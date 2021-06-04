Информационное агентство «Дзи-дзи цусин» сообщает о решении премьер-министра Японии Ёсихидэ Суги выделить из государственных средств развивающимся странам на поставки вакцин против СOVID-19 около 800 миллионов долларов. Сам Суга «с долей самодовольства» охарактеризовал это решение как «небывалый вклад» Японии в мировую борьбу с вирусом.

Japan.kantei.go.jp Ёсихидэ Суга

В Японии это решение назвали странным, ибо обстановку в борьбе с коварным вирусом в самой Японии едва ли можно назвать благополучной. В связи с этим агентство отмечает: «Здесь обратили внимание на несколько странное заявление японского премьера о том, что, «несмотря на тяжелую ситуацию в стране с коронавирусом, с учетом занимаемого Японией в мировой экономике места, она готова к активному спонсированию международных усилий по борьбе с вирусом».

В Японии эту политику связывают с обострившимся стремлением Токио к повышению своего международного престижа в условиях, когда страна не имеет ни своих антиковидных вакцин, ни возможностей по их производству. Считается, что премьер Суга, скорее всего, постарается использовать этот взнос Японии в COVAX (международная система обеспечения равного доступа стран мира к антиковидной вакцине) в интересах укрепления своего личного авторитета на открывающейся на следующей неделе в Лондоне встрече «большой семерки».

В выделении средств на вакцину для стран «третьего мира» агентство усматривает и попытку Суги конкурировать с Китаем и Россией, что представляется опять-таки по крайней мере странным, ибо своей вакцины в Японии еще не изобрели. «Сегодня в первых рядах поставщиков антиковидных вакцин для развивающихся стран идут имеющие свои собственные препараты Китай и Россия. В последнее время активность в этом проявляют и США. Высокопоставленные руководители администрации премьера Суги несколько «сдерживают» китайскую «вакцинную экспансию», заявляя о том, что «в странах, использующих антиковидные вакцины китайского производства, не отмечается тенденции к снижению числа заболевающих коронавирусом», — пишет японское агентство.

U.S. Secretary of Defense Вакцина от коронавируса

При этом «Дзи-дзи цусин» резонно напоминает Суге и его кабинету: «Хотя активизация нашим правительством финансового участия Японии в борьбе с пандемией и заслуживает признания, все же неизменной главной задачей для нашей страны остается налаживание эффективной работы национальной программы вакцинации нашего населения и достижение здесь уверенных результатов».

Так же рассуждает и большинство японцев. Не знаю, повысит ли выделение денег нуждающимся в вакцине странам авторитет Суги среди коллег по «семерке», но в самой Японии этот шаг премьера встречен населением с явным недовольством.

Вот мнения японских читателей с сайта Yahoo News Japan в переводе ИноСМИ:

Lkg: «Наше правительство может сколько угодно стремиться к повышению международного престижа Японии, но если из-за Олимпийских игр произойдет очередная мировая вспышка инфекции с распространением новых штаммов вируса, то во всем мире обвинят нас во всех смертных грехах, и нас накроет волна осуждения».

Pra: «Вот если бы у нас была своя вакцина, то мы могли бы погрузить ее в коробки, наклеить японский флаг и разослать по развивающимся странам. Вот это был бы престиж и имидж!

А деньги что? Деньги никто не видит. Да к тому же всегда останутся сомнения насчет «чистоты» их использования в тех же развивающихся странах. Известно же, какая том коррупция!»

sh7: «Вот что, господин Суга. Мы и так намучились с твоей всегда отстающей политикой в области борьбы с коронавирусом. Так что давай эти 800 миллионов обеспечь не из отданных народом с кровью налогов, а из своих собственных доходов! Я не говорю, что не нужно помогать другим странам, но хороший политик сначала заботится о народе своей страны!»

hd1: «Чем выбрасывать эти 800 миллионов долларов на непонятные цели, не лучше было бы потратить их на научные разработки вакцины в Японии?! Глупое у нас политиканство! Только бы похвастать, что народные деньги куда-то истрачены!»

Shmania: «Эти деньги нужно было потратить на собственные японские разработки вакцины и вот уже ее и рассылать по бедным странам. Получается второй случай непонятных растрат денег налогоплательщиков, как во время войны в Заливе. Тогда с нас содрали 13 миллиардов финансового участия, а куда конкретно ушли эти огромные деньги?»

Dick Thomas Johnson Пустые полки в японском магазине

Maina: «Своей вакцины нет, так дадим денег. И так вся наша внешняя политика? Расскажите, какую еще «дипломатию за деньги» придумает наше правительство?»

Goo: «Вот когда бы мы обеспечили поголовную вакцинацию населения Японии, тогда и лезли бы с помощью бедным странам! А так нам самим впору помогать!»

Matttt: «Наше правительство живет одними лозунгами. Все силы на престиж Японии перед G7! Все силы на борьбу Японии с СOVID-19! Все силы на Олимпиаду!

А в результате — ничего и не выходит!»

Jnw: «Говорят, в Японии вакцинировано уже 10% населения. Что-то не верится! Ничего подобного не ощущается!»

Iso: «Смешной человек этот Суга. Своей вакцины в Японии нет. Так он закупает иностранную и раздает ее непонятно кому. А в это время в Японии каждый день от коронавируса умирает больше 100 человек».

Stu: «Суга-сан! Давай все свои «кампании престижа» проводи за счет своих личных средств!»