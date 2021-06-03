Заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что достроенный «Северный поток — 2» лишит страну порядка $3 миллиардов, так как отключит Украину от поставок газа, вызвало реакцию в интернет-сообществе. Граждане оставили свои комментарии 3 июня в социальной сети Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM Зеленский

«И чего возмущается? Клоун всегда любил популярность. Войдёт в историю как президент, при котором торжественно запустят «Северный поток — 2». Дурачок, о тебе теперь напишут не только в концертных программках, но и в «Википедии», — пишет Владимир А.

Многие пользователи оказались в недоумении от заявления украинского лидера. Оказывается, если верить его словам, Российская Федерация всё это время содержала вооружённые силы Украины.

«Россия перестанет платить за украинскую армию, которая воюет с Россией. Здорово!» — считает Андрей Д.

Цитата Диафильм Про Иванушку-дурачка Студия Диафильм, Москва, 1968 г Медведь потешается над дураком

У некоторых комментаторов появились вопросы и к российской власти, которая ничего не делала для того, чтобы оборвать Украине доступ к ресурсам на содержание её армии, уничтожающей мирных жителей Донбасса.

«Нормально, они за счёт транзита нашего газа содержат свою армию, воюющую в Донбассе. Наши, российские власти, наверное, об этом «не знали», раз Зеленский открыто об этом заявляет», — отметила Elena M.

Часть людей убеждены, что российского газа Украине давать было не надо. Граждане считают, что всё это время данная страна, по сути, существовала за счёт России, но не забывала плевать в сторону нашего государства.

«Давно пора уже было отключить газ через Украину. Всё время воровали, при этом говорили, что получают из Польши реверс газа. Шантажисты», — поделилась своим мнением Людмила М.

Ряд пользователей отметили, что президенту Украины должно было бы крайне стыдно говорить такие вещи, но почему-то ему всё сходит с рук.

«А давайте не будем строить тут современное кафе, потому что тётя Клава не сможет больше продавать тут пирожки из несвежего мяса. Так, что ли? Смешно. Получается, что благосостояние и обороноспособность Украины зависит от российской трубы, а без неё они ноль. Не стыдно президенту такое говорить?» — задаётся вопросом Алексей П.

Отдельные комментаторы уверены, что Зеленский недостоин называться лидером страны, потому что он ничего не сделал, чтобы придать ей самостоятельности и независимости.

Владимир Чичилимов ИА Красная Весна Вентиль на газовой трубе

«Да, батенька, не мужик ты оказался, а слизень. И зачем нужно было изображать из себя непонятно что? В данном случае достаточно-то просто: «Простите меня, я хотел, но не получилось. У меня мания величия!» — написала Татьяна П.

Напомним, 2 июня пресс-служба офиса главы Украины опубликовала информацию о том, что президент страны Владимир Зеленский на встрече с делегацией Конгресса США заявил, что достроенный «Северный поток — 2» лишит страну порядка $3 миллиардов, так как отключит Украину от поставок газа.