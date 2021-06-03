Верховная рада Украины осудила действия властей Белоруссии по «принуждению» к посадке самолёта компании Ryanair в Минске. Об этом сообщил 3 июня парламентский телеканал «Рада». 280 депутатов украинского парламента проголосовали за постановление №5597, которым поддержали решения других государств о прекращении авиасообщения с Белоруссией. Украинские депутаты призвали немедленно освободить арестованного оппозиционера Романа Протасевича, а также прекратить произвол в отношении белорусской оппозиции.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Пастораль

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Новость обсудили в сообществе «Факты ICTV» в видеохостинге YouTube, а также на страницах каналов «112 Укриана» и «Первый независимый» в социальной сети Facebook. Многие комментирующие указали на то, что не Украине осуждать Белоруссию, так как в стране преследуют инакомыслящих. Кроме того, люди указали на то, что задержанный Протасевич был задержан закономерно.

«Протасевич и его мадам призывали к насилию — отсидят, отпустят, а ему еще за неонацизм плюсом», — написал Безымянный Безфамильный.

«А когда у нас освободят всех, кто сидит с 2014 года?» — спросил Vladik S.

«Люди, пожалуйста, одумайтесь, давайте вместе с Россией и Белоруссией жить и ещё пару восточных стран включим», — добавил Александр К.

«Украина бы своих выпустила. За футболку с надписью «СССР» человеку дали 5 лет, а это наша история», — отметила Инна М.

«Как приказали им хозяева на западе, так и делают, марионетки, стреляя себе в ногу, уничтожая выгодные прагматичные экономические отношения», — написал mad max.

«Сначала пусть Украина выпустит своих политзаключенных, а потом требует чего-то от других. Тем более что этот человек виновен и должен за свои действия отвечать. Либо не надо было слушать своих хозяев, а деньги, как оказалось, сильно вскружили голову», — отметила Мила С.

President.gov.ua Верховная рада Украины

«Клоунада. Чего Рада вмешивается во внутренние дела другого государства? У себя чёрти что творят, Стерненко освободили, убийцу. В Украине наведите порядок и соблюдайте конституцию», — призвала Елена З.

«На себя посмотрите, несчастные умом. Всем понятно, что хотят свергнуть Лукашенко», — отметил Fotini S.

«Не такие тягались с Лукашенко! Видел он ту «зекоманду» в белых тапочках! Доиграются до досрочных выборов! Под носом проблем не видно?!» — спросила Алла А.

«Стрелять себе в ногу способны только наши», — добавила Елена Б.

«Для страны дешевле обходится, когда эта ВР (Рада — М. Р.) на каникулах», — написал Сергей Б.

«Приходится гавкать как собака на привязи, иначе хозяин пайку не даст», — пишет Сергей М.

«Украина, опомнись, что вы творите? Долго будете продавать себя так дёшево? Никому вы там не нужны, это две разные стаи. Закон природы — как бы шакалы ни прислуживали, волки их в свою стаю не примут… Вы — другая стая, вас унижают, поставили на колени, а вы всё равно ползете поцеловать хозяину руку. Только он моет эту руку после вашего поцелуя», — написала Надежда С.

«Они призывают, их посылают… Они просят, их посылают. Потом требуют, и их снова посылают. Какая интересная у людей жизнь!!!» — добавил один из читателей.

«За» проголосовали 280 слуг американского посольства!» — отметил Роман Я.

«Трындец котятам, Батька без бензина и соляры оставит», — добавил Александр Б.

President.gov.ua Президент Белоруссии Александр Лукашенко и президент Украины Владимир Зеленский

«Надо будет потом глянуть, кто эти 280 дебилов, и никогда не голосовать за партии, где они потом смогут оказаться. Есть несколько знаковых голосований в ВР, по итогам которых можно вычислять полностью зашкваренных политиков», — написал Станислав М.

«Все, чем они занимаются — создают системные проблемы для русских, белорусов и украинцев… Понятно, чьи уши торчат за их спиной», — подытожил Serge V.

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Напомним, министр иностранных дел ЛНР Владислав Дейнего 3 июня заявил, что задержанный в Минске белорусский оппозиционер Роман Протасевич мог совершать преступления на территории Донбасса.