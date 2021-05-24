Доклад психолога, писателя, публициста и киносценариста Марины Александровны Куртышевой«Виртуализация детско-подросткового сознания как фактор разрушения психологического здоровья молодого поколения России» на конференции «Пути преодоления кризиса в образовании. Консолидация родительских и научных сообществ России», проводимой в рамках Всероссийского родительского съезда «Будущее России» 22 мая 2021 года.

Иван Шилов ИА REGNUM Ребенок за учебой

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Семья меняется в наши дни, сознание всех ее членов заполонило иго информации — оно удовлетворит любой вкус и любой возраст. Можно отчетливо видеть, что большинство из нас превращается абсолютно неосознанно в «наблюдателей», «регистраторов», «участников разнообразных онлайн-шоу». Мы с интересом становимся кем угодно, только не самими собой. Нам некогда, да вроде и незачем, посмотреть на себя, проанализировать свое поведение. Мы застываем перед вечно горящим Его Величеством Экраном (ТВ, телефона, наружной движущейся рекламы, компьютера и пр.).

Немецкий врач и психолог Райнер Пацлав в своей книге «Застывший взгляд» ещё в начале 2000-х годов писал о надвигающейся всемирной опасности, особенно для детей и подростков, оказаться в положении «автомата», фактически исполняющего «приказы» с экрана. При этом автор детально проанализировал колоссальный ущерб общему психосоматическому и психическому здоровью молодого поколения при постоянном и неосознаваемом, неконтролируемом «наблюдательном» режиме экрана любого типа и вида.

(сс) Thomas Park Ребенок за компьютером

Есть и другие научные исследования, которые подтверждают, что сама по себе «картинка» (визуально наблюдаемая, но не осознаваемая), имеет большую силу воздействия на сознание человека любого возраста — от мала до велика — и может перестраивать человеческое сознание по законам, до сих пор не исследованным. Чем не «Солярис» Станислава Лема?

Мы все вступили в эпоху невероятных скоростей восприятия и работы с информацией, создания сверхтехнологий, влияющих на все уровни сознания человека и опосредующих его, абсолютно неподготовленными и практически беззащитными перед молохом образа. Если ребенок с самого раннего детства не научится (с помощью взрослых, конечно же) правильно и адекватно работать с «океаном образов» в обществе визуализации, то возникнет реальная опасность для роста и совершенствования его самосознания. Если родители, школа, общество не озаботятся актуальными вопросами медико-психологического сопровождения детства в условиях информационной революции, последствия для общества и личности могут стать непредсказуемыми.

Еще в конце 1990-х и начале 2000-х годов мы с коллегами на базе Санкт-Петербургской Академии постдипломного педагогического образования (СПб АППО) начали разрабатывать проект «Родительских университетов», в которых родители могли бы получать важнейшие научно-практические навыки по воспитанию и развитию детей и подростков и тем самым развивать и повышать родительскую компетентность. В работу таких университетов планировалось включить не только психолого-педагогические вопросы воспитания, но и широкий круг вопросов по работе социальных и психологических служб города, а также работу с врачами-педиатрами и специалистами по детской и подростковой медицине.

Тема «профессионального родительства», к сожалению, в то время не нашла необходимой поддержки. Но прошедшие два десятилетия не сняли этот важный социальный запрос с повестки дня, а скорее, обострили его.

В октябре 2004 года, представляя петербургскую программу по развитию «профессионального родительства» на Первом церковно-общественном форуме в Москве, мы впервые выдвинули план-программу проведения общероссийского постоянного мониторинга уровневых и качественных характеристик психологического здоровья воспитанников дошкольных образовательных учреждений и учащихся образовательных учреждений всех российских регионов, с координационным центром в Москве или Санкт-Петербурге. Данные такого динамического мониторинга могли бы оперативно выявлять реальные тенденции роста или снижения важнейших показателей психологического здоровья молодого поколения, что называется, не только на сегодня, но и на завтра. Такая работа могла бы стать важной научно-практической базой получения прогностической информации и превентивной аналитической деятельности в целях предупреждения кризисных ситуаций. Сегодняшний быстрый рост агрессивного поведения и его мотивации у подрастающего поколения снова и снова подтверждает острую необходимость массового исследования причин данного положения.

Kzn.ru Стрельба в школе №175 в Казани

В те прошедшие два десятилетия проблема глобальной виртуализации сознания человека не стояла остро. В нашем научно-практическом контексте главным вопросом оказалась виртуализация детского и подросткового сознания. Началась массовая перестройка нравственно-ментальных уровней, опосредованная содержательным контентом и асоциально-культурной направленностью части сетевых материалов. При этом никаких аналитических и объективных маркеров обнаружения и удаления такого информационного контента в целях социально-психологической безопасности или возрастных ограничений представлено не было.

Ученые считают, что в современном обществе каждый человек должен научиться в совершенстве владеть навыками конструирования «виртуальной личности». Но подобного опыта у человечества до сих пор не было. Вступив с виртуальной реальностью в тесные отношения, мы то и дело создаем себе все новые и новые сетевые идентичности, то есть условно расширяем допустимые границы своего «Я». Каждый человек в анонимной форме надевает на себя ту или иную маску. В связи с этой тенденцией специалисты по сетевым коммуникациям предупреждают, что существует вероятность зайти слишком далеко в своем сознании, пропитаться вторичной, третичной… абсолютно незнакомой реальностью и в итоге перестать полноценно идентифицировать себя самого с обычными людьми. Есть над чем задуматься, особенно над рисками трансформации детского и подросткового сознания.

