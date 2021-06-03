На Украине вскоре появится новый вид войск — кибервойска, — поскольку страна уже сейчас должна соответствовать стандартам НАТО. Об этом заявил секретарь Совнацбеза (СНБО) Украины Алексей Данилов. Чиновник выразил мнение, что вызовы и угрозы в киберпространстве на сегодняшний день гораздо опаснее, нежели ядерное оружие, и поэтому обмен опытом в этом вопросе «крайне важен». По его словам, Украина готова «в максимальном количестве» проводить учения такого рода с НАТО, а также «горячо поддерживает» идею создания киберНАТО.

Иван Шилов ИА REGNUM Кибератака

Читайте также: Украина «горячо поддержала» создание киберНАТО

Заявление украинского чиновника обсудили в социальной сети Facebook зрители канала «Первый независимый», а также читатели издания «Шарий.net» (в социальных сетях Facebook и «ВКонтакте». Многие усмотрели в заявлении Алексея Данилова повод для шуток, задав также вопрос об источнике финансирования для данного вида войск.

«Очередная фантазия, на решение которой нужна куча денег…» — написала Валентина С.

«Игра «Танки» — это была подготовка к новому виду войск. Теперь всех игравших объединить и дать название, создать штаб и начать финансирование», — иронизирует Natalia G.

«Так их еще не подготовили в университете имени солнцеликого В. Зеленского…» — пишет Vovan N., напомнив о новости, что в Киеве появится президентский университет.

Читайте также: «Научат жить без мозга?» — Зеленский создает вуз для «людей будущего»

«Плюс ещё один налог?» — спросила Лариса К., вероятно, подразумевая военный сбор, который ежемесячно взимается с 2014 года с заработных плат и пенсий на Украине.

President.gov.ua Cекретарь Совнацбеза (СНБО) Украины Алексей Данилов

«Это вместо заводов, фабрик и колхозов?!» — поинтересовалась Елена Л.

«Будут жрать в киберокопах киберводку, а потом орать в маршрутке, что они воевали за тебя на кибервойне», — шутит Алекс Р.

«То киберполиция, то электронный суд, а теперь кибервойска. Пусть создадут себе киберправительство и киберстрану и живут в ней со всеми атрибутами «кибер». Оставьте в покое простых граждан…» — призвал Andrei S.

«Будут в игры компьютерные против других играть?» — спросил Владимир Б.

«Украина неуклонно удаляется от реальности в виртуальное пространство. Слушая речи украинских политиков, включая президента, понимаешь, что они уже там. Похоже, Украину ждет участь люденов из «Мира Полудня» Стругацких», — отметил Сергей Т.

«Создадут гибридные войска, которые будут сражаться на гибридных фронтах гибридной войны?» — спросила Юлия Н.

«Диванные войска уже есть, нужен командующий…» — иронизирует Сергей З.

«Им зарплату выдавать будут в биткоинах?» — поинтересовался Валерий К.

«Если кибервойска, значит, будут киберкотлы», — шутит Сергей Евгеньевич.

West Point — The U.S. Military Academy На страже кибербезопасности

«Что бы они ни делали, у них получатся карательные отряды», — отметила Лариса П.

«Опаснее, чем ядерное? Оружие Армагеддона, которое фактически превратит весь шар в пустыню, безопаснее смайликов и картинок!!!» — задался вопросом Дмитрий Ш.

Напомним, 14 мая Алексей Данилов сообщил, что в ближайшее время президент Украины Владимир Зеленский может подписать указ о создании в стране кибервойск.

Читайте также: На Украине утвердили официальную стратегию кибербезопасности