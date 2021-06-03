В декабре 2017 The New York Times впервые сообщило, что в министерстве обороны США существует целевая группа, занимающаяся неопознанными воздушными явлениями. В министерстве раскрыли, что группа «выявляет, анализирует и каталогизирует» информацию о необычных предметах в небе, которые «могут потенциально нести угрозу национальной безопасности США». Работников министерства попросили сообщать, если они увидят что-либо странное; таким образом руководство пыталось избавиться от стереотипа, что сообщать о вещах такого рода позорно и неудобно.

Екатерина Чеснокова ИА Красная Весна Пепелац

Позже, в конце прошлого года, экс-президент США Дональд Трамп выделил $2,3 трлн, чтобы выполнить просьбу законодателей, попросивших министерство обороны и директора национальной разведки представить отчет о том, что правительство знает об НЛО. Публикация отчета ожидается в этом месяце, сообщает The New York Times.

Данную новость бурно обсудили пользователи Twitter. Далеко не все выразили предвкушение в отношении доклада об инопланетянах.

«Потому что военно-промышленному комплексу нужно оправдывать расходы на нелепые #космическиесилы», — отмечает Its Frisco.

«Отчет придержат и в конце концов опубликуют в пятницу после Дня благодарения вместе с постановлением министерства сельского хозяйства США, классифицирующим кетчуп как овощ», — пишет Dan Yurman.

«Что если бы инопланетяне такие: «Да, любой может прилететь в космос и воспользоваться бесконечными ресурсами. Мы собирались пригласить вас, землян, но у вас есть эти странные вещи — границы, эксплуатация… Поэтому мы позволим вам умереть так же, как умерли другие из-за вас», — высказывает свое мнение FrockEfreedom.

U.S. Army РЛС

«Надеюсь, что инопланетяне спустятся и скажут что-то типа: «Ну достаточно», — пишет Kosmonaut_.

«Первое: если инопланетяне существуют и прилетали сюда/продолжают прилетать, то смешно тратить еще больше средств на безопасность. Вид, способный попасть сюда, может уничтожить нас в одно мгновение, если захочет. Может быть, только может быть, более продвинутые виды не убивают постоянно, как это делают люди. Второе: было бы удивительно увидеть другие формы жизни и, наконец, оставить в прошлом безумную идею о всех человеческих религиях», — утверждает drumtunes.

«Байден пытается выяснить, как открыть границы Вселенной, чтобы потратить больше денег. Кроме того, он хочет знать, какой у них вкус мороженого», — пользователь LOGIC713 сделал отсылку к миграционной политике президента США Джо Байдена, который «открыл» американо-мексиканскую границу, а также недавно дал интервью в магазине мороженого.

Некоторые пользователи предположили, что такими «отчетами» правительство хочет отвлечь граждан от более важных проблем, происходящих в США и мире.

U.S. Department of Defence Джо Байден

«Неопознанные летающие отвлекающие объекты», — отметил пользователь под ником @johndavodkenned.

«Причина та же, что и всегда: отвлечение внимания», — указывает @barkilonious.

«Просто чтобы отвлечь внимание от электронных писем Фаучи и аудита выборов в Штатах», — пишет Brian.

«Глупости, отвлекающие от реальных проблем, таких как инфляция и миграционный кризис. Насилие левого крыла не комментируется такими газетами, как NYT», — уверен Ramon Santiago.

«Нам неинтересно… Вы, медийные болваны в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе, будете поглощать любой мусор, который выбрасывают агентства. Это вы говорите о них. Настоящая Америка говорит об аудите выборов и увольнении Фаучи», — пишет jamesclarkcalloway.

«Не обращайте внимания на Фаучи, Китай и инфляцию… Смотрите! В небе что-то блестящее!» — осуждает OneBeachBall29.

«История с НЛО станет еще одним отвлекающим маневром для США», — предполагает sandroost.

Ранее ИА REGNUM сообщало, спустя шесть месяцев после того, как Джо Байден был объявлен президентом США, в стране продолжается проверка бюллетеней на признаки фальсификации президентских выборов. Так, судья штата Джорджия дал разрешение на проверку отправленных по почте бюллетеней в крупных регионах штата, включая Атланту. Власти Мичигана также выразили желание в осмотре машин для подсчета голосов. Похожие обсуждения привели к острому разделению среди властей штата Нью-Гэмпшир.

Идея по поводу аудита результатов президентских выборов в США 2020 года была выдвинута партией республиканцев и вызвала сильную критику со стороны демократов, которые считают, что попытки оспорить выборы «угрожают демократии».