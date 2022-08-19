Москва, 19 августа, 2022, 16:31 — ИА Регнум. Несмотря на льготные ставки, на рынке ипотеки РФ следует ждать затишья до конца 2022 — начала 2023 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 19 августа заявил доцент департамента «Корпоративные финансы и корпоративное управление» финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко.

Дарья Антонова ИА REGNUM Ипотека

«По моему мнению, несмотря на льготные ставки, на рынке ипотеки можно ожидать затишья до конца 2022 — начала 2023 года, поскольку сегодня в долгосрочной перспективе людям сложно принимать решение о кредитах из-за неопределенной ситуации в экономике, увеличения количества безработных и закрытия ряда компаний, — сказал Щербаченко. — По моему мнению, к завершению 2022 года общая сумма выданных ипотечных кредитов будет на 10-15% ниже по сравнению с 2021 годом. В среднесрочном периоде рост спроса на ипотечные кредиты может сохраниться до увеличения ставок по ипотеке».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, летний период 2022 года показал активный рост участников ипотечного рынка.