Американцы должны остановить «Северный поток — 2» ради Украины, написал 2 июня в Twitter украинский президент Владимир Зеленский.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ для Украины

«Запуск этого трубопровода лишит Украину средств, необходимых для усиления её армии, которая сегодня защищает всю Европу», — подчеркнул украинский лидер.

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Заявление украинского президента в социальной сети Facebook обсудили на странице депутата Рады Вадима Рабиновича, в комментариях к соответствующей записи. Также новость в социальной сети Facebook обсудили читатели издания «Шарий.net». Многие отметили, что для окончания строительства газопровода осталось совсем немного. Другие указали на абсурдность заявления Зеленского о том, что из-за потери денег от транзита российского газа украинской армии нечем будет платить, чтобы «защищать Европу от России».

«Включается позднее зажигание. До президента доходит, что может быть *опа», — пишет Сергей Г.

«Войне конец, сдаёмся?» — спросила Iryna D.

«Хитрый план Зеленского — многоходовка!!!» — добавил Vlad S.

«Брать у России средства для укрепления украинской армии, которая будет защищать Европу? Я в ступоре!» — отметила Людмила Ц.

President.gov.ua Владимир Зеленский на Донбассе

«По его словам, запуск «Северного потока — 2» лишит Украину средств, необходимых для укрепления армии, которая «защищает всю Европу». Какая странная логика. На деньги, полученные за транзит газа «страны-агрессора», они укрепляют армию, которая защищает от этого «агрессора», — написала Ульяна К.

«Это ж надо, как хочет, чтобы «агрессивный» газ «агрессора» через его территорию шёл. А как иначе, эти бабки уже в бюджете заложены. Подозреваю, что именно в «большое строительство» (проект по ремонту и строительству объектов инфраструктуры на Украине — М. Р.). А не будет бабок на «строительство», что воровать тогда?» — спросил Jurij O.

«Т. е. Россия финансирует армию, которая защищает Европу от России. Зеля, рояль — твоё призвание», — отреагировал Дмитрий Я.

«Достройку «Северного потока — 2» уже никто не сможет остановить. Для первой ветки «Фортуне» осталось проложить 2 км (несколько дней), и Газпром уже начал пусконаладочные работы, а «Академику Черскому», прокладывающему вторую нитку, осталось пройти 74 км. Скорость прокладки труб будет увеличиваться с уменьшением глубины и помощью «Фортуны». Другое дело, что после постройки «Северного потока — 2» будут стараться помешать в полном количестве поставлять газ, но прибыль Германии от бизнеса преодолеет это. На чужой каравай рот не разевай», — написал Алексей С.

«Вся надежда только на Нептуна!» — иронизирует Виталий.

«Когда же прекратится игра на публику? Меркель все равно достроит этот поток. Она заботится о своей стране, а не так, как мы», — добавил Юра Ш.

«А украинские депутаты тоже могут поехать в США, запросто встретиться с президентом, обсудить с ним реформы ФБР, успехи американского Минфина в борьбе с коррупцией, совет дать какой, заслушать доклад военного командования о планах зарубежных операций? Какое же это позорище, приезжают какие-то сенаторы из-за океана и устраивают свое совещание в кабинете президента Украины», — добавил Сергей Е.

«Он прям так и сказал, что Россия сейчас платит Украине, чтобы та на эти деньги укрепляла свою армию для защиты Европы от России?» — спросил Владимир П.

«Как же он далек от геополитической обстановки в мире! Неужели трудно понять, что если Байден не препятствует достройке СП-2, значит, у него с Россией есть более важные интересы, чем Украина», — добавил Вадим М.

Nord Stream 2 Thomas Eugster Сварка труб для трубопровода «Северный поток-2»

«А говорят, что независимые! А по факту зависят от газа!» — пишет Roman Nikolaevich.

«Сколько уже можно выставлять себя дураком, уже и хозяин его сказал, что «нет смысла» [в санкциях против СП-2]» — отметил Дмитрий М.

«Вы смеётесь, а что, если он прикажет закопать Балтийское море? Как будто у украинцев недостаточно опыта с такими проектами!» — иронизирует Zachar B.

«Осталось менее 5 км, а дурачок все в сказки верит», — подытожил Максим М.

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Напомним, председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков, комментируя жалобы президента Украины Владимира Зеленского о том, что строительство газопровода «Северный поток — 2» лишит страну финансов на содержание военных, отметил, что Украине не нужна армия.

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