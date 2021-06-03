Материал издания «Коммерсант» со ссылкой на исследование Главного радиочастотного центра (ГРЧЦ) при Роскомнадзоре о том, что в России могут начать регулировать рынок видеоигр и киберспорта на законодательном уровне, включая обязанность владельцев игровых платформ сохранять данные об отправке сообщений и их содержании, вызвал обсуждение в интернете. Граждане выразили своё мнение 3 июня в социальной сети «ВКонтакте».

Дарья Антонова ИА REGNUM Геймеры

"Предлагаю чипировать всех голубей, ведь террористы могут пользоваться голубиной почтой!» — шутит Руслан Н.

Многие пользователи считают, что такая инициатива связана с преследованием на политической почве тех, кто не согласен с политикой государства. Некоторые комментаторы уверены, что подобный закон станет профанацией.

«Ну, конечно, вдруг кто-то что-то про власть не то скажет. А как такое пресекать? Как штрафовать? Скоро за счёт налогов отдел майнкрафтеров появится, который будет следить за порядком на серверах», — поделился своим мнением Степан Л.

Часть граждан считают, что вскоре у законодателей появится желание ввести тотальную слежку за населением, обосновывая это, конечно, заботой о простых людях. Граждане не верят в искренность намерений государственной машины.

«Да зачем столько телодвижений, когда можно внедрять в людей датчики, чтобы поминутно отслеживать, чем заняты, сколько килограмм еды сожрали и сколько на выходе получается», — возмущается Леся Г.

Цитата из к/ф «Первому игроку приготовиться». Реж. Стивен Спилберг. 2018. США

Ряд пользователей уверены, что террористов в играх будет выявить практически невозможно, потому что они будут разговаривать на эзоповом языке, маскируясь под происходящее в виртуальном мире.

«Может быть, это и нужно, но как спецы разберутся, о чём в игре идёт речь? Особенно в шутерах! Там можно услышать всё что угодно: про оружие, про бомбы и т. д. И никто ведь не поймет, про игру это или теракт кто-то готовит», — заметил Martin S.

Отдельные комментаторы напомнили, что мир игр не пересекается с политикой и введение различных государственных рычагов в данную область лишь настроит население против представителей власти.

«Геймеры — одно из самых аполитичных сообществ в России. Создание ограничений наподобие проблем с кошельком Steam или запрета компаний с серверами за границей только приведёт к ухудшению отношения увлекающихся играми граждан к государству», — считает Александр С.

Нашлись и те, кто уверен, что проблема с наличием угроз в обществе кроется не в играх или мессенджерах, а в отсутствии здоровой атмосферы среди людей и с этим точно что-то нужно делать.

«Мне вот интересно, почему у нас в правительстве, мягко говоря, недалекие люди? Например, Южная Корея — страна геймеров, и это фактически уже культура. Япония — страна аниме, они живут во всём этом. При этом почему-то у них с оружием в школу не ходят и не стреляют. Может, проблему нужно искать в социальном воспитании, в обществе, а не в мультиках и играх?» — написал Александр К.

Цитата из д/ф «Бесплатная игра». Операторы: Фил Ко, Ник Мэжжор, Джефф Унай. 2014. США

Напомним, 2 июня издание «Коммерсантъ» опубликовало материал со ссылкой на исследование ГРЧЦ при Роскомнадзоре о том, что в России могут начать регулировать рынок видеоигр и киберспорта на законодательном уровне, включая обязанность владельцев игровых платформ сохранять данные об отправке сообщений и их содержании.