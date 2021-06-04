Заброшенная ямальская деревня Кушеват в Шурышкарском районе станет туристическим объектом. Когда глава района Олег Попов публиковал данную информацию в своём телеграм-канале, наверняка не ожидал последовавшей в социальных сетях активной реакции земляков, которые высказали противоречивые мнения об отдыхе в северном медвежьем угле.

Иван Шилов ИА REGNUM Ямал

«Особое внимание уделили теме туризма. В трёх километрах от Горок находится деревня Кушеват. Это уникальное место с богатой историей. Как объект для познавательных экскурсий оно будет интересно туристам разного возраста. Запланировали выезд первой молодежной туристической группы в Кушеват», — сообщил Олег Попов.

Деревню Кушеват расселили 35 лет назад. И чем эта нынешняя пустошь может быть интересна, судя по отзывам в интернете, неизвестно даже ямальцам, не говоря о людях, которые пишут в комментариях: «В стране столько заброшенных деревень, не обязательно ехать в ЯНАО для любования разрухой».

"А что там такого особенного, чего нет в заброшенных сёлах средней полосы или Урала? Ну кроме гнуса, овода и комаров? Конечно, на всяк товар есть свой купец!» — пишет участник паблика «Злой Ямал» в социальной сети «ВКонтакте».

Игоревич Река Обь

Другие считают, что ренессанс заброшенных деревень — не такая уж утопическая идея. В Кушевате есть своя уникальная изюминка. Из официальных источников известно, что в 1593 году при впадении в Обь реки Куноват была учреждена застава по сбору государства ясака — Кушеват, который впоследствии превратился в центр волости. В грамоте Екатерины I упоминается Куноватская волость, а на картах Сибири времени её правления обозначены Кушеватские юрты. Археологи здесь нашли следы загадочной Гипербореи и останки доисторических животных.

Кушеват считается первым русским поселением на Ямале. Здесь природу Севера в XIX веке оценил немецкий путешественник и знаток животного мира Альфред Брем. Пока что тайным, судя по откликам, но любимым местом является Кушеват для поклонников обаяния дикой природы.

Альфред Брем

«Природа супер, не тронута человеком!» — отмечает Светлана В. в паблике «Объявления. Новости Яр-Сале».

«Красота! Класс! Потрясающе!» — пишут в комментариях под съёмкой Кушевата с квадрокоптера в марте 2021 года одного из пользователей сети «ВКонтакте».

Действительно, если привести заброшенные дома деревни в достойный вид, то здесь можно открыть туристически привлекательную точку, где можно вдоволь покататься на лыжах и снегоходах. Летом, по уверению знатоков, в Кушевате особенно хороша рыбалка.

Одна из участниц обсуждения новости сообщает, что, живя на Ямале, не может позволить отдых за пределами автономного округа: «Всё лето здесь будем, максимум в Когалым в аквапарк». И она заинтересована в познавательной поездке с детьми на небольшое расстояние, чтобы недорого было и хорошими впечатлениями можно было бы насытиться.

Андрей Харченко Вид на г. Когалым

Телеграм-канал «ЯМАЛенькая туриндустрия» зазывает людей на прокладку экологических троп в природных парках Ямало-Ненецкого автономного округа, зовёт познакомиться с бытом народов Севера. Рассказывает, почему на Ямал стремятся поклонники йоги и джиперы, и привлекает всё больше экстремалов. Увлекательные программы этнографического и гастрономического туризма предлагает портал VisitYamal. И вопреки устоявшемуся стереотипу, что отдых на Ямале доступен лишь любителям экзотики с большими кошельками, на портале можно найти вполне бюджетные предложения. Наконец, внутренний туризм — это общемировой тренд.

«Внутренние путешествия и краткосрочные направления будут доминировать в 2021 году, поскольку путешественники ищут направления, которые находятся ближе к дому. Последний опрос потребителей GlobalData показал, что многие потребители обеспокоены своим финансовым положением, причем 87% респондентов «чрезвычайно», «вполне» или «несколько» обеспокоены этим», — сообщает аналитик по путешествиям и туризму консалтинговой компании GlobalData Гас Гарднер.

И всё же на сегодняшний день, по информации гендиректора туристического агентства «Кит Трэвел» в Новом Уренгое Татьяны Думилиной, из-за нестабильной пока ещё ситуации с коронавирусом в мире ямальцы, действительно, обратили взоры на отдых в пределах России. Однако они пока отдают предпочтение не просторам родной тундры или тайги, а бронируют путёвки в Санкт-Петербург, Крым и Краснодарский край, что характерно для региона, где лето два месяца в году, а отопительный сезон начинается уже в августе.