Специалисты указывают также на возможные потери ребенком границ индивидуально-личностного «Я», подмену глубокого живого воображения поверхностным клипообразным мышлением и даже потерю пространственно-временной ориентации в обычной повседневной реальности. В общем, уже по первым данным, виртуальное Зазеркалье — не просмотр увлекательных мультиков, а погружение в неконтролируемую виртуальную реальность без средств безопасности и самозащиты на сегодня.

Всем нам, взрослым, надо понимать — нравится нам это или нет — дети имеют огромное преимущество перед взрослыми, так как в массе своей они обладают более совершенным психофизическим аппаратом и ментальными возможностями по сравнению с предыдущими поколениями. Мы должны осознать, что с появлением огромного количества доступной информации взрослые сами по себе уже не являются для детей единственным и непререкаемым авторитетом в этом смысле: ребенок в силу большей пластичности ума быстрее адаптируется к миру информации и гораздо чаще обладает и большим объемом информации, чем взрослый.

В коммуникативных сетях ребенок, выйдя за пределы семьи, социализируется в громадных информационно-коммуникативных пространствах, в которых нет традиционно «значимого другого», т. е. авторитетной личности, помогающей росту и развитию сознания ребенка. «Авторитеты» в любом смысле слова в сети есть — но это чаще всего искусственно структурированные социально-психологические «муляжи», не имеющие никакого отношения к нравственно-эмоциональному развитию ребенка или подростка. Сети переполнены «авторитетами» далеко не позитивной социальной деятельности.

Цитата из видео «MORGENSHTERN — YUNG HEFNER» Моргенштерн

Современный ребенок живет в мире, кардинально отличающемся от повседневного мира недавнего прошлого. Новый мир не всегда дает ему жизненно необходимые естественные ориентиры ритмичного сна, отдыха или труда. Гармоничный отдых, здоровое питание, естественные ритмы созревания психофизиологических структур организма, зона необходимой тишины или уединения и многое, многое другое ныне не существует в жизни детей как норма или насущная необходимость.

Неправильное и никем не контролируемое освоение ребенком виртуальных «джунглей» чревато серьезными последствиями для его физического, психического, социального и нравственного развития. Специалисты в области нейрофизиологии утверждают, что если к трем годам ребенок не освоил адекватно собственную телесную (физическую) реальность, то полноценное развитие его воли, характера, личности и других важных сфер индивидуального развития — под угрозой. Можно предположить с большой вероятностью, что современные Маугли вполне могут начать массово появляться в нашем социуме, если мы не придадим серьезного значения мерам охранения и безопасности физического и психологического здоровья детей с самого рождения.

И, напротив, если мы, взрослые, сможем найти пути полноценной адаптации психической сферы и сознания наших детей к постоянно обновляющимся и трансформирующимся новым реальностям, создадим систему безопасности в работе с информационными потоками и современным виртуальным контентом, то с большой вероятностью мы сможем сохранить и преумножить их личностный творческий потенциал, умения и знания безопасного пребывания в сети и в итоге свести пресловутую компьютерную зависимость к нулю.

Для того, чтобы в буквальном смысле слова «идти в ногу со временем», современному человеку нужно научиться овладевать новым искусством мышления, восприятия и других важнейших процессов психической сферы в условиях уже не одной, а множественных «реальностей». Еще в 70-х годах ХХ века психофизиолог и врач М. М. Хананишвили писал об опасности наступления эры «информационных неврозов» и тесно связанных с ними психических патологий, обусловленных постоянно возрастающим объемом и непредсказуемым темпоритмом влияния информационных потоков на сознание человека.

Самое время объединить усилия образовательных учреждений и семьи для совместной воспитательной работы с детьми и развитием их творчества в учебном процессе. Сегодня именно педагоги, специалисты по воспитанию могут выступить в роли соединяющего звена в процессе воспитания детей в новой социальной реальности.

Актуальная психолого-педагогическая задача на сегодня — активное включение семьи, родителей в процесс реализации образовательно-воспитательных программ путем создания привлекательных и творческих условий для сопровождения детей в образовательно-воспитательном процессе. Родители и педагоги могут и должны стать творческими партнерами и союзниками. Только в таком объединении мы все сможем сохранить нравственно-психологическое здоровье детей и рост их творческой активности в учебной и общественной деятельности. Назрел вопрос о создании социального партнерства как творческого поля активного взаимодействия между школой и семьей.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дети в школе

Все мы знаем, что традиционное воздействие на семью по типу взаимного «недоверия» и «взаимной критики» педагогов и родителей, налагаемых «штрафных санкций» сегодня просто не работает. Вызовы реальности таковы, что современный педагог волей или неволей должен владеть техниками установления взаимопонимания и взаимодействия с родителями учащихся. А результаты налаженного контакта и совместных действий педагогов и родителей могут стать началом для формирования принципиально новой учебно-воспитательной социальной среды.

Педагоги школьных и дошкольных учреждений могут стать опорой для вооружения семьи психолого-педагогическими знаниями и умениями воспитательной работы с детьми, усвоения практических навыков воспитания в условиях кардинальных социально-психологических перемен в обществе.

В первом фильме нашего цикла «Виртуальная агрессия» (киностудия «Леннаучфильм», 2003 г.) звучат такие слова:

«Е сли воспитание будет отдано не человеку, а компьютеру, то мы в итоге и получим не человека, а такой же компьютер ».

А главный критерий выполнения всех этих важных задач воспитания молодого поколения — обеспечить детям такую воспитывающую и образовательную среду, в которой количество и качество живого материала и живого примера отношений между людьми было бы несравнимо выше уровня любой завораживающей искусственной среды в сети! Ведь прекрасное далёко — это живая жизнь!