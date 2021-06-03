Решение Зюзинского суда Москвы назначить штраф в сто тысяч рублей рэп-исполнителю Моргенштерну, в песнях и клипах которого была выявлена пропаганда наркотических средств, вызвало возмущение среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение по этому поводу 3 июня в социальной сети Facebook.

Okras Моргенштерн на Видфест — 2018

«За пропаганду наркотиков 100 тысяч рублей штрафа? Какой бред! Да экспертиза этих песен стоит дороже! И зачем штрафовать тогда? Типа эти деньги пойдут на реабилитацию тех наркоманов, которые повелись на пропаганду и подсели? А главное, нет никаких запретов на продажу этих злополучных песен, которые признаны пропагандирующими наркотики. Какова цель этого псевдосуда? Борьба с пропагандой? Песни так же продаются», — заметил Станислав Б.

Многие пользователи восприняли такой приговор как издевательство над обществом. Люди уверены, что штрафы за пропаганду наркотиков должны быть намного больше.

«Вот вам и насмешка над нашим государством и законодательством. Вот отсюда у его последышей будет правовой нигилизм. Штрафы должны быть в процентах от доходов, а не твёрдая цифра. Тогда бы ему сейчас залепили кругленькую сумму, и он бы не такой веселый вышел!» — считает Dmitriy K.

Некоторые комментаторы отметили, что государство как-то выборочно подходит к вопросу пропаганды вредных привычек. К примеру, люди указали на большое количество кинокартин, где герои не отказывают себе в удовольствии употреблять наркотические вещества.

«А что, в фильмах не курят, не пьют и не употребляют наркотики? Тоже ведь пропаганда! Пусть он, как в таких случаях делается, пишет, говорит перед клипом, песней, что «Минздав предупреждает…». И всё! Дальше дело выбора каждого», — предлагает Елена Т.

Okras Моргенштерн на Видфест — 2018

Часть людей уверена, что такой маленький штраф для Моргенштерна является отличным вложением в рекламу своей персоны. Теперь о нём узнают даже те, кто не подозревал о его существовании.

«Оштрафовали Моргенштерна на 100 000 рублей за его пропаганду в песнях наркотиков публично, но этим же вы ему сделали очередную рекламу на миллионы! Так что это тоже бизнес, будь он неладен», — указал Ваня И.

Ряд пользователей уверены, что государство не сильно заботит здоровье своего населения. Люди считают, что власти активизируются только тогда, когда кто-то решает начать их критиковать.

«Если бы пропагандировал нормальную жизнь и критиковал власть, то пять лет получил бы. А тут всего-то лишь наркотики», — издевается Alexey V.

Нашлись и те, кто напомнил, что Моргенштерна по большей части слушают дети и молодёжь. Именно этой категории данный персонаж представляется как пример для подражания.

«Вот оно! Лицо нынешней массовой культуры! И причём на него с придыханием смотрят подростки. Хотят быть как он. Дожили, что называется! Реликтовый капитализм рождает своих «кумиров»!» — написала Виктория С.

Okras Моргенштерн на Видфест — 2018

Напомним, 3 июня адвокат Сергей Жорин сообщил РИА Новости, что Зюзинский суд Москвы назначил штраф в сто тысяч рублей рэп-исполнителю Алишеру Валиеву (Моргенштерну), в песнях и клипах которого усмотрел пропаганду наркотических средств.