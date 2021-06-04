В марте этого года на АЭС «Фукусима-1» в Японии было обнаружено, что некоторые контейнеры, в которых хранились радиоактивные отходы, подверглись коррозии, в связи с чем произошла утечка масс радиоактивных веществ высокой концентрации. В настоящее время компания TEPCO проверяет более 5000 контейнеров на электростанции.

Иван Шилов ИА REGNUM Фукусима

Утечка воды, загрязненной ядерными отходами, имеет площадь около двух квадратных метров. Она содержит цезий, радиоактивность которого в 76 раз превышает норму для питьевой воды в Японии. TEPCO считает, что вода, загрязненная ядерными реакторами, не просочилась наружу и не повлияет на окружающую среду.

Китайские пользователи социальной сети Sina Weibo не столь оптимистично настроены, как заинтересованные лица из японской энергетической компании, поэтому, не стесняясь в выражениях рассказали все, что они думают по этому поводу, под соответствующей публикацией на страничке телеканала CCTV.

ShinRyu Forgers Радиоактивные отходы

«Из-за событий на АЭС «Фукусима» в последние несколько лет у меня больше нет хороших впечатлений от Японии…» — заявил «Холодный брат».

«Что касается серьезности скрытой опасности, которую представляют собой ядерные сточные воды в Японии, то трудно быть уверенным в том, что выйду замуж и рожу детей. Я не хочу, чтобы мои дети рождались уродливыми», — отметила одна из пользователей.

«Никто не разрешит Японии сбрасывать отходы в море, поэтому будут происходить утечки ядерных отходов, время от времени», — считает «Лимузин».

"Эпидемия еще не кончилась, как ядерные сточные воды собираются присоединиться к мировому веселью», — добавил «Цветок в твоих руках».

Многие комментаторы заявили, что не хотят пользоваться японскими товарами и готовы бойкотировать их покупку, к чему призывают и других пользователей.

«Япошки отвратительные. Они постоянно используют различные предлоги, чтобы тайно и медленно сливать ядерные сточные воды, полностью игнорируя безопасность и интересы соседних стран», — возмутился Цзиньлин.

Кто-то припомнил Японии ее фашистское прошлое, от которого она так и не отмылась (да и не сильно стремится). Некоторые комментаторы уверены, что Япония сливает ядерные отходы в море не только потому, что так проще, но и потому, что она продолжает исповедовать человеконенавистническую идеологию предков, которые учинили геноцид китайского и других народов Азии.

«Наша страна должна принять соответствующие законы, чтобы, когда источники загрязнения соседних стран угрожают территориальным водам, против них можно было бы ввести санкции и потребовать компенсации!» — предложил «Диктатор».

IAEA Imagebank Авария на АЭС в Фукусиме. Япония

"Нет ли учреждения или организации, которые могут остановить такое поведение? Это действительно отвратительно. Окружающая среда принадлежит миру и предназначена для всего человечества!» — возмутился «Подсолнечник».

В целом пользователи считают, что Япония столь же презренна, как и Соединенные Штаты, в своих человеконенавистнических деяниях.