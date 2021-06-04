По сообщениям японских СМИ, находясь под прикрытием США, почти никто из членов японского «Отряда 731», занимавшегося разработкой биологического оружия во времена Второй мировой войны, не был наказан за свои преступления.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Несущие смерть

После того, как Соединенные Штаты получили «кровавые данные», такие как результаты экспериментов над людьми, экспериментов с бактериями и экспериментов с токсичным газом, они использовали их для разработки биологического оружия на территории базы Форт-Детрик после войны, где была открыта биологическая лаборатория.

Китайские пользователи социальной сети Sina Weibo высказали всё, что они думают по поводу лаборатории в Форт-Детрик и ее связи с новым коронавирусом, которая для многих становится всё более и более очевидной.

Army.mil Форт-Детрик

«Очевидно, что новую «корону» сделали в американской лаборатории и не сумели ее сдержать», — заявил «Персик».

"С 1980-х до конца 1990-х Соединенные Штаты промывали мозги миру, как сильно они любят мир, любят экологию и животных! По сути, искали психологическое утешение за свои преступления!» — заявил «Светло-темно-синий».

"Соединенные Штаты также дошли до того, чтобы использовать дегуманизирующий метод для обеспечения собственной гегемонии, как это сделала Япония во времена Второй мировой. Нужно понимать, что это мышление мелких стран и это, несомненно, упадок», — заявил Юй Сяхуа.

«Соединенные Штаты и Япония являются врагами всего человечества. Омерзительной стране Соединенным Штатам нельзя позволять делать на земле всё, чего она хочет. Соединенные Штаты ослабнут и умрут», — уверен yilu-xiangqian.

«Американские дьяволы и японские дьяволы — прирожденные демоны, зло, которое люди не могут описать! Вымирание человечества — это гнусное преступление, которое они творят!» — заявил Инь Хаоюй.

«Соединенные Штаты и Япония потеряли совесть! Этот обмен они произвели за счет жизней наших ни в чем не повинных соотечественников, замученных японцами!!!» — возмутился «Ночь в павильоне».

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Некоторые пользователи отметили, что раньше скептически относились к различным теориям заговора, но факт того, что американцы получили наработки японских преступников по разработке биологического оружия, является занимательным и его нельзя игнорировать.

Китайцы также выразили радость в связи с тем, что машина китайской пропаганды наконец-то начала работать, а не просто сидеть и «обтекать» от обвинения со стороны США, что новый коронавирус появился из лаборатории Уханя. Такая точка зрения вдруг внезапно стала магистральной в администрации президента США Джо Байдена. Примечательно, что именно за такую позицию всё «демократическое сообщество» травило его предшественника Дональда Трампа.