал народ к самоубийству, тоже плакал? Или иудина тридцатка глаза застилала?» — спросил Толик Ч.

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