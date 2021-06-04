На пресс-конференции министерства иностранных дел Китая репортер спросил об использовании датской разведки Агентством национальной безопасности США для слежки за лидерами стран ЕС.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай и США

Соединённым Штатам всегда не было равных в мире кражи секретов, и их методы кражи секретов разнообразны, включая использование сигналов аналоговых базовых станций сотовых телефонов для доступа к сотовым телефонам с целью кражи данных и манипулирования через приложения мобильных и облачных сервисов, заявил пресс-секретарь МИД Китая.

Китайские интернет-пользователи бурно отреагировали на очередной скандал со шпионской слежкой за собственными же союзниками со стороны США и высказали свое мнение под публикацией телеканала CCTV в социальной сети Sina Weibo.

Многие комментаторы высказали мнение, что США являются крупнейшей террористической организацией мира, а их действия выходят за все рамки допустимой морали.

Carol M. Highsmith Вид на Вашингтон. США

«Соединенные Штаты крадут секреты, а затем участвуют в террористических заговорах, что ужасно!» — возмутился Линлин Чэньюй.

«Очевидно, что у них у самих рыльце в пушку, как ни у кого другого, но они все равно будут публично выступать и обвинять других в нарушении правил», — заметил Пинъань Шанцю.

«Соединенные Штаты — это вор, кричащий: «Держите вора!» — согласился «Владелец кожевенного завода Цзяннань».

russian.news.cn Вашингтон. США

Пользователи выразили мнение, что Китаю следует поведать о грехах американцев всему миру, потому как если Китай об этом не заявит, то голоса других стран будут просто неуслышанными.

«Факт, что крупнейшая в мире террористическая страна убивает невинных людей по всему миру под вывеской мирового полицая. Есть еще такие собаки, которые говорят, что с конфиденциальностью мобильных телефонов Apple все хорошо. За вами все время следят повсюду», — добавил Чэн Буэр.

«Вы знаете, Соединенные Штаты запрещают Huawei повсюду только потому, что они больше не смогут подслушивать и контролировать разведывательные данные из других стран, если те будут использовать оборудование Huawei», — зрит в корень пользоватлеь zzz Qianshan Muxuezzz

Kārlis Dambrāns Huawei

«А что насчет прав человека? То, в чем США каждый день обвиняют другие страны и говорят, что это плохо, сами они делают каждый день! Им весело!» — считает «Юн 3817».

«Что бы американская собака ни делала, ее выводок западных лакеев будет продолжать вылизывать своего папашу», — уверен Линь Суншань.

Сотни пользователей сошлись, что иначе как собакой США назвать нельзя, но задумались над тем, не оскорбляют ли они тем самым столь благородное животное, как собака. При этом все уверены, что президент США Джо Байден должен быть свергнут, а США — упразднены с карты мира.